La mise à jour tant attendue vire au cauchemar pour les Pixel 7 et 8

Le déploiement de la mise à jour d'avril 2024 pour les Pixel 7 et 8 n'a pas été une réussite totale. Cette mise à jour, censée apporter des améliorations, a engendré des soucis inattendus liés à la connexion réseau pour de nombreux utilisateurs.

Les détenteurs de smartphones Pixel 7 et Pixel 8 ont dû faire preuve de patience ces derniers jours. La mise à jour mensuelle tant attendue d'avril 2024, censée apporter des correctifs et des améliorations, a finalement engendré des difficultés majeures pour une partie des utilisateurs. Dès son déploiement, de nombreux signalements ont afflué concernant des dysfonctionnements liés à la connectivité réseau.

Appels manqués et SMS perdus dans la nature

Le scénario était des plus déconcertants : les téléphones Pixel 7 et 8 devenaient soudainement incapables de recevoir les appels entrants et les messages texte. Ces derniers se retrouvaient mystérieusement redirigés vers la messagerie vocale, laissant les propriétaires de ces appareils dans l'incompréhension la plus totale.

Pleinement consciente de l'urgence à remédier à ces perturbations majeures, la firme de Mountain View s'est attelée sans attendre à l'élaboration d'une nouvelle version rectifiée de la mise à jour d'avril, qu'elle s'est empressée de déployer.

D'un poids plume inférieur à 7 Mo, cette mise à jour corrective a l'avantage d'être légère et rapide à installer. Cependant, seuls les possesseurs de Pixel 7, Pixel 8 et Pixel Fold peuvent pour l'instant en bénéficier. Les propriétaires de Pixel 6 devront prendre leur mal en patience avant de recevoir un correctif similaire résolvant leurs éventuels problèmes de connectivité.

La réactivité de Google à l'épreuve

Bien que Google n'ait pas officiellement communiqué sur ce problème de connexion, la réactivité dont a fait preuve la marque pour déployer rapidement et discrètement un correctif est particulièrement appréciable.

Pour ceux qui rencontreraient encore des difficultés de connexion réseau sur leur Pixel 7 ou 8, et qui n'auraient pas encore reçu la mise à jour OTA (Over-The-Air), il est possible d'envisager un chargement manuel de cette dernière. Une procédure certes un peu technique, mais qui ne devrait prendre que quelques minutes pour retrouver un appareil pleinement opérationnel.

