Large écran AMOLED et batterie géante : la parfaite montre connectée ? (ChatGPT en bonus)

Découvrez ce que la montre connectée Rogbid V1 a dans le ventre si vous êtes à la recherche d'un smartwatch qui pourra vous accompagner dans vos activités en plein air cet été !

Si vous êtes à la recherche d'un smartwatch avec un écran AMOLED large avec une autonomie exceptionnelle, la montre connectée Rogbid V1 est faite pour vous ! Cette nouvelle montre intelligente de Rogbid offre des fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez vous faire accompagner par ChatGPT partout où vous vous trouvez avec cette montre ! De plus, elle est actuellement disponible à un prix réduit, ce qui la rend encore plus attrayante.

Montre connectée Rogbid V : caractéristiques et design

La montre connectée Rogbid V1 présente un design rond classique pour un côté intemporel. Elle est disponible en deux couleurs : argenté et noir. Vous avez même le choix entre un bracelet en cuir brun ou noir, en plus du bracelet métallique traditionnel.

Avec un écran de 1,8 pouces et une résolution de 460 x 460, la Rogbid V1 offre une expérience visuelle immersive. Le boîtier en alliage de zinc comporte une couronne et un bouton sur le côté droit. Les capteurs de santé sont situés par contre sur la face inférieure.

Des fonctionnalités renversantes animée par l'IA

La montre connectée Rogbid V1 embarque des fonctions classiques dont la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Qui plus est, elle permet de mesurer la tension artérielle. De nombreux modes sportifs sont également proposés, ce qui en fait un compagnon idéal pour les amateurs de fitness.

De plus, la smartwatch offre la fonction ChatGPT, qui est une grande innovation. Et pour vous simplifier davantage la vie, elle vous permet d'effectuer des paiements via PayPal et Alipay. Sans oublier, sa capacité à être utilisée comme télécommande pour la lecture de vidéos sur votre smartphone !

La montre connectée Rogbid V1 : qu'en est-il de l'autonomie ?

La montre connectée Rogbid V1 est protégée contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP67. De quoi garantir une utilisation optimale ! Avec une batterie d'une capacité de 420 mAh, elle est censée durer environ sept jours dans des conditions normales d'utilisation. L'idéal pour les utilisateurs à la recherche d'une montre avec une autonomie prolongée !

Toutefois, malgré des spécifications prometteuses, il est judicieux de consulter des tests en conditions réelles. Si vous êtes à la recherche d'une alternative, vous pourrez toujours envisager d'acheter la montre connectée tactique outdoor de LaNikar sur Amazon !

