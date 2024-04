Apple réserve l’impensable pour ses prochains iPad et iPadOS 18

Quelle sera cette « grosse surprise » qu'Apple nous réserve pour ses prochains iPad et iPadOS 18 ? Pour éclairer les esprits, voici l'innovation qui va certainement changer votre vie, ou presque !

C'est officiel, Apple l'a annoncé, il y a quelques heures, ses nouveaux iPad sortiront en mai ! Malgré les excitations, beaucoup se demandent ce qu'ils auront dans le ventre. Bien que la majorité espère un écran OLED, un meilleur clavier et une puce animée par l'IA (de quoi faire rêver), voici la chose « impensable » que ces nouvelles machines se verront doter !

Les nouveaux iPad d'Apple auront leur propre calculatrice !

Outre leur prix, il faut croire que les nouvelles iPad d'Apple seront équipées de leur propre application de calculatrice. Fini donc le temps où vous allez bidouiller sur l'App Store pour trouver « calculatrice à vos besoins ». La génération 2024 d'iPad et consort auront droit à leur application native. De quoi mettre fin aux mèmes tout en garantissant une expérience utilisateur plus pratique, plus complète et plus homogène entre les différents appareils d'Apple !

… Pas qu'une simple calculatrice ?

Interrogé sur le sujet, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple, a déclaré que ce produit n'est pas qu'une simple application. Il sera un condensé d'IA et pourrait avoir un impact majeur dans la vie des gens. On se demande donc si à la limite, cette mythique calculatrice n'affectera pas notre vie à la manière de Facebook !

Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir un iPad avec une calculatrice ? Tout simplement parce que les ingénieurs d'Apple n'ont pas trouvé comment créer la meilleure application de calculatrice pour leur iPad. Du coup, les premiers modèles ont été livrés sans calculatrice. Ainsi, de fil en aiguille, cette fonction basique n'est plus présente sur les iPad.

Comme tout est bien qui finit bien, les nouveaux iPad d'Apple bénéficieront de leur propre calculatrice native à partir de mai. Pour ceux qui accordent une place importante aux petits détails, tout comme Apple, cette fonctionnalité pourrait faire toute la différence.

De même, elle n'aura aucun mal à épouser les différents formats de fenêtres, avec et sans Stage Manager, dans le meilleur des cas ! Et vous, est-ce que vous trouvez qu'une application officielle de calculatrice pour iPad en vaut la peine à l'ère où la technologie mobile est en pleine évolution ?

