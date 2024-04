Montres connectées et Tamagochi : le mariage parfait ?

Que diriez-vous de posséder de nouveau un tamagotchi dans vos montres connectées ? C'est actuellement faisable. Et c'est une innovation envisageable.

Wear OS et Watch OS proposent chacun quelques dizaines de jeux rétro pour smartwatches. De ce fait, parmi eux, les puristes de la première heure pourraient trouver des puzzles et des jeux d'arcade devenus faciles d'accès sur les écrans à leur poignet.

Une façon de rester motiver au quotidien

Si vous avez un travail sédentaire et que vous comptez sur vos alertes de mouvements de votre smartwatch pour rester en bonne santé, il est difficile de rester motivé toute la journée. La plupart des gens essayent de s'en tenir à faire 10 000 pas par jour. Mais c'est très impersonnel. Et, si on échoue, il peut être difficile de rétablir une routine.

Pour retrouver l'ambiance du Tamagotchi original, il va falloir nourrir, divertir et nettoyer votre animal virtuel sur votre montre connectée. Cette démarche est possible en synchronisant la montre avec une application téléphonique de fixation d'objectifs comme Finch. Elle récompense les joueurs pour avoir terminé toutes sortes d'activités, et pas seulement des activités de remise en forme.

Un concept qu'il serait intéressant de mettre en place universellement

Le cadran d'une montre de fitness ou une application de smartwatch serait l'endroit idéal pour faire revivre les animaux de compagnie virtuels des années 90. Ce serait une façon mignonne de récompenser les utilisateurs de smartwatch lors de leurs entraînements sportifs.

Au lieu de se contenter des simples données chiffrées prodiguées par leurs montres connectées, cette approche style tamagotchi serait plus intéressante. Imaginez un petit Pikachu qui réagit à votre activité.

Si vous avez fait 500 pas au cours de la dernière heure, il se promènera joyeusement. Complétez une activité suivie comme soulever des poids ou nager et vous verrez apparaître une animation personnalisée. Par contre, si vous restez assis toute la journée, votre animal virtuel se couchera et prendra un air boudeur. Au bout de quelques jours ou semaines de négligence, il s'en ira et vous devez recommencer à zéro en attrapant une nouvelle créature.

Un animal virtuel adapté à vous

Idéalement, vous pourriez choisir un animal différent en fonction de votre degré d'activité dans la vie quotidienne. Un chat virtuel serait plus à l'aise avec les longues périodes de farniente. Tandis que les athlètes sérieux pourraient élever ou passer au niveau supérieur en élevant un guépard ou un chien, car ces animaux sont très souvent actifs.

Il pourrait apparaître sur le cadran principal de votre montre connectée tamagotchi. Tout comme il pourrait apparaître sous la forme d'une icône à effleurerdans une complication de la montre. Cette dernière solution est probablement la plus judicieuse pour préserver l'autonomie de la batterie. Ainsi, les animations ne s'afficheront que lorsque vous vérifiez activement l'état de santé de votre animal de compagnie virtuel.

Une interface simple mais stylée rendrait une telle fonctionnalité suffisamment omniprésente pour qu'elle soit adoptée. Actuellement, les montres Android ou une Apple Watch dispose de l'espace d'affichage et de la mémoire vive nécessaires pour une telle application.

