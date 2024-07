Western Digital dévoile son SSD NVMe 8 To pour gamers

Western Digital, un leader de l'innovation en stockage, dévoile aujourd'hui son dernier bijou : le SSD NVMe™ WD_BLACK™ SN850X de 8 To, désormais disponible en Europe. Ce nouveau disque SSD, proposé en versions avec et sans dissipateur thermique, s'ajoute à la gamme déjà performante de Western Digital. Une variante de 4 To avec dissipateur thermique est également disponible pour ceux qui cherchent une solution de stockage intermédiaire.

Un SSD conçu pour les gamers exigeants

Le WD_BLACK™ SN850X cible principalement les joueurs acharnés, les constructeurs de PC gaming et les utilisateurs. En d'autres termes, il s'adresse à ceux qui veulent améliorer leur équipement avec un stockage de grande capacité. Son format M.2 NVMe permet de stocker des fichiers volumineux et des archives multimédia. Cela inclut des bibliothèques de jeux, des enregistrements de livestreams, et même des serveurs Plex.

Ce SSD offre une performance ultime qui garantit une expérience de jeu sans ralentissements. Les fonctionnalités innovantes telles que le chargement prédictif, l'équilibrage de la charge et la gestion thermique adaptative (ATM) contribuent à une utilisation optimale. « Le jeu vidéo est devenu une expérience totalement immersive repoussant les limites des mondes virtuels, de la communauté et du jeu compétitif » a déclaré Susan Park, vice-présidente des solutions grand public chez Western Digital.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience de jeu fluide et un prix à la hauteur des attentes

Le tableau de bord WD_BLACK™, téléchargeable sur Windows®, permet d'activer automatiquement le Game Mode 2.0. Il optimise ainsi les performances du disque. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter pleinement de leurs jeux préférés sans se soucier des ralentissements. La capacité de 8 To du SSD NVMe™ WD_BLACK™ SN850X permet de stocker une quantité impressionnante de jeux et de contenus multimédias. Cela répond ainsi aux besoins des gamers les plus exigeants.

Le SSD NVMe™ WD_BLACK™ SN850X de 8 To est proposé à partir de 967,99 € (sans dissipateur thermique) et sera largement disponible à partir du 29 juillet. Cette annonce marque une étape importante pour Western Digital, qui continue d'innover et de répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de stockage haute performance.

Western Digital prouve une fois de plus sa capacité à offrir des solutions de stockage de pointe, adaptées aux exigences des joueurs et des constructeurs de PC. Avec le lancement de ce nouveau SSD, la marque renforce sa position de leader sur le marché des disques gaming et confirme son engagement à offrir des produits de qualité supérieure.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

