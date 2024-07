Quelles sont les fonctionnalités de la carte de paiement prépayée ?

La carte de paiement prépayée et rechargeable PCS est une carte de paiement et de retrait qui vous permet de retirer et payer en France et à l'étranger sur l'ensemble du réseau Mastercard.

Lorsqu'on se permet une petite séance de shopping, il est important de se fixer une limite de budget claire et stricte. En effet, sans un certain seuil pour encadrer nos actions, nous pouvons facilement tomber dans un gouffre où nous ne pouvons nous empêcher d'acquérir les choses qui nous plaisent. De plus, les marketeurs engagent aujourd'hui tous les moyens pour attirer les consommateurs et les faire succomber au charme de leurs produits ou services. La carte de paiement prépayée PCS se présente justement comme la solution idéale pour limiter les achats impulsifs. Elle permet de mieux gérer les dépenses et d'éviter de toucher à des sommes qui devraient être allouées à d'autres choses. Par ailleurs, elle est accessible à tous, sans restriction d'âge ni condition de revenus. Même les interdits bancaires et les non-résidents peuvent s'en servir.

Achat en ligne ou en magasin

Avec une carte de paiement prépayée PCS, vous pouvez régler tous vos achats en toute tranquillité d'esprit. En effet, elle n'est associée à aucun compte bancaire. Elle vous permet donc de vous adonner à vos passions avec un risque moindre pour votre sécurité. Vous pouvez vous abonner à des sites de jeux ou de paris en ligne, sans que ces activités soient inscrites sur votre historique de dépenses. De plus, même si une personne malveillante parvenait à découvrir votre mot de passe, le vol sera extrêmement limité. Le pirate ne pourra prendre que la somme disponible dans la carte prépayée rechargeable. En magasin, celle-ci vous permettra de limiter vos dépenses et de vous empêcher de faire des achats impulsifs. Ainsi, elle est idéale pour se faire plaisir pendans les séances de shopping, sans risquer l'excès ou d'être à découvert.

Retrait d'argent avec la carte de paiement prépayée PCS

La carte prépayée PCS vous permet également d'obtenir de l'argent liquide en l'utilisant auprès d'un distributeur automatique. Dans cette optique, elle fonctionne exactement comme une CB classique. La seule différence : elle est reliée à un compte sans banque. Ainsi, son propriétaire n'est associé à aucun établissement de crédit. Pour en acheter, vous n'avez qu'à vous rendre auprès d'un bureau de tabac ou de son site internet. Ces commerces de proximité s'occupent également de la recharge de votre carte PCS tabac en fonction de votre demande. Il vous reste plus qu'à gérer votre compte et vos dépenses comme bon vous semblent.

Voyage à l'étranger avec la carte de paiement prépayée PCS

Vous comptez partir en voyage et vous demandez si la carte prépayée tabac peut vous permettre de réaliser vos dépenses ? La réponse est oui. La carte de paiement prépayée tabac fonctionne parfaitement avec les devises étrangères. Vous n'avez même pas à payer des frais de change pour transformer vos euros en une autre monnaie. Il vous suffit de sortir votre carte prépayée tabac pour régler votre taxi, vos frais de bus ou vos achats. Ainsi, le processus est extrêmement simple, sans causer de stress ni de risque majeur pour votre sécurité.

