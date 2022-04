Apple Arcade : Tout savoir sur le service de jeux exclusif d’Apple

Apple Arcade se joue sans difficulté avec les appareils Apple. Le service offre des centaines de jeux, dont certains exclusifs, à un tarif abordable.

Apple Arcade propose un large éventail de jeux aux fans du gaming. La seule condition est d’avoir un appareil conçu par Apple, en plus de l’abonnement, bien évidemment. La bibliothèque de jeux d’Apple Arcade est aussi vaste que les autres plateformes de jeux en ligne telles que Xbox Game Pass ou PlayStation Now. Seulement, celui-ci offre des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Envie d’en savoir plus ? Continuez votre lecture.

Qu’est-ce que Apple Arcade ?

En gros, Apple Arcade offre un abonnement mensuel à un pack de jeux ludiques à l’attention des détenteurs d’appareils de la marque. Le service propose un mois d’essai gratuit pour tester avant de commencer à payer un abonnement. Parmi les centaines de jeux fournis, Apple Arcade offre des jeux exclusifs au service.

Depuis son lancement en 2019, Apple Arcade effectue constamment des mises à jour de sa bibliothèque de jeux. De ce fait, certains jeux disparaissent au profit des autres. On doit donc s’attendre à de nouveaux jeux de temps en temps, mais aussi à la disparition de certains.

Habituée de sa politique anti-concurrentielle, Apple offre, encore une fois, un nouveau service exclusif qu’on ne peut utiliser qu’avec sa gamme de produits. Néanmoins, il existe des astuces pour jouer plus confortablement avec votre iPhone. Il s’agit du jumelage du contrôleur et du clipsage de l’iPhone.

Bien que le service offre des jeux en ligne, il est entièrement différent de Google Stadia ou de PlayStation Now, encore moins de Xbox Game Pass. Ceux-ci ne permettent pas de jouer aux jeux en hors ligne.

Avec quels appareils Apple Arcade fonctionne-t-il ?

Apple Arcade fonctionne sur iPhone, iPad et Apple TV, notamment ceux qui fonctionnent sous iOS 13. Cependant, le service est aussi accessible via macOS Catalina.

En ce qui concerne les manettes, on peut jouer sereinement avec les manettes Made for iPhone à l’instar de Horipad Ultimate et Steelseries. Là-dessus, Apple s’est montré plus flexible puisque les appareils sous iOS 13 prennent aussi en charge celles de la PS4, le DualShock 4 et de la Xbox. De ce fait, si vous voulez jouer comme avec une console mais que vous ne disposez pas de contrôleurs Mfi, vous pouvez toujours jumeler votre manette.

Pourtant, le plus grand atout du service n’est pas la prise en charge des manettes autres que Mfi. C’est plutôt la possibilité de reprendre le jeu là où vous êtes la dernière fois, quel que soit l’appareil, une fois que c’est un Apple. Vous pouvez alors commencer avec un iPad puis sauter sur un iPhone pour continuer la partie.

Quels sont les jeux disponibles ?

Apple Arcade compte aujourd’hui bon nombre de jeux ludiques. Parmi les jeux proposés, certains d’entre eux sont exclusifs à Apple Arcade. La firme recourt aux services de quelques éditeurs célèbres comme Konami, LEGO, Bandai Namco et bien d’autres pour renflouer sa bibliothèque de jeux. De cette façon, Apple Arcade peut satisfaire autant les grands joueurs que ceux qui veulent uniquement tuer le temps.

Disponible dans plus de 150 pays, dont la France, le service subit une mise à jour constante. Chaque mois, Apple met à jour les jeux afin que tout le monde puisse y trouver de quoi satisfaire son envie. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient car certains jeux disponibles aujourd’hui peuvent ne plus y être le mois prochain. En plus, difficile de savoir à l’avance quels jeux vont partir.

Voici quelques jeux exclusifs d’Apple Arcade :

Where Cards Fall (Snowman),

Projection : First Light (Bowlfish),

The Enchanted World (Noodlecake),

Red Reign (Ninja Kiwi).

Il faut signaler que les jeux disponibles sur Apple Arcade peuvent être disponibles ailleurs. Cependant, on ne peut pas se les procurer séparément sans un abonnement.

Un aperçu des jeux sur Apple Arcade

Comme on l’a déjà dit, les jeux disponibles sur Apple Arcade sont d’une grande variété. Puzzles, aventures et autres genres remplissent la liste. Dans cette partie, on va faire un petit aperçu des jeux que le service offre.

Pour débuter notre revue, focus sur Where Cards Fall, l’un des jeux exclusifs du service. C’est un puzzle exclusif qui entremêle jeu et art avec un style particulier de remplissage. Bien sûr, comme il s’agit d’un puzzle, on est tenu de rassembler les pièces.

Un autre jeu disponible sur Arcade, Sneaky Sasquatch décrit une aventure dans laquelle on joue le rôle d’un Bigfoot. Notre rôle principal est de voler de la nourriture. Toutefois, on peut se déguiser en humain pour pouvoir jouer au golf. Mais ce n’est pas tout. On y trouve des jeux déjà disponibles ailleurs tels que What The Golf et LEGO Brawls.

Parmi les centaines jeux du pack, impossible de ne pas trouver, au moins un, qui peut vous plaire. Il suffit juste de l’obtenir, mais comment ?

Comment obtenir le service ?

En plus d’être un service exclusif aux appareils iOS, Apple Arcade ne s’ouvre qu’avec un appareil sous iOS 13. Ce qui incite ceux qui veulent en bénéficier à mettre à jour leur iPhone ou leur iPad avant. Cependant, si vous disposez d’une version ultérieure, la mise à jour est inutile.

Ensuite, pour obtenir le service, on vous recommande d’aller sur l’App Store et de défiler vers le bas de l’écran où vous trouverez l’onglet Arcade. Un seul clic et vous pouvez commencer votre inscription pour l’essai gratuit d’un mois. Si vous voulez profiter du service via votre Apple TV, vous devez obtenir d’abord la mise à jour tvOS 13 avant le lancement de l’App Store. Quant à l’utilisation de Mac, celle-ci requiert la migration vers macOS Catalina.

A la fin de l’essai, vous serez directement redirigé vers un abonnement. Pour ce faire, vous devez accéder aux Paramètres, puis votre Nom, puis Abonnements. Toutefois, si vous ne vous sentez pas prêt pour l’abonnement, vous pouvez annuler l’essai dès le début.

Apple Arcade n’autorise pas la désactivation du renouvellement automatique. Un rappel pour l’annulation de l’essai s’avère nécessaire si vous n’avez pas l’intention de vous abonner à la fin de l’essai.

Comment jouer aux jeux sur Apple Arcade ?

Comme iOS 13 intègre tous les paramètres nécessaires pour bien démarrer les jeux sur Apple Arcade, l’utilisation d’une manette s’avère peu nécessaire. Mais vous pouvez toujours utiliser les manettes Mfi ou une manette de Xbox ou PS4 et profiter du service avec une Apple TV. Seulement, tout le monde ne peut pas se le permettre.

A la place d’un Apple TV, un iPhone ou un iPad peut aussi faire l’affaire. L’iPhone est le plus pratique des deux, encore faut-il résoudre le problème de son emplacement pendant que vous jouez. En effet, vous devez le poser sur une table et vous penchez pendant le jeu. C’est l’inconfort assuré !

Heureusement, le marché offre des dispositifs pour y remédier. Il s’agit du clipsage de votre iPhone sur votre manette. Avec le Nyko Smart Clip, par exemple, on peut monter l’iPhone sur un DualShock 4. Aujourd’hui, Nyko a cessé la production de cet accessoire. Mais vous pouvez trouver d’autres modèles facilement comme la pince de support de téléphone Dainslef, compatible avec une manette Xbox One.

A quel prix peut-on s’abonner à Apple Arcade ?

L’abonnement mensuel au service Apple Arcade est de 4,99 € en France. En plus d’un prix abordable, Apple Arcade vous donne la possibilité de goûter au service sans frais pendant un mois. D’habitude, la version gratuite est limitée soit en temps, soit dans le service lui-même. En ce qui concerne celui-ci, vous pouvez bénéficier de la totalité de l’offre pendant le mois d’essai.

Avec un tel tarif, Apple Arcade affiche un bon rapport qualité/prix. D’autant plus qu’un seul abonnement permet à toute la famille de bénéficier du service. Aussi, avec un seul abonnement, Apple Arcade offre jusqu’à 6 membres de la famille pour la même carte de crédit associée. La configuration du partage familial est la seule condition pour y accéder.

Outre le partage familial, le service inclut également le téléchargement des jeux pour jouer en mode natif. Dans ce cas, vous n’avez plus besoin de connexion une fois que le jeu téléchargé soit installé sur votre appareil. Cela offre une belle expérience utilisateur, comme si vous jouiez sur votre console.

Dans quelle mesure le service est-il bénéfique ?

Considéré comme l’un des services les moins chers sur le marché du gaming, Apple Arcade fournit un essai gratuit d’un mois avec option partage familial. En outre, le service n’occasionne aucun frais supplémentaire quand vous téléchargez vos jeux préférés. Ainsi, si vous craignez que vos jeux favoris puissent disparaître du jour au lendemain à cause de la mise à jour périodique, vous pouvez les télécharger sur votre appareil.

De surcroît, Apple met à votre disposition des jeux exclusifs. A part les jeux classiques, vous pouvez jouer à des titres originaux dont Monument Valley, Threes ou Fruit Ninja, etc.

Le service présente cependant quelques points à améliorer. D’abord, aucun des jeux disponibles sur Arcade ne peut s’acheter séparément. Vous devez payer la totalité de l’abonnement même si vous ne voulez que quelques jeux. Le service n’est pas non plus disponible sur Google Play.