Avec une manette spéciale Xbox One, profitez d’une meilleure expérience de jeu sur la console de Microsoft. Souvent compatible également sur PC, elle vous permettra de profiter de sessions immersives. Mais pour cela, il faut bien choisir le modèle qui rentre dans le budget.

Vous venez d’acquérir une nouvelle console Xbox One ? Ou vous souhaitez tout simplement remplacer votre ancienne manette ? Voici les meilleurs modèles que le marché propose en ce moment. Quel que soit votre budget et votre goût, vous y trouverez sans doute la meilleure manette pour votre console Xbox One.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Xbox Elite Series 2 sans fil Note : 9,5/10 Razer Wolverine V2 Chroma Note : 9,3/10 Xbox Manette sans fil – Stellar Shift Note : 9/10

Xbox Elite Series 2 sans fil : la meilleure manette Xbox One en général

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,5 x 17,7 x 7,3 cm

Poids : 498,95 grammes

Connectivité : sans fil

Autonomie : jusqu’à 40 heures

Le trophée de la meilleure manette Xbox One de notre liste est attribué à l’Elite Series 2 sans fil. En termes plus simples, ce modèle n’est autre que le fruit de la réinvention du contrôleur haut de gamme de Microsoft. Les améliorations ont ainsi apporté de nombreuses mises à niveau telles que la venue des boutons personnalisables et l’intégration de pavés directionnels au style pagaie.

Le Xbox Elite Series 2 reste quand même agréable à tenir malgré son poids. De plus, on peut sentir les déclencheurs et les joysticks sans que cela ne nuise au confort d’utilisation. On peut également mapper les déclencheurs arrière aux boutons du haut de la manette en vue de faciliter l’accès.

Design robuste et élégant

Grande autonomie de la batterie

Prix élevé

Des bugs au niveau des applications Accessoires Xbox

Razer Wolverine V2 Chroma : l’alternative filaire de choix

Caractéristiques techniques Dimensions : 21,5 x 21,5 x 20 cm

Poids : 620 grammes

Connectivité : filaire

Le Wolverine V2 Chroma est le troisième Wolverine de la marque Razer. Il se distingue du V2 Original notamment par sa tuyauterie RVB qu’on peut personnaliser à volonté. Toutefois, il rappelle son grand frère, le Wolverine Ultimate avec ses 6 boutons multifonctions.

Par ailleurs, on peut le considérer comme une version filaire de l’Elite Series 2. En effet, le Wolverine V2 Chroma dispose de verrous de déclenchement ainsi qu’un D-pad interchangeable. La connexion filaire permet également d’éliminer la latence. Ce contrôleur se démarque aussi par ses bandes lumineuses Chroma RGB et son retour haptique impressionnant.

Palettes arrière

Boutons personnalisables

Connexion USB-C uniquement

Cher

Xbox Manette sans fil – Stellar Shift : la meilleure manette Xbox One en Édition Limitée

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,8 x 17,7 x 7,2 cm

Poids : 440 grammes

Connectivité : sans fil Xbox et Bluetooth

Xbox propose cette manette Xbox sans fil en édition limitée qui se démarque à priori par son design. Le BMD hybride permet de l’utiliser avec un confort total. A l’arrière du contrôleur et sur les gâchettes, il y a une surface texturée. Sans parler de la possibilité de personnaliser les boutons de contrôle via l’appli Accessoires Xbox et de l’utilisation d’un casque compatible à brancher sur sa prise jack.

Outre la Xbox One, vous pouvez l’utiliser sur un PC Windows ou sur un appareil mobile fonctionnant sous Android ou iOS. Et si jamais vous avez envie d’enregistrer vos sessions, vous n’avez qu’à vous servir de la manette. Il dispose aussi d’un bouton de partage pour le partage des contenus.

Design moderne et raffiné

Boutons personnalisables

Lourde

Manuel en anglais uniquement

PowerA Enchanced : la meilleure manette filaire

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,6 x 10,7 x 6,5 cm

Poids : 205,02 grammes

Connectivité : filaire

Le PowerA Enchanced est également un contrôleur filaire de choix si vous souhaitez bénéficier des options supplémentaires absentes chez une manette standard de Xbox. Outre l’absence de latence, un autre privilège s’offre aux joueurs qui optent pour les modèles filaires : on n’a pas à recharger la batterie.

En plus de cela, le PowerA est d’une légèreté étonnante, permettant d’immerger complètement dans le jeu. Cette manette dispose également de deux boutons de jeu avancés mappables dont la personnalisation ne fera que rendre le jeu encore plus divertissant. Grâce à son long câble de 3 mètres, vous pouvez jouer à Fortnite ou Pokémon sur votre Smart TV sans vous coller à l’écran.

Disponible en plusieurs coloris

Prix abordable

Absence de connexion sans fil

Construction sous licence

Turtle Beach React-R Controller : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Dimensions : 11,5 x 6,8 x 4 cm

Poids : 350 grammes

Connectivité : filaire

Avec la manette Turtle Beach React-R Controller, vous pouvez dire au revoir à la latence grâce à la connexion filaire. Son design ergonomique, ainsi que les poignées texturées offrent un certain confort d’utilisation. Ce contrôleur fournit aussi des commandes d’accès rapide Superhuman Hearing afin d’améliorer le son de vos jeux. En effet, cette fonction permet de régler le volume du jeu et lors des chats avec les autres joueurs et désactiver le micro.

De plus, la Turtle Beach Raect-R Controller dispose de deux boutons d’action rapides à l’arrière, permettant de personnaliser les commandes selon vos envies. Sans oublier le recul du coup et les explosions qui font vibrer vos poignées.

Absence de latence

Superhuman Hearing

Manuel uniquement en anglais

Certains boutons sont trop rapprochés

Xbox Manette sans fil Elite Series 2 – Core : un autre modèle personnalisable

Caractéristiques techniques Dimensions : 18,5 x 7,8 x 18,5 cm

Poids : 876 grammes

Connectivité : sans fil / filaire

Autonomie : jusqu’à 40 heures

Les utilisateurs non avertis peuvent se perdre entre celle-ci et la Xbox Elite Series 2. En effet, les deux modèles présentent à peu près les mêmes noms et les mêmes fonctionnalités. La différence réside dans le prix. En fait, l’Elite Series 2 Core est livré à un prix abordable, mais sans les divers accessoires qu’on obtient en achetant l’Elite Series 2.

Cependant, vous pouvez toujours configurer 3 différents profils personnalisés et vous êtes libre de basculer vers un autre profil à la volée. Accédez également à la personnalisation à volonté des boutons selon vos envies via l’application Accessoires Xbox.

Batterie robuste

Connexion multiple (sans fil Xbox, Bluetooth et filaire USB-C)

Accessoires vendus séparément

Lourde

FightPad Fusion : la meilleure manette de combat filaire pour Xbox One

Caractéristiques techniques Dimensions : 50 x 50 x 10 cm

Poids : 598,74 grammes

Connectivité : filaire

Pour terminer notre comparatif, voici le FightPad Fusion filaire. Ce contrôleur offre une grande précision de commande grâce à ses boutons d’action ALPS disposés en arcade. En plus, cette meilleure manette de combat pour Xbox One dispose d’une croix directionnelle flottante de qualité premium. Ce qui accroît la réactivité et la fluidité des mouvements lorsque vous jouez à Street Fighter ou Tekken.

La croix directionnelle est équipée d’interrupteurs à bascule afin de faciliter la personnalisation. La hauteur des gâchettes a aussi pour but de sublimer la personnalisation de la manette. De plus, ce contrôleur de combat a été conçu pour offrir un confort total entre les mains.

Bon rapport qualité/prix

Parfait pour les jeux de combat

Boutons un peu rapprochés

Lourde

FAQ sur la manette Xbox One

Une manette Xbox One nécessite-t-elle toujours des accessoires supplémentaires ?

Par accessoires supplémentaires, on entend généralement le casque gaming et éventuellement la batterie pour les modèles sans fil. L’utilisation d’une manette Xbox One sans fil est plus pratique car vous pouvez vous positionner n’importe où sans vous soucier de la longueur du câble. Seulement, après des heures de session, la batterie s’épuise et c’est à ce moment que vous devez charger. Si cela se produit en pleine action, la frustration n’est pas loin.

Ainsi, pour éviter cela, il vaut mieux se procurer une batterie de rechange. Si vous disposez d’un contrôleur qui fonctionne à l’aide de piles, vous devez vous munir de piles de rechange. Les piles rechargeables sont plus appropriées pour éviter d’en acheter tout le temps.

L’utilisation d’un casque est inévitable afin de pouvoir communiquer avec vos alliés pendant que vous jouez aux meilleurs jeux. Le marché dispose d’une grande variété de casques gaming. Il suffit de faire le bon choix en fonction du modèle de manette car tous les casques ne sont pas compatibles avec la vôtre.

Où peut-on trouver la meilleure manette Xbox One ?

Les consoles Xbox One deviennent de plus en plus populaires et les manettes, compatibles avec différents types de console y compris les PC. Par conséquent, il n’est pas si difficile d’en trouver une dans les magasins. Les modèles standards comme le PowerA sont faciles à acquérir et sont généralement disponibles à un prix abordable.

Par contre, si vous êtes à la recherche d’une manette Xbox One qui intègre beaucoup plus de fonctionnalités, on vous conseille de visiter des boutiques en ligne. La manette adaptative Xbox, tout comme la Wolverine V2 Chroma de Razer offrent des options spécifiques. De ce fait, elles sont livrées à un prix plus élevé et peuvent être difficiles à trouver.

Quand faut-il remplacer sa manette Xbox One ?

Le remplacement de la manette dépend entièrement de l’état de votre contrôleur. Mais vous pouvez aussi en acheter un nouveau si vous préférez changer vos habitudes.

En principe, si vous avez dégoté la meilleure manette Xbox One, vous pouvez l’utiliser pendant plusieurs années avant qu’elle ne vous lâche. Assurez-vous seulement qu’il s’agit d’un modèle authentique et non une contrefaçon. A part la qualité, il faut également entretenir le contrôleur de manière à pouvoir l’utiliser pendant longtemps.

Par exemple, vous devez essuyer les mains de temps en temps à l’aide d’un chiffon sec afin d’éviter que la sueur n’abîme la texture de la manette. En outre, il faut charger le contrôleur une fois que la batterie est à plat. Par ailleurs, il ne faut pas que la manette tombe au sol, qu’elle soit filaire ou sans fil. Cela risque de l’endommager.

Si vous souhaitez remplacer le clavier et la souris gaming, vous n’avez qu’à connecter la manette Xbox One avant de jouer à vos jeux favoris sur votre PC.

Si votre PC fonctionne sous Windows, il devrait prendre en charge la manette Xbox One sans tracas. Par contre, si l’ordinateur fonctionne sous Linux ou si c’est un Mac, le couplage peut s’avérer plus ardu.

La connexion via Bluetooth est aussi faisable, mais il faut tenir compte de la version de votre manette. Avec un contrôleur plus ancien, il faut procéder à une mise à niveau avant de le connecter à votre PC de jeu. En revanche, si vous avez un modèle plus récent, la connexion est facile comme dire « Bonjour ».

Pour ce faire, il suffit de mettre la manette sous tension, puis appuyer long sur la touche « Jumeler ». Après, il faut aller dans les paramètres Bluetooth sur le PC à coupler, et ensuite cliquer sur « rechercher un appareil ». Le logo Xbox va se mettre à clignoter pour signaler que la manette Xbox One demande confirmation pour le couplage. Dans ce cas, il ne reste plus qu’à confirmer le couplage avant de l’utiliser sur PC.

On a déjà vu plus haut la connexion via Bluetooth. Mais qu’en est-il si on utilise une manette filaire ? En fait, c’est plus simple que la connexion via Bluetooth. Il suffit de la brancher au PC comme lorsque vous branchez une masse de stockage au port USB de votre PC.

Une fois couplée avec votre ordinateur, la manette Xbox One va prendre quelques secondes pour effectuer une mise à jour des pilotes. Après cela, vous pourrez jouer en toute tranquillité. Notez bien que si vous souhaitez passer d’un PC à une console Xbox One, vous devez coupler le contrôleur à nouveau et vice-versa.

