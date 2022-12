VPN : utile ou pas ? Découvrez comment choisir le bon

Le VPN devient un outil privilégié ces dernières années, mais est-il vraiment utile ou pas ? La vérité est qu’un VPN fournit une couche de cryptage pour tout votre trafic Internet qui en vaut généralement le coût et la peine.

Depuis plusieurs années, les experts en cybersécurité conseillent l’utilisation des réseaux privés virtuels, ou VPN, pour sécuriser les navigations en ligne. Mais maintenant qu’une grande partie du trafic web est chiffrée à l’aide du protocole HTTPS, le VPN est-il encore utile ou pas ? Dans cet article, nous expliquons ce que les VPN peuvent offrir et ce qu’ils ne font pas pour vous aider à comprendre leur utilité.

VPN : qu’est-ce que c’est ?

Pour déterminer si un VPN est utile ou pas, il faut d’abord savoir ce qu’il est et comment il fonctionne. En fait, un VPN ajoute une couche de confidentialité aux activités en ligne. Pour y parvenir, il achemine le trafic via un tunnel crypté entre l’utilisateur et quiconque tente de l’espionner. Cette technologie se révèle très utile pour ceux qui utilisent les réseaux Wi-Fi publics. Mais un VPN peut également protéger la confidentialité en ligne, même en restant chez soi.

Un VPN contourne le FAI personnel, au lieu d’envoyer la connexion Internet à un serveur hébergé. Il peut aussi être un outil utile pour les voyages, les jeux et le streaming.

Utilité du VPN : rapport coût-performance

Le plus important ici consiste à déterminer combien il faut payer pour le service. Ainsi, ce critère dépend du niveau de protection dont vous avez besoin et de ce que vous faites en ligne.

Pour comprendre les coûts réels, il convient donc d’étudier les niveaux de service disponibles, notamment :

Le nombre et localisation des serveurs

La couverture géographique

La vitesse du VPN

Les méthodes de cryptage

Les protocoles utilisés

La gestion des logs

Certains services VPN incluent également des outils antivirus dédiés, et certaines sociétés antivirus proposent désormais des VPN. Dans tous les cas, le VPN devrait offrir plus de sécurité, de confidentialité et d’anonymat en ligne. Vous pouvez à cet égard consulter l’article Surfshark avis pour avoir une idée des fonctionnalités et services qu’il offre.

VPN : ses limites

Déterminer si un VPN est utile ou pas amène à réfléchir au moins sur ses limites. En effet, il convient également de noter qu’un VPN n’est pas une solution miracle. Il faut savoir que même en ayant recours à cet outil, le FAI connaît toujours votre identité et votre localisation. Comme expliqué ci-dessus, le VPN crée un tunnel à partir de votre connexion établie existante. Lorsqu’il est actif, votre FAI ne peut pas voir quels sites vous visitez ou ce que vous téléchargez, mais il peut voir le niveau de bande passante que vous utilisez.

De leur côté, les annonceurs utilisent de nombreux moyens pour vous identifier et vous suivre lorsque vous vous déplacez sur le web.

Un VPN est-il utile ou non : réflexion finale

D’un point de vue purement impartial, un VPN se classe au même niveau qu’un client antivirus en termes de protection en ligne contre une violation de données ou un piratage non éthique. En effet, en cryptant votre trafic et en le faisant transiter par un serveur VPN, les observateurs extérieurs vont avoir du mal à établir une corrélation entre votre trafic en ligne et vous.