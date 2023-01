Téléphone pliable : le top des meilleurs modèles à acquérir

Le téléphone pliable, smartphone ou pas, offre une grande maniabilité et est facile à ranger. Ces modèles à clapet reviennent en force sur le marché même si le prix n’est pas toujours abordable.

Le téléphone pliable était tendance à une époque. Aujourd’hui, les téléphones et smartphones à clapet sont de nouveau sur les rails bien que certains modèles n’offrent que les fonctionnalités basiques. Téléphone à clapet ou smartphone pliable, il y en a de tous les goûts. Cela étant, les smartphones pliables ne sont pas encore abordables pour le grand public. Par ailleurs, certaines personnes, notamment les plus âgées, préfèrent les modèles incluant des fonctions spécifiques qui leur sont utiles comme l’appel d’urgence et la géolocalisation. Certains de ces modèles sont limités en options, mais offrent une bonne qualité d’appels ainsi qu’une grande capacité d’autonomie de la batterie. En revanche, les smartphones sont tendance à l’heure actuelle avec leurs fonctionnalités à apprécier par les fans de la technologie. On a alors érigé une liste incluant notre top des meilleurs téléphones pliables que vous pourrez adopter en cette ère de la technologie de pointe.

Samsung Galaxy Z Fold 4, le téléphone pliable haut de gamme

Mis sur le marché depuis août 2022, le téléphone pliable Galaxy Z Fold 4 de Samsung fournit des options avancées tout en présentant un design élégant. Certes, les caméras de classe S22 à l’arrière ne présentent pas tout ce que le Samsung Galaxy S22 Ultra. Cependant, il y a de quoi ravir les amateurs de photographie. En plus, la caméra selfie se cache sous son écran.

Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB Grey/Green 7.6 5G ( Produit de marque d'origine.

Garantie de deux ans contre le... 1 299.00 € Voir l'offre

Le modèle dispose d’un écran de 6,2 pouces et d’un autre écran pliable, de 7,6 pouces. Ses 12 Go de RAM et son système Android 12L vont très bien avec le CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sa taille réduite de 271g n’a pas pour autant impacté ses capacités multitâches.

Cela dit, le prix reste un problème à résoudre car Samsung a beaucoup investi dans ce modèle qu’il n’est pas près de réduire son prix. Cependant, si on se focalise sur ce qu’on peut faire avec, il n’est pas loin d’offrir un bon rapport qualité-prix. On peut dire que de tous les smartphones pliables dernier cri, celui-ci en vaut bien la peine.

Un écran plus large à l’extérieur,

Des capacités multitâches améliorées,

Un grand écran qui dissimule une caméra selfie.

Ses Caméras adoptant celles du S22 ne sont pas à la pointe,

Son prix est encore élevé.

Samsung Galaxy Z Fold 2, ajoutez de l’autonomie à votre téléphone

Samsung a mis le Galaxy Z Fold 2 sur le marché plus tôt, c’est- à-dire en septembre 2020, mais il reste dans la présente liste. Il figure même parmi les smartphones les plus prisés de la gamme Galaxy. En effet, ce téléphone pliable possède des écrans de la même taille et une même capacité que le Galaxy Z Fold 4. Il fonctionne sous Android 10. Mais sa caméra frontale est plus performante (10Mpx / 10 Mpx) ainsi que sa batterie (4500 mAh contre 4400 mAh).

Samsung Galaxy Z Fold2 BROWN [Version EU] Samsung Smartphone 1 899.00 € Voir l'offre

Son écran principal est capable de se replier sur lui-même tandis que son écran de couverture peut vous servir pour les fonctions basiques. La marque a développé le Galaxy Z Fold 2 avec une capacité de stockage de 256 Go ou 512 Go non extensibles. Vous pouvez alors choisir entre les deux selon vos besoins.

Le fait d’être non extensible n’est pas un gros problème vu que la plupart des gens modernes optent pour un stockage dans le cloud. En plus, vous pouvez vous connecter sans problème avec la 5G car cet appareil la prend en charge. Cependant, le prix reste le principal inconvénient, tout comme le Galaxy Z Fold 4.

Son écran frontal est stylé,

Sa batterie est plus robuste.

Son prix est élevé,

Sa capacité de stockage n’est pas extensible.

Samsung Galaxy Z Flip 4, le modèle réduit

Parallèlement au Galaxy Z Fold 4, Samsung a aussi lancé un autre modèle de smartphone pliable en août 2022 : le Galaxy Z Flip 4. Dernier modèle de sa gamme, celui-ci semble l’idéal pour ceux qui penchent pour un téléphone pliable au design raffiné et performant. Sa taille réduite glisse facilement dans la poche.

En effet, celui-ci se présente sous une forme plus plate avec un cadre en aluminium Armor. Il possède en son arrière un Corning Gorilla Victus + qui lui sert pour résister aux chocs. Il possède deux écrans dont un écran de couverture de type Super AMOLED de 1,9 pouce qui s’utilise notamment pour voir les notifications et l’heure. A l’opposé, on y voit un écran de couverture Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces d’une résolution de 2640 x 1080, doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Promo -9% Samsung Galaxy Z Flip4, Téléphone Portable 5G, Carte SIM non incluse, Android, Smartphone Pliable, 512 Go, Graphite, Extension garantie 12 mois offert ... Design pliable iconique – Conc...

Tellement compact – Se glisse ...

Un éventail de couleurs emblém...

Un modèle de robustesse – Verr... 1 289.00 € 1 179.00 € Voir l'offre

Outre ses caractéristiques impressionnantes, le Galaxy Z Flip 4 dispose d’un certain nombre de fonctionnalités particulières. On peut, par exemple, le disposer à un angle de 90° tout en utilisant une application dans la partie supérieure de l’écran.

Un design épuré,

Une forte résistance aux chocs,

Des fonctionnalités particulières à profiter.

Son prix encore élevé,

Faible autonomie de la batterie,

La taille réduite de son écran de couverture.

Samsung Galaxy Z Flip 3, le téléphone pliable à prix abordable

Une année avant la sortie du Galaxy Z Flip 4, Samsung a lancé son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3. Outre son système d’exploitation assez avancé, l’Android 11, ce téléphone pliable haut de gamme dispose d’un chipset Snapdragon 888 et une mémoire vive de 8 Go. Quant aux écrans, il en a exactement les mêmes que son successeur. Bien que sa batterie soit moins robuste, ce modèle de smartphone semble assez solide et peut très bien faire l’affaire.

Promo -4% Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB 128GB Fantôme Noir SM-F711BZKAEUB 679.00 € 654.99 € Voir l'offre

Cependant, les caméras ne sont pas de la plus haute performance. Mais on sait que c’est l’une des caractéristiques communes des smartphones pliables, donc pas de soucis majeurs sur ce sujet. En plus, son prix correspond plutôt à celui d’un smartphone ordinaire. Ce qui le propulse au rang des meilleurs téléphones à clapet haut de gamme à l’heure actuelle.

Le modèle est livré à un prix compétitif ,

Son design et ses écrans sont d’une élégance attirante.

La batterie ne tient pas plus qu’une journée,

Le modèle ne dispose pas de téléobjectif.

Démarquez-vous avec le téléphone pliable Motorola Razr 2022

La marque Motorola a aussi sorti son dernier modèle de téléphone pliable en août 2022. C’est le modèle idéal pour ceux qui veulent se démarquer.

A part son design singulier, ce smartphone dispose également d’un écran plus large, d’une taille de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec son écran partagé, vous pouvez facilement exécuter de multiples tâches sans tracas. En plus, son écran est fabriqué à l’aide d’UTG. Il s’agit d’un type de verre ultra fin qui dissimule la moindre pliure.

Motorola RAZR 2022 Smartphone débloqué 5G 256Go sans Carte SIM, Double Carte SIM - Noir Version FR, PAUG0005SE Ecran pliable 6,7'' OLED 144Hz

Format compact avec écran exte...

Charnière à position flexible

Double capteur photo 50MP 1 199.99 € Voir l'offre

Sa batterie n’est pas la plus robuste, mais elle peut accumuler une charge partielle très rapidement. Effectivement, 90% de la charge totale s’acquiert au cours des 30 premières minutes. S’il dispose d’un mode de recharge sans fil, ce serait un atout irréprochable.

En plus, contrairement à la plupart des smartphones pliables, ce modèle dispose d’une caméra principale impressionnante. Celle-ci est de 50 Mpx, tandis que l’autre caméra offre une résolution de 13 Mpx, avec un capteur frontal de 32 Mpx.

Son CPU : Snapdragon 8+ Gen 1,

Sa batterie plus résistante avec une charge partielle rapide,

Son écran en UTG.

Des bugs de temps en temps, entraînant des soucis d’optimisation,

Un prix assez élevé.

Nokia à clapet 2720, téléphone pliable simple mais robuste

Nokia est de retour avec son modèle de téléphone à clapet 2720. Son écran de 2,8 pouces est certes petit, mais suffisamment pour héberger les fonctions basiques d’un smartphone. Son écran de couverture de 1,3 pouce permet de voir les notifications et les appels entrants. En effet, ce modèle simple et efficace peut vous transporter dans l’univers de la technologie moderne avec les différentes applications courantes telles que Facebook et WhatsApp.

Nokia Téléphone à clapet 2720 (7,1 cm (2,8 pouces), 4 Go de mémoire interne, 512 Mo de RAM, double SIM, KaiOS) Gris Téléphone intelligent Le télép...

Bouton d'urgence Pour envoyer ...

Facile à utiliser ; il est pos...

2 écrans : écran de 2,8 pouces... 299.00 € Voir l'offre

Ce téléphone pliable intelligent peut également vous être d’une grande aide si vous courez un danger ou êtes dans une situation d’urgence. Il suffit d’envoyer un SMS de détresse à seulement 5 de vos contacts pour que ceux-ci puissent vous venir en aide. Quant à son autonomie, sa batterie de 1500 mAh lui permet de tenir jusqu’à un mois sans recharge.

Bien qu’il s’agisse d’un modèle simple, ce modèle fournit les fonctionnalités avancées d’un téléphone moderne : Wi-Fi, Bluetooth et GPS.

Incluant une connexion Wi-Fi 802.11 b/g/n et Bluetooth,

Grande autonomie de la batterie,

Mémoire extensible pouvant accueillir une carte micro-SD jusqu’à 32 Go.

Écran réduit.

TTfone Titan TT950, le modèle parfait pour les personnes âgées

On va terminer notre liste des meilleurs téléphones pliables avec ce modèle TTfone Titan 950. Il est livré avec un système Android dans sa version simplifiée. Il possède un écran tactile, mais on peut également naviguer en utilisant les touches de navigation. En plus des appels vocaux, vous pouvez passer des appels vidéo et échanger des messages via Facebook Lite ou WhatsApp.

Promo -8% TTfone Titan TT950 Whatsapp 3G écran Tactile Senior téléphone Mobile Flip Grand Bouton - Facile et Simple à Utiliser (avec Chargeur de Voiture et étui ... avec Chargeur de Voiture et ét...

Téléphone Senior Clapet 3G ave...

Whatsapp et Facebook Lite peuv...

Touche d’Urgence SOS qui texte... 124.99 € 114.99 € Voir l'offre

Ce modèle s’avère le plus adapté aux personnes âgées à cause de sa fonction d’appel d’urgence accompagnée d’une géolocalisation. Pour cela, il faut programmer un numéro qui sera appelé en cas de danger. Ainsi, si par malheur le propriétaire se perd ou se trouve dans une situation difficile, le seul fait d’appuyer sur le bouton d’urgence permet d’appeler le numéro programmé. En même temps, le téléphone pliable Titan TT950 lui envoie un SMS permettant de le géolocaliser.

Chargeur de voiture et étui inclus,

Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth,

Mémoire de stockage : 32 Go

Écran moins large.