Android réserve une énorme surprise pour les amoureux du mode sombre

Android 15 : quelle est cette surprise qui fait déjà jubiler les amateurs du mode sombre ? Quelques détails à connaître dans ce qui suit !

Les amateurs du mode sombre sur Android seront ravis d'apprendre qu'Android 15 pourrait introduire une nouvelle fonctionnalité permettant de forcer toutes les applications à adopter un thème sombre. Cela est possible même si les apps ne supportent pas nativement ce mode comme le cas de Fitbit ou Amazon Shopping. Une fonctionnalité qui permettra de faire la différence ? Nous allons voir les détails ci-dessous !

Pourquoi le mode sombre pour tous fait partie des nouveautés de l'Android 15 ?

Les utilisateurs semblent particulièrement apprécier l'activation du mode sombre dans les applications. Selon un sondage réalisé au début de l'année 2020, une écrasante majorité de 81,9 % des personnes interrogées ont déclaré activer le mode sombre chaque fois qu'il était disponible.

Google a introduit la prise en charge d'un basculement vers le mode sombre à l'échelle du système dans Android 10. Du coup, la plupart des applications populaires disposent désormais d'un thème sombre qui suit le basculement du système.

Cependant, certaines applications, telles que Fitbit ou Amazon Shopping, n'ont toujours pas ajouté de thème sombre. Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'Android 15, forcer le mode sombre sur ces applications serait désormais possible. De quoi offrir ainsi une expérience plus uniforme pour les utilisateurs et « passer du côté obscur » en toute simplicité !

Dans la mise à jour Android 14 QPR2 Beta 2, Google a caché un nouveau bouton « rendre toutes les applications sombres » sous Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement. Bien que cette option ne soit pas encore visible dans la dernière mise à jour Android 15 Beta 1.2, elle semble similaire à l'option « annuler l'obscurité forcée » présente dans les paramètres du système depuis Android 10.

L'option « rendre toutes les applications sombres » semble fonctionné dans un plus grand nombre d'applications que l'option « ignorer l'obscurité forcée ». Cela suggère que l'option existante ne fonctionne plus et que l'algorithme d'obscurité forcée sous-jacent est différent.

Cette fonction située dans les paramètres d'accessibilité offre une solution plus efficace pour forcer les applications à adopter un thème sombre. Rassurez-vous, cela ne perturbe en aucun cas les images ou les éléments visuels de vos applications.

Quand est-ce que le mode sombre sera accessible sur tous les appareils sous Android ?

Bien que la fonctionnalité mode sombre ne soit pas encore disponible dans la dernière mise à jour bêta d'Android 15, il est prévu qu'elle soit intégrée dans une prochaine version bêta. La version bêta 2 d'Android 15 devrait être publiée lors de la conférence Google I/O 2024 le mois prochain. Il est donc probable que cette fonctionnalité soit rendue disponible à ce moment-là. Cette fonctionnalité, ajoutée en janvier, est déjà pleinement fonctionnelle. Il faut s'attendre à ce qu'elle soit bientôt déployée pour les utilisateurs !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.