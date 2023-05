Le meilleur smartphone Samsung Galaxy est à la fois polyvalent et facile d’utilisation, améliorant ainsi l’expérience utilisateur. Focus sur les divers modèles que le marché offre aux adeptes de la gamme.

Samsung ne cesse d’offrir une large gamme de smartphones avec des fonctionnalités toujours aussi impressionnantes à la hauteur des attentes de la clientèle. Quel que soit votre budget, vous pouvez trouver un modèle qui reflète votre personnalité. C’est justement pour cela que les fans de la marque se trouvent devant un embarras du choix la plupart du temps. On a alors établi une liste des meilleurs smartphones de la gamme Galaxy. Parmi les modèles présentés ci-dessous, vous trouverez celui qui convient à vos besoins, compte tenu de votre budget.

S23 Ultra : le meilleur smartphone Samsung Galaxy haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,34 x 7,81 x 0,89 cm / 450g

Taille de l’écran : 6,8 pouces

Système d’exploitation : Android 13

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core

Caméras : 200MP, 12MP, 10MP, 12MP

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

Commençons notre liste par le Samsung Galaxy S23 Ultra. A première vue, on ne constate presque aucun changement par rapport au Galaxy S22 Ultra. Sans doute, parce que les améliorations sont plutôt à l’intérieur.

En effet, avec ce modèle, Samsung a migré vers le chipset Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core de Qualcomm. Ce qui a contribué, notamment à l’amélioration de son autonomie, mais également ses performances en général. En outre, le Galaxy S23 Ultra dispose d’un capteur principal de 200MP avec des capacités de zoom étonnantes. Pour la lecture de vos médias, vous avez un écran de 6,8 pouces, intégrant une fréquence de balayage de 120Hz.

Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core

Caméra principal de 200 MP

Cher

Un design pas loin du Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy A54 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,82 x 7,42 x 0,82 cm / 380g

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Système d’exploitation : Android 13

Processeur : Exynos 1380

Caméras : 50MP, 10MP, 5MP, 32MP

RAM : 6 Go / 8 Go

Stockage : 126 Go / 256 Go

Disponible à un prix largement moins élevé que le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy A54 offre aussi de belles qualités à apprécier. Tout d’abord, sa grande batterie peut tenir plus longtemps, non seulement parce qu’elle est plus performante (5000mAh), mais également à cause de son processeur Exynos 1380. Ensuite, il y a son triple capteur photo et sa caméra frontale de 32 MP, de quoi sublimer vos selfies.

Par ailleurs, on doit noter son écran AMOLED de 6,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Et par-dessus tout, ce modèle résiste autant à l’eau et à la poussière avec un indice IP67.

Indice de protection IP67

Excellente caméra frontale

Design moins attrayant

Écran non compatible HDR

Z Fold4 : le meilleur smartphone Samsung Galaxy pliable du moment

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,34 x 7,81 x 0,89 cm / 460g

Taille de l’écran : 6,2 pouces / 7,6 pouces

Système d’exploitation : Android 12

Processeur : Snapdragon 8 Plus Gen 1

Caméras : 50MP, 12MP, 10MP, 10MP, 4MP

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

Si vous êtes partant pour un téléphone pliable, opter pour le Galaxy Z Fold4 n’est pas une mauvaise idée. Non seulement, vous pouvez facilement le ranger dans votre poche, mais il offre aussi beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Avec le Z Fold4, vous pouvez effectuer un glisser-déposer d’une application à une autre pour transférer des contenus.

En outre, le chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 lui procure une performance exceptionnelle. Ce qui rend la multi tâche plus aisée. En plus de cela, ce modèle hydrofuge est doté d’une résistance IPX8, lui conférant une grande résistance à l’eau.

Une barre des tâches intégrée

Résistant à l’eau

Cher

Lourd

Samsung Galaxy S23 : le plus populaire de la gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,78 x 7,62 x 0,76 cm / 360g

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Système d’exploitation : Android 13

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core

Caméras : 50MP, 10MP, 12MP, 12MP

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Le Samsung Galaxy S23 est un autre modèle à intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core. Ce qui traduit une autonomie plus élevée de la batterie. Il est livré à un prix largement plus abordable par rapport au Galaxy S23 Ultra. Sa mémoire vive de 8Go offre des performances encore plus époustouflantes que ses prédécesseurs.

Mieux encore, avec le S23, la capture et le traitement des photos deviennent plus facile. Vous pouvez obtenir de belles images même lorsque la lumière est basse. Sans oublier l’extraordinaire zoom sans perdre la qualité de l’image. C’est pour cela qu’il reste l’un des produits phares pour nombreux d’entre nous.

Durée de vie de la batterie améliorée

Ecran lumineux

Charge filaire plafonnant à 25W

Absence d’indice de protection

A21s Dual SIM : le meilleur smartphone Samsung Galaxy pour les petits budgets

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,37 x 7,53 x 0,89 cm / 192g

Taille de l’écran : 6,5 pouces

Système d’exploitation : Android 10

Processeur : Exynos 850

Caméras : 48MP, 8MP, 2MP, 2MP

RAM : 3 Go

Stockage : 32 Go, 64 Go, 128 Go

Un téléphone pour deux SIM, c’est possible avec le Samsung Galaxy A21S. Ce qui réduit le budget pour l’achat de votre prochain téléphone, mais aussi facilite son utilisation. En plus des fonctionnalités de base d’un téléphone, obtenez également de belles photos grâce à sa caméra principale de 48MP. A cela s’ajoutent un objectif macro et un détecteur de profondeur.

Certes, le Galaxy A21S n’est pas le modèle de rêve. Il offre néanmoins ce dont vous avez besoin pour communiquer avec vos proches. De plus, sa batterie 5000mAh est plus résistante et vous bénéficierez d’une charge rapide si vous avez oublié de recharger pendant la nuit.

Design élégant

Charge rapide

Pas l’idéal pour les grands utilisateurs

Mémoire vive moins élevée

Samsung Galaxy Z Flip4 : le meilleur modèle pliable à un prix réduit

Caractéristiques techniques Dimensions : 18,3 x 8,9 x 3,3 cm / 340g

Taille de l’écran : 1,9 pouces / 6,7 pouces

Système d’exploitation : Android 11

Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

Caméras : 12MP, 12MP, 10MP

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

Voici un autre meilleur smartphone pliable qui est disponible à un prix moins élevé : le Samsung Galaxy Z Flip4. Comparé au Galaxy Z Fold4, il est plus abordable et pourtant, il n’est pas moins performant, mise à part la taille de l’écran externe qui est réduite. Effectivement ! Revoilà le design au style hamburger qu’on aime. Vous pouvez facilement le ranger dans la poche après chaque utilisation.

L’écran externe est plus petit, mais reste pratique pour voir l’heure et les notifications sans devoir ouvrir le téléphone. On reproche toutefois la durée de vie de la batterie qui est plus ou moins médiocre. De la sorte, difficile de l’utiliser pendant de longs déplacements si vous ne disposez pas de chargeur sans fil.

Corning Gorilla Victus + pour résister aux chocs

Résistant à l’eau : IPX8

Batterie moins robuste

Ecran de couverture réduite

Samsung Galaxy S21 FE : symbole du retour du Fan Edition

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,3 x 9,2 x 4,2 cm / 350g

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Système d’exploitation : Android 12

Processeur : Snapdragon 888

Caméras : 12MP, 12MP, 8MP, 32MP

RAM : 6 Go, 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Livré à un prix vraiment attractif, le S21 FE figure aussi parmi les meilleurs modèles de la gamme en ce moment. La mémoire vive n’est pas aussi performante que ses homologues et vous devez également ajuster la fréquence de balayage manuellement. Mais à part cela, il intègre bon nombre des fonctionnalités typiques du Galaxy S21.

Le S21 Fan Edition intègre un chipset Qualcomm Snapdragon 888, ce qui le rend encore plus performant. C’est le modèle parfait pour profiter de la technologie 5G. Par ailleurs, il dispose d’une excellente caméra frontale de 32MP, idéale pour prendre des selfies pendant les virées entre copains.

Mode nuit plus performant

Caméra frontale étonnante

Fréquence de balayage non adaptative

Design pas moderne

FAQ sur le smartphone Samsung Galaxy

Que faire si mon smartphone Galaxy ne démarre plus ?

Quand un téléphone ne démarre plus, la première réaction à avoir est de vérifier l’état de la batterie. En général, lorsque la batterie s’épuise, le téléphone ne s’allume plus. Pour vérifier la batterie, il suffit de brancher votre smartphone sur secteur via son chargeur. Vous verrez tout de suite l’état de la batterie.

Si la charge était à l’origine du problème, alors vous n’avez qu’à attendre qu’elle soit complète et redémarrer l’appareil. Dans le cas où votre smartphone n’arrive pas à se recharger malgré le chargement, vous devez envisager d’autres options comme contacter le vendeur.

Mon smartphone Samsung Galaxy plante, que faire ?

Vous êtes en train d’utiliser votre smartphone quand tout à coup plus rien ne fonctionne ; les touches tactiles ne répondent plus. Là, vous devez le redémarrer pour voir s’il s’agit d’un bug momentané. Un tel problème peut survenir lorsque le smartphone Samsung Galaxy est utilisé à outrance. L’exécution de plusieurs applications en même temps peut ralentir son fonctionnement.

Si le redémarrage n’a pas permis de retrouver les fonctionnalités de votre mobile, vous devez envisager la réinitialisation. Cela consiste à restaurer les paramètres d’usine. Notez cependant que si vous choisissez cette option, vous allez perdre la totalité des données stockées dans la mémoire de votre appareil.

Pour éviter de tels désagréments, on vous conseille d’opter pour le stockage dans le cloud par le biais de Smart Switch, par exemple. Optant ainsi, vous sauvegardez les données en toute sécurité et sans risque de les perdre.

Quel est le meilleur moyen d’entretenir la batterie de mon smartphone Samsung Galaxy ?

Le smartphone de la gamme Galaxy dispose d’une batterie rechargeable qui fonctionne de manière optimale dans un environnement loin de la chaleur intense et du froid extrême. Un environnement compris entre 0°C et 35°C offre une utilisation efficace. Au-delà de cette fourchette, la batterie va se détériorer rapidement.

Par ailleurs, il faut éviter d’utiliser votre Galaxy sans interruption. Cela altère la capacité de la batterie et pourrait l’endommager. De ce fait, même si vous pensez que le processeur est assez robuste pour supporter une utilisation à outrance, pensez à la batterie.

En ce qui concerne le chargement, il faut veiller à ce que le chargeur soit compatible avec le modèle utilisé. Un chargeur incompatible pourrait endommager la batterie. De plus, pensez à recharger votre smartphone Samsung Galaxy dès que la batterie est faible pour préserver sa longévité.

Enfin, une fois les 100% atteints, débranchez le téléphone immédiatement. Cela évite de gonfler la batterie. N’oubliez pas, la batterie se détériore peu à peu. Raison pour laquelle il faut envisager un éventuel remplacement.

Vous avez récemment acquis un nouveau Galaxy et souhaitez transférer vos données depuis votre ancien smartphone Android ? Voici comment faire :

Tout d’abord, vous devez démarrer l’application Smart Switch sur les deux mobiles. Ensuite, sélectionnez celui qui va envoyer, puis celui qui va recevoir les données. Après cela, sélectionnez le mode d’envoi selon le cas : transfert via câble ou sans fil. Notez que le transfert par câble nécessite de brancher le câble pour relier les deux smartphones.

Après, vous devez sélectionner le système Galaxy/Android avant de sélectionner les données à transférer depuis votre Android. Il ne reste plus qu’à les envoyer en cliquant sur envoyer sur l’ancien téléphone et recevoir sur le nouveau. A la fin du transfert, vous n’avez qu’à cliquer sur « Terminer ».

Puis-je charger mon smartphone Samsung Galaxy avec un chargeur sans fil ?

Les chargeurs sans fils sont très pratiques de nos jours, notamment pour ceux qui sont souvent en déplacement. En principe, le meilleur smartphone Samsung Galaxy peut être rechargé à l’aide d’un chargeur par induction. Toutefois, il convient de vérifier lors de l’achat si cette fonctionnalité est prise en charge.

Pour cela, il suffit de lire le manuel utilisateur. S’il y est écrit « prend en charge la charge sans fil », alors il n’y a pas de problème. Vous pouvez trouver cette écriture sur la boîte du téléphone et non dans le manuel.

En revanche, si l’indication n’est pas expresse, vous devez procéder par une vérification manuelle. Cela implique de télécharger l’application de vérification de charge sans fil sur votre mobile. Celle-ci vous indiquera si votre smartphone peut être chargé sans câble ou pas. Un voyant vert signifie qu’il prend en charge la charge par induction tandis qu’un voyant rouge indique le contraire.

