Participez et gagnez ce concours pour avoir les fesses de Deadpool à vos poignets !

Xbox vient d'annoncer un partenariat étonnant avec Deadpool pour célébrer la sortie prochaine du film « Deadpool et Wolverine ». Ce partenariat aboutit à la création d'un contrôleur Xbox unique en son genre, signé Deadpool.

Le contrôleur conçu par Deadpool arbore les couleurs emblématiques du personnage. Cependant, la particularité réside dans le dos du contrôleur, où l'on peut apercevoir les fesses de Deadpool. Oui, vous avez bien lu. Ce design osé est typique du style irrévérencieux de Deadpool.

Le concours est ouvert jusqu'au 11 août 2024. Les participants doivent donc se dépêcher pour tenter leur chance et espérer remporter ces prix exceptionnels.

Pour avoir une chance de gagner ce contrôleur exclusif, il ne suffit pas de l'acheter, car il n'est pas disponible à la vente. Tout d'abord, vous devez avoir plus de 18 ans. Ensuite, il faut suivre Xbox sur Twitter. Enfin, vous devez retweeter le tweet officiel du concours Xbox avec le hashtag #XboxCheekyControllerSweepstakes.

Les prix à gagner

Le concours ne se limite pas à un simple contrôleur. Le grand gagnant remportera :

Une console Xbox Series X personnalisée inspirée par Marvel's Deadpool et Wolverine, d'une valeur approximative de 440 dollars.

personnalisée inspirée par Marvel's Deadpool et Wolverine, d'une valeur approximative de 440 dollars. Deux contrôleurs Xbox sans fil personnalisés inspirés par Marvel's Deadpool et Wolverine, d'une valeur approximative de 319,98 dollars.

personnalisés inspirés par Marvel's Deadpool et Wolverine, d'une valeur approximative de 319,98 dollars. Un support pour console Xbox Series X inspiré par Marvel's Deadpool et Wolverine, d'une valeur approximative de 100 dollars.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Ce contrôleur est non seulement un objet de collection unique, mais aussi un clin d'œil humoristique au personnage de Deadpool. Son design ne manquera pas de faire parler de lui, que ce soit pour sa créativité ou son audace. Les fans qui auront la chance de le gagner devront peut-être réfléchir à la manière de l'exposer dans leur salle de jeux.

En plus du concours, les 1 000 premiers acheteurs d'un contrôleur Xbox Elite Wireless Series 2 le 22 juillet 2024 recevront un support de contrôleur à l'effigie de Deadpool. C'est une autre opportunité pour les fans de se procurer un objet lié à leur personnage préféré.

L'annonce du concours a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. En seulement deux heures, le tweet officiel du concours a été retweeté plus de 31 000 fois. La compétition s'annonce donc rude pour remporter ce contrôleur unique en son genre.

Deadpool et Wolverine, un film très attendu

Ce film sortira en salles le 26 juillet 2024. C'est le seul film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à sortir cette année. Les premières critiques sont très positives et les fans attendent avec impatience de découvrir les nombreux caméos annoncés.

Xbox et Deadpool offrent aux fans une opportunité unique de posséder une pièce de collection exclusive. Avec un design aussi audacieux que le personnage de Deadpool, ce contrôleur est sûr de devenir un objet convoité.

La promotion du film « Deadpool et Wolverine » via ce partenariat montre une fois de plus l'importance de l'innovation et de l'originalité dans le marketing des produits culturels. Xbox et Deadpool frappent fort avec cette campagne qui ne manquera pas de marquer les esprits et d'engager les fans de manière ludique et surprenante.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.