[BON PLAN] – Obtenez 99 euros de remise sur le disque SSD Crucial T700

Explorez de nouveaux sommets de performances avec le SSD Crucial T700 ! Profitez de vitesses fulgurantes, d’une technologie de pointe et d’une réduction exceptionnelle de 32%. Une opportunité à ne pas manquer pour booster votre expérience informatique.

Offre flash, le SSD Crucial T700 à prix cassé !

Profitez d’une réduction exceptionnelle de 32% sur le SSD Crucial T700 ! Au lieu de 302,99 euros, procurez-vous ce bijou technologique pour seulement 203,45 euros. Tout à fait juste, ne manquez pas cette opportunité unique de booster les performances de votre système.

Facilité de paiement

L’innovation n’a jamais été aussi accessible. Optez pour le paiement en 4 fois et acquérez le SSD Crucial T700 pour seulement 4 paiements faciles. Une opportunité à saisir pour une expérience informatique au sommet de la technologie. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Tout ce que vous devez savoir sur le SSD Crucial T700 1to

Plongez dans l’univers de la vitesse ultime avec le SSD Crucial T700, conçu pour les utilisateurs exigeants en quête de performances inégalées. Découvrez comment ce SSD révolutionnaire peut transformer votre expérience informatique.

Des performances extraordinaires

Le SSD Crucial T700 se démarque par ses performances extrêmes. Avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignant jusqu’à 12 400/11 800 Mo/s, ce SSD est une véritable bête de course. Idéal pour les jeux, le montage vidéo, la modélisation 3D et bien plus encore.

Technologie de pointe et compatibilité étendue

Doté de la technologie TLC NAND à 232 couches, le T700 offre une rétrocompatibilité avec les interfaces PCIe 3.0 et PCIe 4.0. Grâce à Microsoft DirectStorage, réduisez les temps de chargement des jeux et profitez d’une expérience de jeu plus fluide.

Innovation et refroidissement optimal

Avec une conception interne qui utilise la NAND Micron TLC à 232 couches, le T700 est parfaitement adapté aux processeurs Intel de 13e génération et aux AMD Ryzen 7000. Le dissipateur thermique en aluminium et cuivre nickelé assure une dissipation optimale de la chaleur, sans compromis sur le silence.

Capacité généreuse et sécurité avancée

Explorez un stockage généreux de 1 To avec le SSD Crucial T700 pour répondre à tous vos besoins informatiques exigeants. Stockez plus de jeux, de médias UHD/8K+, d’applications et bien plus encore grâce à une capacité pouvant atteindre 4 To. En plus, le chiffrement matériel avec TCG Opal 2.01 assure la sécurité de vos données.