Une nouvelle gamme de contrôleur audio dédié au streaming

Une histoire d’innovation et d’audio

La renommée d’Hercules n’est plus à prouver après 40 ans de présence dans le monde de l’audio et des divertissements interactifs, ainsi que plus de deux décennies dans le domaine de la musique grâce à ses contrôleurs DJ. Hercules dévoile maintenant son nouveau bijou conçu exclusivement pour les livestreamers : la gamme Hercules Stream. Ces deux contrôleurs audio ont été imaginés par des streamers, pour les streamers, afin de perfectionner un aspect souvent problématique lors de live streaming : l’ajustement de l’audio !

Le pouvoir du contrôle audio en direct

Les contrôleurs audio Hercules Stream offrent aux streamers la capacité de manipuler et de régler l’audio de leurs lives en toute simplicité. Ces outils révolutionnaires permettent de contrôler l’ensemble des sources audio : jeux, applications de chat, musique, microphone. Grâce à l’écran LCD intégré, il est possible de surveiller et de gérer séparément le volume de chaque piste audio en temps réel, au gré des besoins : activation, réduction, augmentation, coupure ou réactivation du son.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Ces contrôleurs audio sont aussi des déclencheurs d’actions. Les produits de la ligne Hercules Stream sont dotés de quatre boutons de commandes personnalisables pour lancer vos actions préférées : couper le son de multiples sources simultanément, exécuter des URL, switcher la scène de son live, et plus encore.

Découvrez les contrôleurs audio Hercules Stream 100 et 200 XLR

Que vous soyez le streamer qui a besoin de couper une source audio en direct, celui qui désire monter le volume de sa musique ou diminuer le son du chat, ou simplement un streamer cherchant à gérer l’audio en temps réel : optez pour Stream by Hercules ! Si vous êtes un gamer, un créateur de contenu, un podcaster, que vous utilisiez un microphone USB ou XLR : Stream by Hercules est pour vous !

Hercules Stream 100 : simplifiez votre expérience audio en temps réel.

Les contrôleurs Hercules Stream 100 offrent une gamme de fonctionnalités avancées, notamment :

Gestion complète de l’audio de votre stream.

Modification du volume de vos jeux et applications.

Réglage du volume de votre microphone USB.

Surveillance des niveaux audio grâce à l’écran haute luminosité.

Contrôle de jusqu’à 8 pistes simultanément.

4 boutons d’actions personnalisables.

Hercules Stream 200 XLR : Offrez une expérience audio taillée sur mesure pour vous et vos auditeurs.

Le contrôleur Hercules Stream 200 XLR offre un ensemble de fonctionnalités avancées.

Contrôle du contenu audio que vous diffusez à votre audience.

Différenciation entre le mix audio dans votre casque et celui envoyé au public.

Vérification des volumes des deux mixes grâce à l’écran haute luminosité.

Prise en charge de microphones XLR professionnels pour une qualité vocale inégalée.

Diffusion du son de votre console ou de votre second PC via la prise optique.

4 boutons d’actions personnalisables.

Ces contrôleurs simplifient votre expérience audio en direct, que vous soyez un gamer, un créateur de contenu, un podcasteur, ou que vous utilisiez un microphone USB ou XLR. Avec la gamme Hercules Stream, concentrez-vous sur votre contenu tout en ayant un contrôle total sur votre son.

De plus, la gamme Hercules Stream offre une connectivité via un port USB (câble fourni) et est compatible avec Windows® 10/11. Vous pouvez précommander ces contrôleurs à partir du 15 novembre 2023, et leur lancement officiel est prévu pour le 15 décembre 2023. »

Informations tarifaires :

La gamme Hercules Stream est commercialisée aux tarifs publics suggérés suivants :

– Hercules Stream 100 : 149,99 Euro

– Hercules Stream 200 XLR : 279,99 Euro

Ces produits sont disponibles sur le site de Hercules ou chez vos revendeurs habituels dans les régions et pays suivants : Europe, Royaume-Uni, États-Unis-Canada, Japon, Mexique, Brésil, Chine, Corée

– Pré-commandes à partir du 15 novembre 2023

– Lancement officiel le 15 décembre 2023

Communiqué de presse du 15 novembre 2023