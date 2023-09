Vos proches disent que vous êtes accro aux jeux vidéo ? Jetez-leur cette étude à la figure !

D’après cette étude, découvrez ce que la science pense de vous en tant qu’accro aux jeux vidéo. De quoi mettre de côté les préjugés !

Fini le temps où le gamer était vu d’un mauvais œil et jugé d’antisocial. Une nouvelle étude suggère que le joueur de jeux vidéo moyen, non pas accro, est en fait une personne plutôt en bonne santé. L’étude, publiée dans la revue Computers in Human Behavior, s’est intéressée à la santé physique et mentale de 270 gamers qui jouent au moins sept heures par semaine.

Cette étude permettait de découvrir les dessous cachés de la vie des gamers dits accro aux jeux vidéo, un sujet assez délicat et controversé. Qu’est-ce que l’étude nous révèle ? La réponse dans ce qui suit !

Une étude pour éclairer l’accro dépendance aux jeux vidéo

« Le jeu vidéo peut être un passe-temps et tous les joueurs n’en sont pas dépendants », c’est ce qu’a déclaré Joan Cordoso, psychologue clinicien à l’université de Maia au Portugal et gamer pendant ses heures de libre lors d’un interview qu’il a donné à PsyPost.

Pour mener à bien ses études concernant l’accro dépendance aux jeux vidéo, il a interrogé des gamers âgés de 18 à 60 ans sur leurs habitudes de vie. Ces questions se rapportent surtout sur l’activité physique, le sommeil et l’alimentation. D’autres questions visent toutefois à évaluer la santé mentale et la santé physique de ces gamers.

Leur découverte est assez intéressante puisque selon cette étude, le joueur dit accrou jouait en moyenne 3,5 heures par jour. Ce qui n’est pas négligeable mais loin des stéréotypes que le monde s’est fait autour des jeux vidéo.

Outre cela, la plupart des joueurs ont déclaré qu’ils effectuent au moins une activité physique et mangent équilibré, uniquement pendant les heures des repas. De quoi mettre de la lumière sur le mythe du gamer qui s’empiffrent de Doritos et qui s’abreuve de boissons énergisantes tout en restant scotché devant l’écran sur son fauteuil !

Des gamers qui ont une vie équilibrée ou presque !

D’après cette étude, les gamers peuvent très bien avoir une vie équilibrée bien qu’ils passent du temps à jouer aux jeux vidéo au quotidien. Il faut comprendre qu’un gamer est classé addict aux jeux vidéo lorsqu’il joue pendant plus de 30 heures par semaine.

Interrogés sur la dépendance au jeu, les gamers qui ont participé à cette étude affirment ne pas être accro au jeu vidéo à ce point. En effet, moins de 2 % des personnes interrogées sont dépendantes au jeu d’après les résultats du questionnaire.

Cette étude a permis de montrer que la majorité des participants, pour ne pas dire l’ensemble, ne présentent aucune addiction aux jeux vidéo et menaient une vie équilibrée entre écran et activité physique.

Bien entendu, l’étude présente quelques lacunes notables étant donné que cela ne reflète pas l’ensemble des gamers à travers le monde. Etant donné que le mode de vie varie d’un pays à un autre, les résultats ne sont pas un représentatif des autres gamers, que ce soit en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis.

Etude sur l’accro dépendance aux jeux vidéo, d’autres points à connaître

Lors de cette étude sur l’accro dépendance aux jeux vidéo, les chercheurs ont noté que deux tiers des joueurs présentent un trouble de sommeil bien qu’ils jouent de manière modérée. L’exposition à la lumière bleue due aux jeux n’est peut-être pas le seul facteur à l’origine de cette situation. Comme 60 % des joueurs déclarent boire du café, il faut croire que la caféine a également son mot à dire.

Cette étude ouvre de nouvelles portes sur la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine. Au tout début, les jeux vidéo constituaient un réel passe-temps, aujourd’hui, cela permet de définir une appartenance culturelle.

En matière de dépendance, beaucoup de chercheurs ne sont pas unanimes sur le fait de qualifier la dépendance aux jeux vidéo dans la catégorie de la dépendance clinique. Ce milieu reste vaste et nous montre qu’il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre !