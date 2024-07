VIVERSE dévoile Polygon Streaming pour des modèles 3D interactifs

VIVERSE, la plateforme de collaboration spatiale de HTC, lance Polygon Streaming. Ce service innovant permet d'intégrer des modèles 3D interactifs dans divers flux de travail sur des appareils variés. Il offre une solution révolutionnaire pour le partage et la visualisation des actifs 3D. Il optimise ainsi l'expérience utilisateur à travers des graphiques immersifs et une interactivité sans précédent.

Une innovation majeure pour les modèles 3D interactifs

VIVERSE, la plateforme de collaboration spatiale de HTC, dévoile Polygon Streaming. Ce nouveau service permet d'intégrer des modèles 3D interactifs dans divers flux de travail sur de nombreux appareils. Cela va des smartphones aux casques VR.

Polygon Streaming associe le traitement côté serveur et le rendu côté client, ce qui considérablement les besoins en bande passante et en puissance de traitement. Cette technologie diffuse uniquement les données nécessaires. De plus, elle adapte le niveau de détail à la distance de l'objet. Cela garantit un accès équitable à des graphiques immersifs et une interactivité de nouvelle génération pour tous les utilisateurs.

Joseph Lin, Directeur Général de VIVERSE, déclare : « Il n'a jamais été aussi simple de créer des assets 3D, mais leur partage reste un défi. Polygon Streaming ouvre de nouvelles perspectives pour tous, transformant n'importe quel appareil pour permettre aux utilisateurs de profiter de vitrines de produits interactives, de collaborer, et de plonger dans des environnements virtuels immersifs. »

Des avantages impressionnants pour diverses industries

Polygon Streaming s'adresse à plusieurs secteurs. Citons entre autres les médias, le divertissement, l'ingénierie, le design industriel, la visualisation architecturale, le développement de jeux et le commerce électronique. Partager des modèles 3D devient crucial. C'est le cas surtout pour les clients et partenaires éloignés qui doivent souvent se contenter de modèles statiques non interactifs. Cette technologie de rendu hautement optimisée utilise des procédés tels que l'occlusion culling et les niveaux de détail adaptatifs. Ces méthodes réduisent les ressources de rendu et les besoins en bande passante, tout en maintenant une faible latence.

Les tests ont montré des résultats impressionnants. Le temps de chargement est jusqu'à 8 fois plus rapide. Le nombre d'images par seconde est jusqu'à 2 fois plus élevé en moyenne et la taille totale du projet peut être réduite jusqu'à 81 %. De plus, Polygon Streaming est désormais disponible en version préliminaire avec des options de tarification flexibles à partir de 99 €. Déjà intégrée à VIVERSE for Business, cette technologie facilite alors l'introduction d'actifs 3D détaillés dans des environnements collaboratifs.

Une polyvalence et une compatibilité remarquables

Polygon Streaming peut gérer des dizaines d'actifs au sein du même monde virtuel. Cela optimise l'expérience visuelle, peu importe les limitations du réseau et du matériel de l'appareil. La plateforme ajuste automatiquement les conditions réseau et matériel. Par conséquent, elle garantit ainsi une haute fidélité visuelle et une interactivité optimale, même sur des appareils de gamme inférieure.

Les caractéristiques clés de Polygon Streaming incluent une interface web. C'est pourquoi il est facile de télécharger, de convertir et de gérer facilement les actifs 3D via une console web. Les actifs peuvent être importés dans Unity et Unreal Engine. Le versionnage dynamique permet de mettre à jour les actifs 3D à tout moment, sans déployer de nouvelles mises à jour d'applications. Compatible WebXR, le contenu 3D interactif peut être expérimenté dans les environnements web, réalité virtuelle et augmentée.

Naoto Kato, PDG de Cluster, Inc., commente : « Cluster, Inc. s'engage continuellement à offrir la meilleure expérience de métavers à ses utilisateurs. Nous sommes ravis d'intégrer la technologie Polygon Streaming de VIVERSE dans notre plateforme afin de proposer des environnements hautement détaillés et immersifs, quel que soit le matériel utilisé. Cette intégration ouvre des opportunités infinies pour notre communauté de développeurs, permettant à nos utilisateurs d'accéder à des mondes virtuels de nouvelle génération avec une fidélité visuelle et une interactivité exceptionnelles. Cela enrichira considérablement l'expérience offerte au sein de la plateforme Cluster. »

