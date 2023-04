Top des VPN pour regarder Canal Plus n’importe où ?

Canal+ est l’une des chaînes de télévision les plus populaires en France, proposant une large gamme de programmes, allant des émissions de sport aux films et séries. Cependant, pour les personnes qui voyagent à l’étranger ou qui vivent en dehors de la France, l’accès à Canal+ peut être limité en raison des restrictions géographiques. C’est là qu’un VPN de qualité devient essentiel. Découvrez les meilleurs pour Canal+.

NordVPN est un excellent VPN pour Canal+ car il dispose d'une large gamme de serveurs dans différents pays, ce qui permet de contourner les restrictions géographiques de la plateforme. De plus, il offre des vitesses de connexion élevées, nécessaires pour un streaming de qualité.

Créée en 1984, Canal+ a rapidement su se démarquer en proposant des contenus innovants et originaux et audacieux. La chaîne a ainsi contribué à révolutionner le paysage audiovisuel français en introduisant de nouvelles formes de narration et en offrant une plus grande liberté de ton à ses créateurs.

Aujourd’hui, Canal+ continue d’attirer un public fidèle grâce à une programmation variée et de qualité, qui s’adresse à tous les goûts et toutes les sensibilités. Que ce soit pour suivre les aventures de personnages attachants dans des séries cultes comme Engrenages ou Les Revenants, pour vibrer devant les matchs de football ou de rugby les plus prestigieux…. La chaîne cryptée reste une référence incontournable.

Cependant, si vous êtes un expatrié ou si vous voyagez à l’étranger, il est possible que vous ne puissiez pas accéder au service en raison de restrictions géographiques. D’où l’intérêt d’un VPN pour le streaming. Mais, quelles sont les solutions à priviligier ? Zoom sur notre comparatif des meilleurs VPN pour Canal+.

NordVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité avancés : NordLynx, OpenVPN, IKEv2/IPSec

Cryptage : AES-256-GCM

Fonctionnalités de sécurité : Double VPN, Onion over VPN, Kill Switch, CyberSec, Obfuscated Servers

NordVPN est un excellent choix pour regarder Canal+ depuis n’importe où dans le monde. Avec plus de 5 600 serveurs dans plus de 59 pays, le VPN offre une vitesse de connexion rapide et stable pour diffuser des contenus en ligne en haute définition. De plus, la solution utilise un cryptage de niveau militaire pour protéger vos données personnelles et votre vie privée en ligne.

Vous pourrez également profiter de fonctionnalités avancées telles que le Double VPN et le Kill Switch pour un anonymat à toute épreuve.

Sécurité élevée

Grande couverture de serveurs

Le blocage des publicités et l’accès à des serveurs spécialisés pour des activités spécifiques telles que le streaming ou le téléchargement de torrents.

Prix assez élevé par rapport à d’autres VPN

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 3 200

Cryptage : AES 256 bits

Options de sécurité avancées : CleanWeb, MultiHop, Kill Switch, Camouflage Mode, NoBorders

Surfshark est un autre excellent choix pour regarder les nouveautés Canal+ en toute sécurité et en toute confidentialité.

Avec des serveurs dans plus de 60 pays, il offre une vitesse de connexion rapide et une bande passante illimitée pour diffuser des émissions en direct en haute qualité. Le VPN dispose également d’une politique de non-journalisation stricte et d’un cryptage de qualité militaire pour assurer la sécurité de vos données en ligne.

En outre, Surfshark propose des fonctionnalités telles que le blocage des publicités et des trackers ainsi que la possibilité de se connecter à un nombre illimité d’appareils simultanément.

Nombre illimité de connexions simultanées

Vitesse de connexion rapide et stable

Politique de non-journalisation stricte

Le nombre de fonctionnalités peut être limité par rapport à d’autres VPN plus avancés

Il peut y avoir des problèmes de connexion occasionnels avec certains serveurs

CyberGhost VPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité avancés : OpenVPN, IKEv2/IPSec

Cryptage : AES-256 bits

Fonctionnalités de sécurité : Kill Switch, DNS Leak Protection, Automatic Wi-Fi Protection, Ad Blocking, Malware Blocking

Cyberghost est un autre choix solide pour regarder Canal+ en ligne. Il s’agit d’un service VPN de qualité supérieure qui offre une connexion rapide et fiable pour regarder Canal+ en ligne. Ce VPN dispose de serveurs dans de nombreux pays qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d’accéder à Canal+ depuis n’importe où dans le monde.

De plus, Cyberghost utilise un cryptage de qualité militaire pour protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne. Avec une interface simple et conviviale, la solution est facile à utiliser, même pour les débutants en matière de VPN.

Large choix de serveurs dans plus de 90 pays

Protection de la vie privée renforcée grâce à des fonctionnalités avancée

Interface utilisateur conviviale et intuitive, adaptée aux débutants comme aux utilisateurs avancés.

Vitesse de connexion parfois lente, en particulier sur les serveurs les plus éloignés ou les plus sollicités.

Le service client peut être lent à répondre en cas de problème technique ou de demande d’assistance.

PureVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité avancés : OpenVPN, IKEv2, SSTP, PPTP, L2TP/IPSec

Cryptage : AES-256-CBC

Fonctionnalités de sécurité : Kill Switch, Split Tunneling, DDoS Protection, NAT Firewall, Ad Blocking

Avec ses serveurs rapides et fiables, PureVPN vous permet de contourner les restrictions géographiques de Canal+ et de regarder vos émissions préférées en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Ce VPN offre également une sécurité de pointe pour garantir que vos données sont protégées en ligne.

Sécurité et confidentialité

Large réseau de serveurs

Une gamme complète de fonctionnalités supplémentaires

Certains utilisateurs ont signalé que la vitesse de PureVPN peut être inconstante et que les temps de chargement peuvent être lents

L’assistance clientèle n’est pas toujours disponible ou utile.

Atlas VPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité avancés : OpenVPN, IKEv2

Cryptage : AES-256-GCM

Fonctionnalités de sécurité : Kill Switch, Split Tunneling, DNS Leak Protection, Ad Blocking, Malware Blocking

AtlasVPN est un excellent choix pour ceux qui cherchent à regarder Canal+ en ligne en toute sécurité et sans se ruiner. Avec des serveurs dans plus de 30 pays, AtlasVPN offre une connexion rapide et stable pour regarder Canal+ en streaming sans interruption.

De plus, sa politique de non-journalisation garantit que vos données personnelles et votre historique de navigation restent privés. AtlasVPN est également facile à utiliser, avec des applications disponibles pour Windows, Mac, iOS et Android.

Un cryptage de qualité militaire

Des fonctionnalités supplémentaires

Certains utilisateurs ont signalé de rares problèmes de vitesse de connexion sur certains serveurs

Service client à améliorer

FAQ VPN pour Canal+

Est-ce que je peux regarder Canal+ avec un VPN gratuit ?

Il est possible de regarder Canal+ avec un VPN gratuit. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les VPN gratuits ont souvent des limitations de bande passante et de vitesse. Ces inconvénients peuvent avoir un impact considérable sur la diffusion en continu de vidéos de haute qualité.

De plus, les VPN gratuits présentent souvent des risques de sécurité et de confidentialité. En effet, ces services ont des politiques de confidentialité floues et peuvent collecter et vendre vos données personnelles à des tiers. Par ailleurs, ils ont tendance à être saturés de publicités.

Pour toutes ces raisons, il est recommandé d’utiliser un VPN payant de confiance pour regarder Canal+. En optant pour un VPN payant de confiance, vous bénéficierez d’une protection de votre vie privée et d’une sécurité accrues ainsi qu’une expérience de diffusion en continu plus fluide.

Dois-je souscrire à un abonnement pour regarder Canal+ en ligne ?

Pour regarder Canal+ en ligne, vous devez souscrire à un abonnement. Il existe plusieurs offres d’abonnement proposées par Canal+ en fonction de vos besoins et de votre budget. Vous pouvez vous abonner directement sur le site web de Canal+ ou via un fournisseur d’accès internet.

Une fois abonné, vous pouvez accéder à Canal+ en ligne depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via l’application MyCanal. Cette application permet de regarder en direct les chaînes de Canal+ ainsi que de nombreux programmes à la demande. Vous pouvez également enregistrer vos émissions préférées pour les regarder ultérieurement. À noter que MyCanal est disponible sur les plateformes iOS et Android ainsi que sur les smart TV et les consoles de jeux.

Est-il légal d’utiliser un VPN pour Canal+ ?

L’utilisation d’un VPN pour accéder à Canal+ est légale, mais il est important de respecter les conditions d’utilisation de la plateforme. En effet, certaines pratiques telles que le partage de compte ou le téléchargement illégal sont strictement interdites.

Comment configurer un VPN pour Canal+ ?

La configuration d’un VPN pour Canal+ dépend du fournisseur de VPN choisi. En général, il suffit de :

Télécharger et d’installer le logiciel sur votre appareil

Choisir le pays depuis lequel vous souhaitez vous connecter

Se connecter au service VPN

Accéder à Canal+ comme si vous étiez dans le pays choisi.

Sur quels appareils est-il possible de regarder Canal + ?

Il est possible de regarder Canal+ sur les appareils suivants :

Box TV ou une Smart TV

Ordinateur via le site internet de la chaîne ou via l’application myCanal

Smartphone et tablette via l’application myCanal disponible sur iOS et Android

Xbox One ou une PlayStation 4 avec l’application myCanal

Est-ce qu’un VPN ralentit le streaming ?

En raison de l’encodage et du routage des données via un serveur VPN, la vitesse de votre streaming peut être ralentie par rapport à une connexion directe.

Toutefois, certains services VPN sont plus rapides que d’autres et permettent de diffuser des vidéos en haute définition (voire en 4K) sans aucun temps de latence ou de mise en mémoire tampon. Il est également possible que l’utilisation d’un VPN améliore votre vitesse de streaming si vous êtes confronté à un ralentissement de votre fournisseur d’accès Internet.

