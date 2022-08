Au Japon, les animaux de compagnie ont droit à leur propre ventilo

Les animaux de compagnie souffrent eux aussi beaucoup de la canicule qu’ils ont droit à leur propre ventilo pour rester au frais.

La société de vêtements basée à Tokyo, Sweet Mommy, propose une nouvelle façon d’optimiser le bien-être de vos animaux de compagnie. Elle propose ainsi des vêtements climatisés pour vos compagnons. Appelés Cool Dog, ces vêtements peuvent aussi bien être portés par des chiens que des chats.

Cool Dog, une ligne de vêtements pour les animaux de compagnie

Sweety Mommy a lancé pour les animaux de compagnie, au début juillet, un vêtement climatisé à ventilo. Elle espère ainsi éviter les coups de chaleur et ses désagréments à vos compagnons à quatre pattes. D’autant plus que le Japon est confronté à une vague de chaleur estivale record.

Pour la conception de ses Cool Dog, la société s’est inspirée des vêtements climatisés pour les humains. Rei Uzawa, le créateur y a aussi pensé en voyant que son chihuahua avait du mal à marcher en été à cause de la chaleur. Il existe certes de nombreux packs de rafraîchissement à attacher au cou d’un chien, mais leur autonomie laisse à désirer.

Uzawa a ainsi conçu cinq tailles de vêtements adaptés aux animaux de compagnie de toutes les tailles. Chacun a un ventilo accroché permettant de rafraîchir votre compagnon.

Cool Dog assure le bien-être de vos animaux de compagnie

Ce ventilateur portable d’environ 90 grammes est propulsé par deux piles AAA. Ces piles devraient tenir trois mois à raison de deux promenades de dix minutes de chaque par jour. Il se fixe sur une chemise en maille favorisant également la circulation de l’air autour du corps de votre animal.

La création du Cool Dog a été supervisée par un vétérinaire de l’Oasis Animal Hospital. Le ventilateur est ainsi conçu pour le bien-être de vos animaux. Il est totalement silencieux, à l’épreuve des crocs pour les chiens plus lourds et assez léger pour les petits chiens et les chats. Ces vêtements semblent toutefois n’être encore accessibles qu’au Japon.

