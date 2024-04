Cet outil innovant promet de mettre fin au stationnement sauvage !

La police de New York se prépare à utiliser un nouvel outil appelé « The Barnacle » pour sanctionner les automobilistes en stationnement irrégulier.

À New York, comme dans de nombreuses grandes villes, le stationnement illégal représente un véritable casse-tête pour les autorités. Malgré les amendes dissuasives, de nombreux automobilistes persistent à se garer n'importe où, entravant la circulation et agaçant les résidents. Face à ce fléau, la ville de la Grosse Pomme s'apprête à dégainer une arme redoutable : The Barnacle.

Une solution radicale à un problème tenace

Loin d'être une sanction ordinaire, The Barnacle est un dispositif d'un genre nouveau. Ce système se compose d'un grand panneau adhésif jaune muni de ventouses, que les agents de la ville viennent fixer sur le pare-brise des véhicules fautifs. Une fois installé, il bloque totalement la vue du conducteur, l'empêchant de reprendre la route en toute sécurité.

Mais ce n'est pas tout ! Si, par bravade, le contrevenant tente malgré tout de prendre le volant, une sirène stridente se déclenche immédiatement, tandis que la géolocalisation du véhicule est activée. Une situation pour le moins embarrassante, qui expose l'automobiliste récalcitrant à des sanctions encore plus sévères.

Amende de 250 dollars

Bien que radical, The Barnacle n'a pas pour vocation d'immobiliser définitivement les voitures. Les propriétaires peuvent s'en défaire assez aisément, à condition de s'acquitter d'une amende salée de 250 dollars. Pour ce faire, un QR Code est intégré au dispositif, permettant de régler la contravention depuis son smartphone.

Une fois le paiement effectué, il ne reste plus qu'à se rendre dans l'un des dépôts indiqués par une application dédiée pour y déposer The Barnacle. Un processus simple et rapide, mais suffisamment dissuasif pour convaincre les plus réfractaires à la discipline de revoir leur comportement.

The Barnacle a déjà fait ses preuves dans deux autres villes des Etats-Unis, où il a considérablement réduit les cas de stationnement illégal. Une perspective encourageante pour les New-Yorkais, qui pourront bientôt profiter de trottoirs et de voies de circulation dégagés.

