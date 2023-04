Suunto ou Garmin : quelle montre choisir ?

Les montres de sport sont devenues très populaires ces dernières années, en particulier chez les athlètes et les personnes soucieuses de leur santé. Elles offrent une variété de fonctionnalités utiles pour suivre votre activité physique, surveiller votre sommeil, votre fréquence cardiaque et bien plus encore. Mais avec tant de marques et de modèles différents sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle choisir.

Vos besoins en termes de sport

Le choix entre Suunto et Garmin dépendra en grande partie de vos besoins en termes de sport. Si vous êtes un aventurier à la recherche d’une montre pour vos activités de plein air, Suunto peut être un bon choix. En effet, elles ont des fonctionnalités spéciales pour la randonnée, le ski et la plongée.

Si vous êtes plutôt un athlète qui s’entraîne régulièrement pour des compétitions, Garmin peut être un meilleur choix. Ses fonctionnalités avancées pour le suivi des performances et la planification d’entraînement sont d’excellents outils d’aide pour accroître votre efficacité.

Les différentes gammes

Garmin

Garmin est connu pour satisfaire chaque petite niche du marché des montres connectées pour le fitness. Un exemple est la Garmin Enduro, conçue pour répondre aux besoins des coureurs d’endurance en trail, même si ce marché est relativement petit.

Pour la plupart des amateurs de course, l’une des trois principales gammes de Garmin répondra parfaitement à leurs besoins: Forerunner, Fenix et Venu. La série Forerunner est la plus populaire pour les montres de running. Elle va de la simple Garmin Forerunner 55 pour les débutants à la Garmin Forerunner 945 pour les professionnels.

Pour les athlètes hardcore en triathlon, la Garmin Forerunner 745 est une option recommandée. La Garmin Fenix 6 Pro est la montre d’aventure par excellence de Garmin, tandis que la Garmin Instinct Solar est une option moins coûteuse. La série Venu quant à elle, est idéale pour le suivi quotidien de la santé et du bien-être. En outre, vous retrouverez des modèles notables tels que la Garmin Venu Sq et la Garmin Venu 2.

Suunto

La gamme de montres Suunto est plus rationalisée et comprend plusieurs versions de son modèle phare, la Suunto 9. Par ailleurs, il y a également des modèles hybrides de fitness/running alimenté par Wear OS comme la Suunto 7.

Les modèles plus anciens, tels que la Suunto 3, ne valent plus la peine d’être achetés. La Suunto 5 Peak de 2022 est légère, mais elle est desservie par un logiciel maladroit et un suivi inégal de la fréquence cardiaque. La Traverse Alpha est une bonne montre de randonnée, mais son affichage de résolution faible ne conviendra qu’aux randonneurs hardcore.

En somme, il y a une montre qui conviendra parfaitement à vos besoins. Toutefois, il faut parfois du temps pour prendre une décision compte tenu des options presque identiques. La gamme de montres Suunto, bien qu’elle offre moins de choix, peut paradoxalement faciliter la prise de décision.

Suunto ou Garmin : la qualité de fabrication

Comme indiqué précédemment, la gamme de montres de Garmin est assez variée. Il est donc difficile de faire des déclarations générales pour décrire la qualité de fabrication des montres de cette marque américaine. La plupart des montres Garmin sont fabriquées avec un boîtier/bezel en polymère renforcé de fibre et une lentille durcie.

Quant aux modèles Fenix, ils utilisent des lentilles en Corning Gorilla Glass DX ou en cristal de saphir. De plus, leurs boîtiers sont en acier inoxydable, en titane ou en carbone de type diamant (DLC). Au niveau des bracelets, elles sont souvent en silicone, cuir, titane ou nylon.

Il y a 28 versions différentes de la Garmin Fenix 6. Par ailleurs, elles ont tendance à être plus lourdes et plus résistantes que les montres de course moyennes.

De même, la plupart des montres Suunto sont dotées de boîtiers en polyamide renforcé de fibre de verre (comme les montres Garmin). Leurs boîtiers sont en acier inoxydable, leurs lentilles sont en cristal de saphir et leurs bracelets sont en silicone.

Certains modèles, tels que la Suunto 7, ont des lentilles en Gorilla Glass plutôt qu’en cristal de saphir. D’autre part, certains modèles comme la Suunto 9 Baro Titanium, ont un bezel en titane de qualité 5.

En somme, les montres des deux marques sont de haute qualité et très résistantes. Cela fait que vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l’une ou l’autre.

Conception

La conception de la montre peut également jouer un rôle important dans votre décision d’achat. Les montres Suunto ont un design plus robuste et plus orienté vers les activités de plein air. D’un autre côté, les montres Garmin ont un design plus élégant et plus axé sur les activités sportives. Cela peut être une considération importante si vous préférez un certain look ou si vous avez des exigences en matière de confort.

Fonctionnalités

Les deux marques offrent une large gamme de fonctionnalités avancées pour suivre votre activité physique. Par exemple, elles proposent chacune le suivi de la fréquence cardiaque, de la distance parcourue et de la cadence.

Cependant, Suunto est connu pour offrir des fonctionnalités spéciales pour les activités de plein air, telles que la boussole, l’altimètre et la mesure de la neige. En contrepartie, Garmin offre des fonctionnalités spéciales pour différents sports, tels que les programmes d’entraînement personnalisés et les fonctionnalités de suivi de la natation.

Application mobile

Les deux marques proposent des applications mobiles pour synchroniser et analyser vos données. Malgré tout, Garmin propose une application plus complète avec une interface plus conviviale. Cela peut être important si vous souhaitez avoir un aperçu facile de vos données et un suivi précis de vos progrès.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie peut également être un facteur important à considérer lors du choix d’une montre de sport. Les montres Suunto ont généralement une autonomie de batterie plus longue que les montres Garmin.

C’est un facteur important si vous prévoyez d’utiliser votre montre pour de longues activités de plein air. Cependant, cela dépendra également du modèle de montre que vous choisissez.

Précision GPS

La précision GPS est un facteur clé pour les activités de plein air. Certaines montres Suunto ont connu des problèmes de précision GPS. Malgré tout, ce n’est pas un problème récurrent pour toutes les montres de la marque.

Quant à Garmin, leurs montres sont généralement considérées comme ayant une meilleure précision GPS. Toutefois, cela peut varier en fonction de l’environnement dans lequel vous utilisez votre tocante.

Le top des meilleures montres connectées Suunto et Garmin

Parmi les montres connectées développées par ces différents fabricants, ils ont chacun leurs fleurons. Chacune des deux peut être une excellente alternative, quel que soit votre choix.

Suunto 9 Peak Pro

La Suunto 9 Peak Pro est une montre de sport de haute qualité conçue pour les athlètes professionnels et les amateurs de sports de plein air. Avec sa robustesse et sa fiabilité, la Suunto 9 Peak Pro est l’accessoire parfait pour les aventuriers. En d’autres termes, elle est parfaite si vous souhaitez suivre votre activité physique tout en explorant les environnements les plus difficiles.

Cette montre dispose d’une batterie de longue durée qui peut durer jusqu’à 170 heures. Cela signifie donc un intervalle important entre chaque recharge. De plus, la Suunto 9 Peak Pro est équipée d’un GPS précis. Cela vous permettra de suivre votre itinéraire et de vous orienter facilement dans des endroits inconnus.

Avec ses multiples modes sportifs, la Suunto 9 Peak Pro est capable de suivre une grande variété d’activités. Cela va de la course à pied à la natation en passant par le cyclisme et la randonnée. Elle est également équipée de fonctionnalités avancées. Par exemple, il y a la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et la mesure du stress. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre votre corps et prendre des décisions plus éclairées sur votre santé.

Garmin Instinct 2

La Garmin Instinct 2 est une montre de sport robuste et fiable. Elle est conçue pour les aventuriers qui souhaitent explorer les environnements les plus difficiles tout en suivant leur activité physique. Cette montre est dotée d’un design robuste et résistant qui peut résister à des conditions extrêmes telles que la pluie, la neige, etc.

La Garmin Instinct 2 dispose d’une grande variété de fonctionnalités sportives. Vous pourrez profiter du suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la cadence, la distance parcourue, la vitesse, la qualité du sommeil et bien plus encore.

Avec sa grande autonomie de batterie, la montre peut durer jusqu’à 10 jours en mode montre connectée et jusqu’à 30 heures en mode GPS. Elle est également équipée d’un GPS précis qui vous permet de suivre votre itinéraire et de vous orienter facilement dans des endroits inconnus. Elle est également compatible avec le réseau satellite GLONASS pour une précision de localisation améliorée.

