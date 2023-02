Où regarder un film en streaming gratuit en toute légalité ?

Vous avez envie de regarder le meilleur du 7e art, mais vous ne savez pas où regarder les dernières sorties cinéma ? Ne cherchez plus, nous avons la solution pour vous ! Découvrez notre sélection des meilleurs plateformes pour regarder un film streaming gratuit en toute légalité.

Il est désormais possible de regarder un film en streaming gratuit grâce à un certain nombre de sites Web et d’applications SVOD. Ces services offrent une variété de genres et de contenus à regarder, allant des films d’action aux classiques du cinéma en passant par les comédies et les films indépendants.

Dans la plupart du temps, ces fournisseurs de services de streaming proposent soit un mélange de contenu gratuit et payant, soit un contenu entièrement gratuit avec des publicités.

Néanmoins, si l’offre est bel et bien là, il est souvent difficile de trouver des sites web sûrs et fiables qui proposent des films et des séries de qualité sans coût supplémentaire. Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez dans ce guide les sites de streaming à ne surtout pas manquer pour accéder à des contenus de manière légale sans débourser le moindre centime.

Comment regarder un film en streaming gratuit ? Si de nombreuses plateformes proposent aujourd’hui des contenus gratuits et légaux, la plupart sont géolocalisés hors de la France. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur dans un pays où le service est disponible

Visionner librement les films Essayer NordVPN gratuitement

Malgré leur popularité grandissante, les services de streaming en ligne nécessitent souvent de souscrire à un abonnement. D’ailleurs, même si certains fournisseurs de streaming offrent des contenus de qualité à des tarifs très abordables, cela reste une dépense pour de nombreux ménages.

Heureusement, il existe aujourd’hui un panel de plateformes de streaming qui proposent des films, des séries télévisées, des documentaires et autres contenus vidéo à regarder en ligne gratuitement. Ainsi, si vous souhaitez accéder à vos contenus préférés sans avoir à dépenser de l’argent, vous ne serez pas déçu des offres disponibles.

Toutefois, il est important de se rappeler qu’il est illégal d’utiliser des sites qui diffusent des films en streaming sans autorisation. Il est donc important de s’assurer que la plateforme est légale et autorisée à diffuser des films et des séries en streaming.

Quid des meilleurs sites pour regarder un film en streaming gratuit

Les sites de streaming gratuitement sont devenus l’une des principales sources de divertissement en ligne. Ces services offrent une variété de films pour tous les goûts et les envies. Voici le top des sites de streaming à ne surtout pas manquer pour accéder à des contenus gratuits.

Vudu

Si Vudu est une plateforme de streaming vidéo payante, elle offre également à ses utilisateurs la possibilité d’accéder à des contenus gratuits en toute légalité.

En cliquant sur l’onglet “gratuit” en haut de la page, vous pourrez trouver des milliers de films, anciens et récents, tous genres confondus. Horreur, romance, suspense, policier, comédie, vous pouvez être sûr de trouver un film qui va vous tenir en haleine pendant des heures.

De plus, la plateforme vous permet de naviguer de manière simple et rapide dans son catalogue. De fait, tous les contenus disponibles sur Vudu sont classés par catégories.

Toutefois, comme la plateforme est localisée, il faudra disposer d’une adresse IP américaine pour y accéder. D’où l’intérêt d’un VPN gratuit ou payant.

Youtube

Avec la popularité croissante des services de streaming, YouTube est devenu l’un des meilleurs endroits pour regarder gratuitement des films en ligne.

Disponible sur presque tous les appareils, la plateforme américaine vous donne la possibilité de regarder des centaines de films à tout moment. Il s’agit ainsi d’une solution pratique et unique pour profiter de nombreuses heures de divertissement sans avoir débourser le moindre centime.

Le site se démarque également par sa variété de contenu, son accessibilité et sa facilité d’utilisation.

Tubi

Tubi est un service de streaming qui offre à ses utilisateurs une grande variété de films, d’émissions de télévision et de documentaires. Avec cette plateforme, vous pouvez accéder à des milliers de contenus gratuitement et en toute légalité.

La plateforme est disponible aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Australie. Toutefois, vous pourrez y avoir accès n’importe où dans le monde grâce à une solution VPN pour le streaming.

Pluto TV

Dans l’univers du streaming, Pluto TV est un véritable incontournable. Encore méconnu dans l’Hexagone, ce service est très populaire aux USA et dans d’autres pays d’Europe. De fait, il offre à ses utilisateurs une variété d’options de divertissement. En plus, en plus des films et des émissions de télévision à la demande, Pluto TV propose également des programmes en direct accessibles via un guide des programmes que vous pouvez parcourir comme une chaîne de télévision par câble ou par satellite.

Tous les programmes en cours sont classés par catégories faciles à parcourir. Par ailleurs, la plateforme vous propose également un panel d’options bien pensé et ultra-pratique vous permettant de profiter d’une expérience de navigation fluide et intuitive.

Popcornflix

Si vous êtes à la recherche d’une option de streaming gratuite, Popcornflix est une excellente option à ajouter à votre liste. Bien que les catégories qu’elle propose ne soient pas aussi étendues que certaines plateformes, la sélection de films qu’elle propose a de quoi ravir tous les âges.

Freevee

Propriété officielle d’Amazon, Freevee est une plateforme de streaming vidéo gratuite et 100 % légale. En tant que tel, elle propose une grande sélection de films, y compris des titres originaux exclusivement disponibles sur son site.

Cerise sur le gâteau : les contenus disponibles sur Freevee peuvent être diffusés sur un certain nombre d’appareils grâce à l’application Amazon Freevee ou l’application Prime Video. Bien évidemment, vous pouvez également utiliser votre navigateur Web pour accéder au service.

Plex

Avec Plex, regarder des films et des émissions de télévision en streaming gratuitement n’a jamais été aussi facile. De fait, il n’est pas nécessaire de s’abonner pour profiter de plus de 50 000 titres à la demande et 250 chaînes de télévision en direct.

Multidispositif, le service propose une application dédiée compatible avec tous les appareils sous Android, iOS ainsi que les Smart TVs. Par ailleurs, tous les films et toutes les émissions de télévision proposés sur la plateforme sont répertoriés par catégories pour une navigation optimale. Vous pourrez également accéder à des onglets spéciaux où vous trouverez les titres les plus populaires et ceux qui quitteront bientôt la plateforme.

Enfin, Plex vous donne la possibilité de rechercher un film ou une émission de télévision spécifique et garder une trace de ce que vous souhaitez regarder plus tard avec la fonction Watchlist.

Autres solutions (plus compliquées)

Nous avons fait le tour des services de streaming qui propose du contenu gratuitement et légalement. Mais il existe également des sites web plus généralistes où les plus cinéphiles pourront trouver leur bonheur en fouillant un peu plus. Rendez-vous ici.

Zoom sur le projet de loi contre le streaming illégal

Les services de film streaming gratuits se sont considérablement développés ces dernières années, offrant aux internautes une variété de contenus à visionner sans avoir à souscrire à un abonnement. En effet, de plus en plus de personnes optent pour cette méthode pour regarder des films en ligne plutôt que de les télécharger ou de les acheter sur des supports physiques.

Ainsi, le streaming est une pratique très répandue. Toutefois, peu de personnes savent qu’il s’agit d’une pratique illégale s’il est question de films ou de séries qui ne sont pas libres de droit. D’ailleurs, le streaming gratuit des œuvres sans l’autorisation de l’auteur est passible de sanctions pénales. Entre autres, le streaming illégal vous expose à une amende de 30 000 euros et un emprisonnement de trois ans.

Il est à noter que l’Hadopi s’est engagée à offrir aux internautes une liste de plateformes web et de sites fiables pour regarder et télécharger des films gratuitement en toute légalité. Vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de cette autorité de régulation. Une fois sur la plateforme, il suffit de sélectionner le type de contenu souhaité (vidéo à la demande ou VOD, service de vidéo à la demande ou SVOD, jeu, musique, etc.) et le type de lecture (téléchargement ou streaming).

Recourir à un VPN pour regarder un film en streaming gratuit

S’il existe aujourd’hui de nombreux sites de streaming où vous pourrez regarder une grande variété de films gratuitement, la plupart ne sont pas disponibles en France. Heureusement, il existe aujourd’hui une solution infaillible pour contourner ces restrictions : le réseau privé virtuel.

Dans les détails, ce service vous permet de choisir parmi un grand nombre de serveurs répartis dans les quatre coins de la planète afin de modifier votre adresse IP et in fine votre emplacement géographique. Entre autres, NordVPN met à votre disposition plus de 5 400 serveurs dédiés pour le streaming. Ajoutez à cela une multitude de fonctionnalités avancées pour garantir votre sécurité et votre confidentialité en ligne. Pour ne citer que l’option Double VPN, le Kill Switch ou encore le Split tunneling.