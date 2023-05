Google lance le Pixel Fold : le premier vrai rival des Galaxy Z Fold de Samsung

Le Pixel Fold marque l’entrée officielle de Google sur le marché des smartphones pliables et promet de révolutionner ce secteur grâce à son design élégant et ses performances.

Avec une longueur 6 cm déplié et 12 cm replié, le Pixel Fold est un smartphone au design soigné et résistant. Il adopte un format similaire à celui d’un livre. Et cela avec un écran extérieur de 5,8 pouces et un écran interne plus grand.

Une performance inégalée

Avec la puce Tensor G2 et 12 Go de mémoire vive, le Pixel Fold est un appareil très puissant. Il est capable de prendre en charge les jeux en 3D, la création vidéo, musicale et même la réalité augmentée. En tant que premier smartphone pliable conçu par Google, il a l’avantage d’offrir une expérience Android optimisée pour les écrans pliables.

Caractéristiques du Google Pixel Fold

Un design de qualité supérieure : Fin, élégant et innovant, le Pixel Fold impressionne par sa qualité de fabrication.

Des performances remarquables : sa puce Tensor G2 et ses 12 Go de RAM peut gérer des applications gourmandes en ressources.

Une expérience Android optimisée : En tant que développeur d'Android, Google offre une expérience utilisateur parfaitement adaptée aux écrans pliables.

Un marché en pleine expansion : Le Pixel Fold apporte une concurrence supplémentaire sur un marché des smartphones pliables. Celui qui est dominé par Samsung, et ouvre la voie à de nouveaux constructeurs.

Un prix conséquent mais justifié

Le Pixel Fold n’est pas bon marché, avec un prix de départ de 1799 $ (aucun prix ou disponibilité pour la France pour l’heure). Cependant, ses caractéristiques exceptionnelles pourraient inciter les consommateurs à l’envisager comme leur prochain appareil. L’arrivée du géant américain sur ce marché pourrait également contribuer à faire baisser les prix des smartphones pliables à l’avenir.