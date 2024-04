Android 15 : ces modèles seront au rendez-vous

Android 15, la prochaine version du système d'exploitation mobile de Google, sera déployée sur de nombreux smartphones dans les mois à venir.

La nouvelle génération d'Android se profile à l'horizon, promettant son lot de fonctionnalités innovantes et d'améliorations très attendues. Mais qui aura la chance de savourer ces nouveautés en premier ? Nous vous dévoilons la liste des heureux élus.

Les incontournables Pixel en pole position

Aucune surprise de ce côté, les smartphones Pixel de Google seront les tout premiers à embarquer Android 15. L'entreprise de Mountain View chouchoute toujours ses propres appareils lorsqu'il s'agit de déployer une nouvelle mouture de son OS maison. Les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, le Fold ainsi que le Pixel 9 à venir seront gâtés en priorité.

Le géant sud-coréen Samsung ne lésinera pas non plus sur les mises à jour. De nombreux Galaxy, des plus abordables aux fleurons haut de gamme, profiteront d'Android 15. Des A05 aux Z Fold 5 en passant par les S24, la liste est longue.

Xiaomi partage la mise à jour avec sa gamme

Le géant chinois Xiaomi veillera à ce qu'Android 15 soit servi sur l'ensemble de ses gammes, des modèles abordables aux fleurons premium. Que votre choix se soit porté sur un Poco F5, un Redmi Note 13 Pro+ 5G ou encore le haut de gamme Xiaomi 14 Ultra, vous aurez droit à la dernière version de l'OS mobile.

Par ailleurs, les Japonais Sony et Asus, réputés pour leur approche prudente en matière de mises à jour logicielles, n'ont pas l'intention de laisser complètement leurs utilisateurs sur la touche. Bien que leur catalogue soit restreint, certains modèles tels que les Xperia 1V, les ROG Phone 8 et les Zenfone 10 auront sans doute l'opportunité de goûter aux nouveautés d'Android 15.

OnePlus fait aussi la fête

Du côté du jeune constructeur chinois OnePlus, les invités à la garden-party Android 15 seront notamment le 10T, le OnePlus 11, les Nord 3 et CE4, ainsi que les prochains fers de lance OnePlus 12 et Open.

Bien que les détails précis restent encore à découvrir, l'arrivée d'Android 15 sur le marché du mobile est d'ores et déjà très attendue. Les utilisateurs ont hâte de pouvoir expérimenter les nouvelles possibilités offertes par cette version, quel que soit le smartphone dont ils disposent.