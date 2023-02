Cette solution de Microsoft pourrait booster votre PC en gaming

DirectStorage a pu être testé sur la version PC de Frospoken, le nouveau jeu de Square Enix. La fonctionnalité de Microsoft destinée au gaming fait plus que ménager le processeur.

Forspoken est un jeu d’action-RPG développé par Luminous Productions et édité par Square Enix. D’abord prévue pour 2022, sa sortie a été repoussée par deux fois. Le titre est finalement arrivé sur PlayStation 5 et PC le 24 janvier dernier. Les joueurs PC et PC portable s’intéressent particulièrement au jeu de Square Enix pour une raison : les effets de DirectStorage de Microsoft sur le gaming.

Forspoken propose un système de parkour plutôt bien rendu.

DirectStorage : la solution de Microsoft pour le PC gaming

DirectStorage est une interface de programmation d’application (API) introduite avec Windows 11. Notez que celle-ci est de type bas-niveau. Sa principale fonction est de ménager le processeur des charges de décompression. Le transfert des données graphiques compressées s’effectue directement du disque dur vers la carte graphique.

La décompression se réalise avec la mémoire vive dans le processeur graphique. Ce nouveau protocole permet de réduire considérablement la durée de traitement et de transfert des données de jeu. Ainsi, Microsoft booste le PC gaming en divisant par trois le temps de chargement. DirectStorage permet une expérience de jeu plus agréable. Les studios doivent l’inclure dans le développement de leurs jeux.

Amélioration aussi de la fréquence d’images

Le nouveau jeu de Square Enix a eu un accueil plutôt mitigé. Les joueurs lui reprochent sa durée de vie limitée et la médiocrité de son écriture. Néanmoins, beaucoup ont apprécié son système de parkour pour explorer la carte. Si Forspoken continue à faire parler, c’est en partie grâce au récent test de la chaîne YouTube Compusemble. Une particularité de DirectStorage est soulignée dans la vidéo.

L’api de Microsoft réduit le temps de chargement et agit considérablement sur la fréquence d’images. DirectStorage augmente le nombre de trames à la seconde. La fonctionnalité offre une performance constante, même en cas de saturation du processeur. Cela est notamment le cas en jouant à Forspoken avec une résolution de 1080p. Cependant, Compusemble remarque une baisse de performances au-delà de la résolution Full HD – en 1440p par exemple.

L’équipe de Compusemble a réalisé son test sur un PC gaming assez puissant. Celui-ci est doté d’un processeur Ryzen 7 7700X couplé à une carte graphique GeForce RTX 3080 Ti. L’ordinateur de Compusemble bénéficie également d’une lame Sabrent Rocket 4 Plus-G SSD de 2 To comme solution de stockage. La machine tourne évidemment sous Windows 11 et supporte DirectX 12.

Afin de bien profiter de la nouvelle API de Microsoft pour le gaming, il faut disposer d’un ordinateur puissant avec Windows 11 comme système d’exploitation et DirectX 12 disponible. Un stockage SSD est aussi nécessaire. La fonctionnalité DirectStorage est encore à son balbutiement. Elle peut encore réserver d’autres surprises aux joueurs.