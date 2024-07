UFC : Comment regarder Lemos vs. Jandiroba gratuitement ?

L'UFC s'apprête à mettre le feu à l'octogone avec un duel 100 % brésilien. D'un côté, Lemos et ses frappes dévastatrices. De l'autre, Jandiroba, reine du jiu-jitsu. Deux styles opposés, mais un même objectif : dominer. Ce choc des titans promet d'être explosif, mêlant technique, puissance et volonté de fer. Découvrez comment regarder UFC Lemos vs. Jandiroba gratuitement.

Le 21 juillet, l'UFC Apex à Las Vegas va s'embraser. Au menu, un choc explosif entre Amanda Lemos et Virna Jandiroba. Deux Brésiliennes, deux styles, un seul objectif : la victoire.

Lemos, c'est la foudre incarnée. Elle revient, affamée de victoire, prête à gravir les échelons des strawweights. En face, Jandiroba qui compte bien faire dérailler le train Lemos.

Ce duel promet du grand spectacle. Des échanges musclés, des takedowns stratégiques, de la sueur et peut-être du sang. Chaque seconde comptera. Qui cédera en premier ? Qui imposera son style ? Suivez le guide pour regarder UFC Lemos vs. Jandiroba gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night Lemos vs Jandiroba gratuitement ? Tous les yeux seront rivés sur l'UFC Apex à Las Vegas pour le face-à-face explosif entre Lemos et Jandiroba. Bonne nouvelle pour les fans, grâce à MatchTV, vous pourrez suivre chaque instant de ce combat sans dépenser un centime. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Lemos vs. Jandiroba : Le duel électrisant des Strawweights à l'UFC Apex

Le 21 juillet 2024, l'UFC Apex à Las Vegas va vibrer. Amanda Lemos et Virna Jandiroba s'affronteront dans un choc des titans chez les strawweights.

Lemos, c'est la foudre en short. Ses poings ? Des marteaux-piqueurs. Ses combos ? Du feu d'artifice. Cette brésilienne ne fait pas dans la dentelle. Quand elle sent le sang, elle attaque. Ses crochets font mal, ses genoux font encore plus mal. Et ne parlons pas de ses frappes au corps qui vous coupent le souffle. Mais attention, Lemos n'est pas qu'une brute. Son jiu-jitsu est solide, de quoi se défendre au sol et même y faire des dégâts.

En face, Jandiroba. L'ancienne championne d'Invicta FC, c'est la reine du sol. Son jiu-jitsu ? Du caviar. Ses prises de jambes ? Un cauchemar pour ses adversaires. Une fois au sol, Jandiroba devient un python. Elle vous enroule, vous étouffe, jusqu'à ce que vous tapiez. Sa boxe n'est pas mauvaise, mais c'est surtout un moyen pour elle de vous amener dans son territoire qui est le tapis.

Ce combat, c'est le feu contre la glace. Lemos voudra rester debout, utiliser ses poings de la mort pour décrocher un KO. Elle devra éviter le sol comme la peste. Jandiroba, elle, cherchera le takedown à tout prix. Si elle y arrive, ça pourrait vite devenir un cauchemar pour Lemos.

Qui l'emportera ? La puissance explosive de Lemos ou la technique implacable de Jandiroba ? Une chose est sûre, ce combat promet d'être un rollercoaster d'émotions. Chaque seconde pourrait être décisive. Alors, fans de MMA, attachez vos ceintures. Le 21 juillet, ça va cogner dur à Las Vegas !

Toutes les actions de l'UFC Lemos vs. Jandiroba en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Fans de MMA, bonne nouvelle ! Le choc Lemos vs Jandiroba sera diffusé gratuitement sur MatchTV. Cerise sur le gâteau, les commentaires seront en français. Parfait pour vivre l'action comme si vous y étiez !

MatchTV, c'est la référence pour les événements sportifs internationaux. Image HD, analyses pointues… Vous ne manquerez rien du spectacle.

Mais attention, MatchTV n'est pas accessible depuis l'Hexagone. Pas de panique, nous avons la solution : un bon vieux VPN !

C'est quoi un VPN ? C'est comme un tunnel secret sur internet. Ça vous permet de faire croire que vous êtes en Russie alors que vous êtes tranquille dans votre canapé en France. Malin, non ?

Pour les novices en technologie, pas d'inquiétude. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Prenez NordVPN par exemple. C'est un des meilleurs sur le marché. Sécurité au top, vitesse supérieure, parfait pour le streaming.

En plus de contourner les restrictions géographiques, NordVPN offre une vitesse de connexion élevée. Avec des serveurs dans plus de 60 pays, NordVPN permet un accès facile et rapide aux contenus internationaux, y compris les diffusions en direct sur MatchTV depuis la Russie. Assurez-vous de vous inscrire à NordVPN avant le début de l'événement pour ne rien manquer de ce combat entre Lemos et Jandiroba.

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

A. Lemos (Brésil) vs. V. Jandiroba (Brésil) – Poids pailles

B. Tavares (États-Unis) vs. J.Y. Park (Corée du Sud) – Poids moyens

S. Garcia (États-Unis) vs. S.W. Choi (Corée du Sud) – Poids plumes

B. Algeo (États-Unis) vs. D.H. Choi (Corée du Sud) – Poids plumes

K. Holobaugh (États-Unis) vs. K. Krushewsky (Brésil) – Poids légers

Matchs Préliminaires :

C. Durden (États-Unis) vs. B.G. Da Silva (Brésil) – Poids mouches

H. Amil (États-Unis) vs. J.Y Lee (Corée du Sud) – Poids plumes

B. Kelleher (États-Unis) vs. C. Gibson (États-Unis) – Poids coqs

M. Maverick (États-Unis) vs. D. Barbosa (Brésil) – Poids mouches

L. Radzhabov (Tadjikistan) vs. T. Ogden (États-Unis) – Poids légers

L. Carolina (Brésil) vs. L. Pudilova (République Tchèque) – Poids coqs

M. Usman (Nigéria) vs. T. Petersen (États-Unis) – Poids lourds

Quand aura lieu le duel entre Barboza et Murphy ?

Les préliminaires débuteront le samedi 20 juillet à partir de 23h et la carte principale le dimanche 21 juillet à 02h du matin.

