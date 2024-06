« Optimism Your Feed » : LG veut rééquilibrer les contenus sur les réseaux sociaux

LG Electronics a dévoilé sa nouvelle campagne mondiale, « Optimism Your Feed ». L'objectif est simple : apporter plus de positivité dans nos fils d'actualité. La campagne encourage les utilisateurs à interagir avec des contenus optimistes et inspirants sur les réseaux sociaux.

Kim Hyo-eun, vice-président chez LG, a souligné l'importance de cette initiative. « En tant que marque centrée sur le client, LG est un fervent promoteur de l'optimisme. Notre objectif est de créer des changements positifs dans la vie des gens en menant intentionnellement des activités positives en ligne et dans le monde réel », a-t-il déclaré.

En pleine ère numérique, où les interactions en ligne sont omniprésentes, LG veut faire la différence en réduisant l'anxiété souvent générée par les contenus négatifs des réseaux sociaux.

Une enquête révélatrice sur les réseaux sociaux

Une enquête commandée par LG a révélé des tendances préoccupantes. Près de la moitié des répondants trouvent leurs fils d'actualité trop négatifs. Pour beaucoup, ce contenu amplifie l'anxiété et le mal-être. LG Electronics veut contrer ces effets avec une sélection de contenus positifs.

Une playlist pour changer la donne

La playlist « Optimism Your Feed » propose du contenu vidéo motivant. Créée avec des influenceurs comme Tina Choi et Victoria Browne, elle vise à inspirer et à répandre la bonne humeur. Les vidéos, courtes et engageantes, sont disponibles sur les plateformes sociales de LG.

LG collabore avec des experts comme le professeur Casey Fiesler. Spécialiste de l'éthique technologique, Fiesler travaille sur la modération des contenus et les systèmes de recommandation. Elle soutient que nous avons un pouvoir sur les algorithmes et leur influence sur notre bien-être.

Les réseaux sociaux, un reflet de nos choix

Les algorithmes des réseaux sociaux façonnent ce que nous voyons. Selon Fiesler, il est crucial de choisir des contenus positifs pour influencer nos expériences en ligne. Cette campagne vise à encourager des interactions plus saines et équilibrées.

Victoria Browne, influenceuse et conférencière TEDx, appuie la campagne. Elle souligne l'impact des algorithmes sur notre santé mentale et appelle à une prise de conscience collective. Pour elle, « Optimism Your Feed » est une opportunité de transformer nos fils d'actualité en espaces plus positifs.

La playlist « Optimism Your Feed » est disponible sur TikTok et YouTube. LG prévoit de l'étendre à d'autres plateformes via des collaborations avec des influenceurs mondiaux. Plus d'informations sont disponibles sur la page de la campagne sur le site de LG.

Vers une culture numérique plus saine

La campagne « Optimism Your Feed » de LG s'inscrit dans une démarche globale pour une expérience numérique plus positive. En choisissant des contenus optimistes, nous pouvons tous contribuer à un environnement en ligne plus sain et plus inspirant.

LG reste fidèle à sa promesse « Life's Good », une promesse qui vise à améliorer la vie des gens. Cette campagne n'est qu'un début vers des interactions en ligne plus positives et enrichissantes. Ensemble, nous pouvons faire des réseaux sociaux des espaces de bien-être et de connexion véritable.

