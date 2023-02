Xbox : Top des meilleurs jeux à essayer en 2023

Généralement, chaque jeu Xbox est jouable sur la Series X, Series S et sur Xbox Game Pass. Certains sont rétrocompatibles avec la Xbox One. Mais tous ne peuvent pas vous procurer les mêmes frénésies. Il y a toujours ceux qui offrent les meilleures sensations comme le démontre le présent top 10.

Microsoft fournit une large bibliothèque de jeux que petits et grands adorent. La rétrocompatibilité avec les anciennes consoles est un autre avantage à ne pas oublier. On décèle également des mises à niveau chez certains d’entre eux. Ce qui rend les jeux encore plus attirants. Alors, si vous êtes sur le point de compléter votre carnet de jeux, on vous offre un petit tuyau avec ce top 10. Vous pouvez rejouer avec vos anciens titres préférés ou découvrir de nouveaux jeux fantastiques.

Forza Horizon 5, le meilleur jeu de course de la Xbox

Pour commencer notre top 10, voici Forza Horizon 5. Il s’agit du 5ème opus de la franchise de jeu de course. Ce jeu est disponible sur la console Xbox One, mais également sur les Xbox Series et sur PC fonctionnant sous Windows.

Comme c’est un des produits de PlayGround Games et Turn 10 Studios, on s’attend alors à un gameplay à succès qui se marie parfaitement avec les graphismes fantastiques. Ce qui permet aux joueurs de profiter d’une belle expérience immersive en explorant un univers merveilleux.

Dans le jeu, vous allez parcourir des environnements extraordinaires, incluant des déserts, des canyons et même un volcan caché sous la neige. Vous allez également courir dans des endroits abandonnés et des cités perdues. Forza Horizon 5 vous offre aussi des sites historiques et des forêts denses vous permettant de relever divers défis dans son mode arcade.

Deathloop : le jeu de la boucle infernale sur Xbox

Le jeu Deathloop glisse parmi les meilleurs jeux Xbox du fait de sa particularité. En effet, il transporte le joueur dans un monde fantastique dont la journée tourne en boucle. Vous mourez aujourd’hui ? Vous revenez à la vie demain pour tout répéter. Et si vous ne mourez pas dans la journée, tant mieux.

L’essentiel pour vous (incarnant Colt dans le jeu) est de réussir à tuer les 7 personnages recommandés. L’ennui, et aussi le piment du jeu, c’est que ceux-ci ne se placent jamais au même endroit que la journée précédente. Alors, aucun moyen de savoir à l’avance si vous allez réussir ou pas. Vous pouvez y passer des jours et des jours, et c’est ce qui le rend plus divertissant.

Si vous croisez Julianna, attendez-vous à ce qu’elle vous empêche de réussir vos défis. Cette personne particulière se souvient de tout ce qui s’est passé la veille et va vous bloquer par tous les moyens. Sinon, vous pouvez également incarner Julianna dans une partie multijoueur. Si PlayStation l’avait en exclusivité, Xbox est dans la course depuis septembre 2022.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est l’incarnation du Far West en tant que jeu d’action, et c’est l’un des meilleurs sur la Xbox. Si l’intrigue ne s’écarte pas trop de Red Dead Redemption, le titre original, sa narration est plutôt réussie et ses graphismes, époustouflants. Dans cet univers à la fois dynamique et interactif, Arthur Morgan est contraint de choisir entre son gang et sa conscience.

Bien qu’on ne remarque pas la connexion à Red Dead dès le début, celle-ci vient parallèlement à la progression du jeu. Mais ce qui nous a poussés à l’intégrer dans notre top 10, c’est surtout les améliorations du côté technique qu’on apprécie sur les Xbox Series et Xbox One. Outre les différends et les fusillades, particularités intrinsèques de RDR 2, le joueur peut également s’adonner à d’autres activités courantes.

Ainsi, vous n’êtes pas uniquement un personnage froid d’un jeu vidéo, vous avez le droit d’aller à la pêche ou de faire des séances d’équitation. Cela-dit, n’oubliez pas votre principale mission.

Minecraft

On ne va pas passer à côté de Minecraft, ce jeu magnifique qui mérite un réel battage médiatique. Il dispose de plusieurs modes auxquels vous pouvez choisir. Vous aimez explorer ? Vous adorez les jeux de survie ? Que ce soit l’un ou l’autre, vous pouvez les trouver dans le jeu.

Minecraft n’est pas un jeu exclusif sur Xbox, mais il compte toutefois parmi les meilleurs sur la Xbox One. Il présente des améliorations concrètes au niveau de son gameplay. Mais aussi, le jeu présente de nouveaux packs et de nouvelles structures.

Ce sont principalement ces améliorations qui l’ont propulsé dans les 10 meilleurs jeux Xbox. Vous pouvez y passer des heures sans vous ennuyer.

Elden Ring : Un jeu de FromSoftWare disponible sur Xbox

Comme The Witcher 3 : Wild Hunt, vous allez également combattre des bêtes de science-fiction dans ce jeu. Bien qu’il s’agisse d’un jeu d’une taille plus grande, Elden Ring se joue à merveille sur la Xbox One. On y trouve certains côtés réussis des jeux FromSoftWare qui font une belle alliance avec le monde ouvert et fantastique où se déroulent les aventures.

Partez à la découverte des fragments de l’anneau d’Elden, combattez des bêtes farouches et invoquez des aides divines pour réussir votre quête. Vous pouvez trouver de quoi accessoiriser votre armure et développer vos compétences en cours de route.

Parfois, vous pouvez rencontrer des problèmes techniques qui restent minimes et sans conséquences majeures sur le jeu. Vous y goûterez l’expérience des jeux FromSoftWare comme quand vous jouez à Dark Souls ou à Sekiro.

The Witcher 3 : Wild hunt

Ce jeu RPG nous attire particulièrement du fait qu’il entremêle politique et science-fiction. En jouant à ce jeu sur Xbox, vous serez amené à affronter des bêtes mythiques telles que les dragons et les wraiths. En vous mettant dans la peau de Geralt de Rivera, votre principale quête tourne autour de la recherche de l’élue de votre cœur ainsi que sa fille perdue.

Ce jeu de rôle se déroule dans un monde ouvert où vous êtes le seul maître de votre destin, mais aussi de celui d’une nation. Vous aurez l’occasion de vaincre la bête qui a tourmenté votre esprit depuis les deux titres précédents. Amusant et passionnant, The Witcher 3 : Wild Hunt peut prendre une journée entière, voire des centaines d’heures.

Halo Infinite : un jeu exclusif sur Xbox

Halo Infinite n’est pas le meilleur jeu sur Xbox, mais il reste quand même l’un des plus amusants. Le jeu a redonné un nouveau souffle à la franchise. Microsoft a passé beaucoup de temps avant de le sortir vers la fin de l’année 2022, mais cela en valait la peine. Actuellement, le jeu est en exclusivité sur Xbox One, Xbox Series X et sur PC.

C’est 343 Industries qui l’a développé, en collaboration avec SkyBox Labs. C’est le même qui a développé quelques-unes des extensions de Age of Mythology et de Age of Empires II : The Age of Kings aux côtés de Xbox Game Studios.

Si vous aimez les défis, n’hésitez pas à adopter son mode multijoueur. Bien sûr, il y a encore quelques points à améliorer, mais le jeu reste amusant bien que certains trouvent son histoire un peu floue.

Dishonored 2

Un peu distinct du titre original, Dishonored 2 vous donne l’occasion de jouer sous deux angles différents, celui de Corvo Attano ou d’Emily Kaldwin. Étant deux personnages opposés, ils mènent le jeu différemment. Leur façon d’explorer les différentes zones et leur manière de disposer les cibles divergent.

Sinon, vous pouvez tout simplement remplir votre mission sans éliminer qui que ce soit. Cette expérience plus détendue vous permet de décompresser. Vous n’aurez pas non plus à vous servir d’un pouvoir.

Si vous n’avez pas de console, pas de souci, le jeu est disponible sur Xbox Game Pass.

Gears 5

Avant de terminer, voici Gears 5. En dépit de ses nombreux échecs, ce titre est une version améliorée du jeu par rapport à ses prédécesseurs. Il s’efforce de lancer le gameplay couverture-shooter. En plus de cela, Gears 5 semble fournir une narration plus déterminée. Avec tous ces décors destinés à retenir l’attention du joueur, le mode multijoueur qui, n’est pas au top, est plutôt camouflé.

Sur le plan technique, on peut dire que le jeu étale une merveilleuse réussite graphique sur les consoles Xbox. Ce qui le place dans le top 10 des meilleurs jeux pour 2023. Tous les modes se présentent d’une façon optimisée, et ce, sur toutes les plateformes. Microsoft a également placé la barre plus haute avec une résolution d’images élevée, pouvant atteindre jusqu’à 120 images par seconde sur les Xbox Series.

Overwatch 2

Pour terminer, on vous présente Overwatch 2, une création de Blizzard. Dans cette nouvelle version, chaque équipe est composée de cinq membres contre six dans l’ancienne. Cependant, son apprentissage reste un défi à relever pour les nouveaux joueurs.

Par contre, si on se concentre sur son interface, le jeu figure parmi les plus réussis des jeux Xbox. A chaque niveau, vous avez la possibilité d’ajuster le personnage. Ce qui marque une différence notable par rapport au titre original. Blizzard est plutôt focus individual bien que c’est le travail d’équipe qui conduise à la victoire.

Ainsi, les non-initiés peuvent trouver le jeu un peu déroutant. Mais en attendant de vous familiariser avec son gameplay et ses nouveaux apports, vous pouvez également vous contenter des décors qui font déjà une belle réussite.