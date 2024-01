[CES 2024] – LG conçoit de nouveaux robots IA pour une assistance domestique intelligente

La célèbre marque d’électronique LG a récemment présenté une innovation majeure : un robot IA à deux pattes, monté sur roues. Destiné à une utilisation domestique, ce robot sera une attraction majeure au prochain Consumer Electronics Show.

Conception du robot IA de LG

Gestionnaire et compagnon

Conçu pour être un gestionnaire de maison complet et un compagnon, le robot de LG est une avancée significative dans la robotique domestique. Utilisant l’intelligence artificielle, il est programmé pour effectuer des tâches ménagères variées et interagir verbalement avec les habitants.

Design et capacités multimodales

Le design du robot est à la fois fonctionnel et esthétique. Il a un corps arrondi, avec des yeux animés sur un écran intégré, ce qui lui donne une touche personnalisée. Ses jambes avec des articulations flexibles sont fixées sur des roues pour une meilleure mobilité dans l’espace domestique.

Ce robot possède une technologie multimodale impressionnante. Il combine habilement la reconnaissance vocale et d’image avec le traitement du langage naturel. En outre, il peut se connecter à divers appareils électroménagers intelligents et dispositifs IoT pour une gestion intégrale de la maison.

Technologie avancée de l’agent IA

Ce robot n’est pas un simple gadget. Il intègre des technologies robotiques, de l’IA et des capacités multimodales. Ces fonctionnalités lui permettent de se déplacer librement, d’apprendre de son environnement, de comprendre les requêtes complexes ainsi que de participer à des conversations enrichissantes.

Interaction émotionnelle et personnalisée

Ce robot est également capable de détecter les émotions des utilisateurs. Pour cela, il analyse leur voix ainsi que leurs expressions faciales pour personnaliser son interaction. Il peut choisir de la musique en fonction de l’humeur, fournir des mises à jour sur les transports et la météo et aussi établir des rappels personnalisés.

Apprentissage IA et analyse des données

L’intelligence artificielle permet au robot IA de LG d’apprendre en continu de son environnement. Il analyse donc les données collectées pour fournir des informations actualisées et pertinentes aux utilisateurs. Cela améliore ainsi leur confort et leur sécurité.

Surveillance de l’environnement domestique

Doté d’une caméra intégrée, d’un haut-parleur et de plusieurs capteurs, le robot est capable de collecter et transmettre en temps réel des données environnementales essentielles. Cela inclut la surveillance de la qualité de l’air intérieur, ainsi que le contrôle de la température et de l’humidité.

Au-delà de la gestion des tâches ménagères, le robot peut surveiller les animaux domestiques ou les enfants. Il peut également fonctionner comme un agent de sécurité domestique. Une de ses fonctionnalités intéressantes est sa capacité à économiser l’énergie en éteignant les appareils inutiles.

LG et sa vision d’une maison autonome

La création de ce robot s’inscrit dans la vision de LG d’une maison sans travail. Le robot est conçu pour améliorer significativement la vie quotidienne. La marque met l’accent sur l’intégration de solutions intelligentes pour rendre les maisons plus autonomes et confortables.

Le CES 2024 : vitrine des innovations de LG

Le Consumer Electronics Show, qui se tient ce mois de janvier à Las Vegas, est l’événement idéal pour LG pour présenter ses robots IA. Le CES de l’année précédente avait déjà mis en avant des technologies de pointe, telles que des poussettes intelligentes et des voitures électriques innovantes.