Solutions de stockage Western Digital pour un été mémorable

Western Digital propose des solutions de stockage pour tous les besoins lors des événements sportifs majeurs cet été. Découvrez comment maximiser votre expérience avec des produits innovants.

Préparez-vous pour un été technologique

Cet été, assister à des événements sportifs majeurs nécessite plus que de la préparation physique. La technologie joue un rôle crucial pour les athlètes, entraîneurs et spectateurs. Ils prendront des photos et vidéos pour documenter les entraînements ou capturer des moments de convivialité. Ils doivent disposer d'un espace de stockage suffisant sur leurs appareils.

Les smartphones, tablettes et consoles portables modernes exigent un espace de stockage considérable. Western Digital propose des solutions adaptées pour éviter l'épuisement de l'espace. Athlètes, entraîneurs, et spectateurs peuvent ainsi profiter pleinement de leurs expériences sportives. Le stockage adéquat est essentiel pour une performance optimale.

Des produits de stockage Western Digital pour répondre à tous les besoins

La séléction WD

Le WD Blue® SN580 NVMe™ SSD permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur imagination. Grâce à son vaste espace de stockage – jusqu'à 2 To – l'utilisateur peut sauvegarder une multitude d'applications de données et de contenus multimédias. Il est idéal pour les photos et vidéos en 4K. De plus, sa conception à faible consommation prolonge la durée de vie de la batterie. Son prix démarre à partir de 5599 euros, selon la capacité de 250 Go à 2 To.

Le WD_BLACK® P10 Game Drive est un disque dur externe avec une capacité allant jusqu'à 6 To. Il est créé spécifiquement pour ceux qui souhaitent augmenter le potentiel de leur console ou PC. Sa grande capacité de stockage permet de sauvegarder une multitude de jeux. Les utilisateurs n'ont pas à choisir lesquels supprimer pour faire de la place aux nouveaux. Son prix démarre à partir de 10999 euros, selon la capacité de 2 To à 6 To.

Le WD My Passport® 6 To est aussi essentiel pour les voyages qu'un véritable passeport. Ce dispositif de stockage à haute capacité offre une connectivité USB qui permet un accès facile aux fichiers à tout moment. Son design compact et robuste est parfait pour toutes les aventures. Son prix démarre à partir de 7499 euros, selon la capacité de 1 To à 6 To. Il est disponible en plusieurs couleurs.

La séléction SanDisk

La carte microSDXC™ SanDisk® sous licence officielle pour la console Nintendo Switch™ permet d'ajouter jusqu'à 1 To d'espace pour stocker davantage de jeux. Grâce à ses vitesses de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s, elle charge les jeux rapidement. Son prix démarre à partir de 1049 euros, selon la capacité de 64 Go à 1 To.

La SanDisk Ultra® Dual Drive Go USB Type-C™ transfère facilement des fichiers entre smartphones, tablettes et Mac disposant de l'USB Type-C et les ordinateurs disposant de l'USB Type-A. Elle est très facile à transporter grâce à son anneau pour porte-clés. Elle sauvegarde également automatiquement les photos, vidéos, musiques, documents et contacts. Ainsi, même si l'on perd son téléphone, on conserve tous ses souvenirs. Son prix démarre à partir de 1199 euros, selon la capacité de 64 Go à 512 Go.

Stocker tous vos souvenirs d'été

Vous l'aurez compris ! Les solutions de stockage de Western Digital permettent de vivre un été sportif pleinement. Athlètes, entraîneurs et spectateurs peuvent capturer et conserver chaque moment important. Avec des produits adaptés à chaque besoin technologique, Western Digital garantit une expérience sans limites et des souvenirs impérissables.

Il est essentiel d'être bien équipé technologiquement pour profiter pleinement des événements sportifs. Les solutions de stockage de Western Digital sont conçues pour répondre à ces besoins. Grâce à elles, aucun souvenir ne sera perdu et chaque moment pourra être revécu en toute tranquillité. Ces solutions de stockage proposées permettent de capturer chaque instant, de stocker chaque souvenir et de profiter pleinement de chaque événement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

