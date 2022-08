Top des meilleurs smartphones gaming

Les smartphones de gaming étaient autrefois des appareils de niche, avec des designs hors du commun et des logiciels surchargés, mais cela a progressivement changé. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans les jeux de Fortnite ou Arena of Valor pendant leur déplacement, voici les meilleurs téléphones de jeu du moment.

Tous les smartphones semblent être des téléphones de jeu, mais que faire pour jouir des performances les plus fluides ? Peut-être avez-vous besoin de boutons physiques ou d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé ? Quoi qu’il en soit, c’est là que les smartphones de jeu interviennent, et il existe de nombreux appareils qui répondent à ces critères. Découvrez les meilleurs téléphones de jeu disponibles sur le marché.

iPhone 13 Pro Max : le meilleur smartphone gaming pour les utilisateurs d’iPhone

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple est tout simplement le meilleur smartphone de jeu qui existe. Même ce qu’Android a de mieux à offrir ne peut être comparé au dernier grand iPhone. De la puce A15 Bionic extrêmement puissante à l’écran 120Hz en passant par l’autonomie largement améliorée, ce téléphone peut gérer n’importe quel jeu mobile et plus encore.

L‘iPhone 13 Pro Max dispose d’un appareil photo exceptionnel, d’un bel écran OLED de 6,7 pouces et d’une multitude de fonctionnalités. Il peut également offrir jusqu’à 1 To de stockage, ce qui signifie que le joueur ne manquera jamais d’espace pour les meilleurs jeux iOS.

Malheureusement, l’App Store n’autorise pas les émulateurs de jeux, ce qui signifie que ceux qui s’intéressent aux jeux classiques risquent de ne pas avoir de chance. Cependant, certains des titres SNES et PS2 les plus populaires ont été portés sur l’iPhone.

OnePlus 10 Pro : le smartphone gaming jeu pour Android

Tout comme le OnePlus 9 Pro de l’année dernière, il se classe parmi les smartphones gaming les plus performants. Il est équipé d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de jusqu’à 12 Go de RAM et d’un magnifique écran AMOLED 120 Hz. De ce fait, même les jeux les plus exigeants fonctionnent à merveille sur cet appareil.

Mais l’aspect le plus attrayant du OnePlus 10 Pro est probablement son prix. Alors que d’autres modèles phares flottent autour de 900 euros, le OnePlus 10 Pro se vend à 793,86 euros. Difficile de trouver un téléphone haut de gamme qui offre autant de fonctionnalités haut de gamme à ce prix.

Comme tous les téléphones Snapdragon 8 Gen 1, il va chauffer lors des jeux. Cela réduira la durée de vie de votre batterie globale, mais heureusement, il inclut un chargeur rapide dans la boîte.

Asus ROG Phone 5 S : smartphone gaming le plus durable

Pour les joueurs qui souhaitent s’adonner à des jeux mobiles de haut niveau, l’Asus ROG Phone 5S leur en met plein la vue. Cependant, ceux qui souhaitent attendre un peu plus longtemps peuvent opter pour l’Asus ROG 6 Pro. Le 5S dispose de 16 Go de RAM et d’un chipset Snapdragon 888 Plus pour booster ses performances. Il dispose également d’une capacité de stockage de 256 Go.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces affiche une fréquence de 144 Hz. Cet aspect de l’écran est suffisant pour profiter du taux d’échantillonnage tactile amélioré de 360 Hz avec les commandes à l’écran et continuer à voir vos jeux. Ce smartphone gaming comprend des boutons latéraux à ultrasons qui peuvent détecter des tapotements pour simuler des déclenchements ou même détecter des balayages.

L’Asus ROG Phone 5S est peut-être commercialisé comme un téléphone de jeu, mais vous l’aimerez aussi pour regarder des films en streaming ou faire défiler TikTok, grâce à ses solides haut-parleurs stéréo et son écran lumineux.

Black Shark 5 Pro : un autre smartphone gaming dédié

Le Black Shark 5 Pro est le premier téléphone gaming dédié. Non seulement il dispose d’un bel écran et d’une excellente autonomie, mais il offre des fonctionnalités de jeu uniques. Sans oublier que les caméras principale et ultra-large sont étonnamment bonnes.

La meilleure partie du Black Shark 5 Pro, cependant, ce sont les boutons physiques qui apparaissent automatiquement offrant ainsi un véritable retour tactile pendant le jeu. Ceux qui ont eu du mal avec les déclencheurs à ultrasons apprécieront ces boutons.

Le Black Shark 5 Pro exploite le chipset Snapdragon 8 Gen 1 capable de faire tourner n’importe quel jeu avec 18 Go de RAM. Il dispose de deux plaques de refroidissement liquide VC qui ont une nouvelle fonctionnalité « anti-gravité » conçue pour améliorer la circulation du liquide de refroidissement.

D’autres spécifications et caractéristiques méritent d’être soulignées, ses trois caméras arrière et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

RedMagic 7S Pro : le smartphone gaming au meilleur prix

Le Nubia RedMagic 7 fait preuve de nombreuses prouesses en matière de performances pour seulement 779 euros. Ce smartphone gaming intègre le Snapdragon 8 Gen 1, un chipset équipant les meilleurs téléphones Android du moment. Grâce à ce processeur, l’appareil fonctionne plus rapidement et consomme moins d’énergie que le Nubia RedMagic 6. Toutes ces fonctionnalités se cachent sous un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz. Il offre également un taux d’échantillonnage multi-touch incroyablement réactif de 720 Hz, parfait pour vous maintenir dans l’action du jeu.

Le Nubia RedMagic 7 offre bien d’autres avantages aux joueurs, notamment des gâchettes tactiles très pratiques pour l’épaule. Celles-ci peuvent être associées aux commandes à l’écran, ce qui permet d’activer des boutons qui nécessitent normalement l’utilisation des pouces. Elles sont très utiles pour marcher, viser et tirer en même temps dans les jeux FPS. De plus, la RAM de 12 Go et le stockage de 128 Go permettent au téléphone de faire face à tout ce que vous lui proposez.

Samsung Galaxy S22 Plus : un smartphone sous Android bien équipé pour jouer

Si vous voulez un téléphone Android bien équilibré qui peut également gérer des jeux phares, le Samsung Galaxy S22 Plus est un choix judicieux.

Le S22 Plus dispose d’une dalle 120 Hz et d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 comme tous les fleurons de cette année. Il n’a peut-être que 8 Go de RAM, mais cela ne le freine pas. Il est toujours aussi rapide dans tous les sens du terme. De plus, sa prise en charge de la 5G s’étend aux réseaux à ondes millimétriques ainsi qu’aux réseaux sub-6GHz. De fait, il bénéficie des débits de données les plus rapides de la planète lorsque vous jouez en ligne loin de chez vous.

Bien qu’il prenne en charge Xbox Game Pass, le Galaxy S22 Plus n’offre pas beaucoup de fonctionnalités dédiées aux jeux. Il s’agit simplement d’un appareil phare exceptionnel qui se trouve être l’un des meilleurs téléphones de jeux.

Sony Xperia 5 III : Le meilleur smartphone gaming Ultrawide

Le rapport hauteur/largeur de la plupart des téléphones est de 16:9, mais le Sony Xperia 5 III change tout cela grâce à son écran 21:9. C’est l’un des seuls smartphones gaming à offrir ces dimensions, ce qui permet de disposer d’un écran OLED ultra-large de 6,1 pouces. Si vous trouvez que vos pouces vous empêchent d’apprécier les images, cette conception les éloigne du centre de l’action du jeu.

Outre le rapport d’affichage peu orthodoxe, le taux de rafraîchissement de 120Hz permet un défilement fluide. Quant au taux d’interrogation tactile de 240 Hz, il permet une réponse rapide aux pressions et aux balayages du doigt. Une fonction spéciale de jeu permet à une connexion d’alimentation câblée d’éviter la batterie et d’alimenter directement les composants internes. Et lorsqu’il n’est pas branché, le Sony Xperia 5 III devrait tenir toute la journée, même avec une bonne dose d’utilisation.

Poco F4 GT : un smartphone gaming élégant

Le Poco F4 GT est une tentative de construire un téléphone gaming attrayant pour les utilisateurs ordinaires. En effet, son design discret signifie qu’il ne criera pas « gamer » à tous ceux qui le verront.

Cependant, le F4 GT est équipé du matériel hardcore attendu d’un smartphone de jeu. Notamment un chipset Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED 120Hz et jusqu’à 12 Go de RAM, sans oublier la charge rapide de 120 W, presque absurdes. Il comprend même des boutons d’épaule magnétiques pop-up similaires à ceux que l’on trouve dans le Black Shark 5 Pro. En y ajoutant une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 120W, et quatre haut-parleurs, vous obtenez un excellent appareil pour le jeu mobile.

Il y a cependant un inconvénient au Poco F4 GT. Ses caméras secondaires sont décevantes. Quoi qu’il en soit, c’est toujours l’un des meilleurs téléphones de jeu que vous pouvez obtenir.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : le meilleur pliable pour les jeux vidéo

De par sa conception, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un excellent choix pour les joueurs. Lorsqu’il est ouvert, l’écran s’étend jusqu’à une taille impressionnante de 7,6 pouces, ce qui représente une surface d’écran bien supérieure à celle d’un téléphone traditionnel.

Ce smartphone gaming pliable dispose également d’un matériel puissant pour compléter la conception de son écran spacieux. Non seulement il offre une connectivité 5G (grâce au processeur Snapdragon 888), mais il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120Hz adapté aux joueurs. En plus de cela, le Galaxy Z Fold 3 prend en charge le stylet Samsung S Pen, ce qui offre encore plus de façons d’utiliser ce téléphone polyvalent.

Bien entendu, tout cet espace d’écran supplémentaire se reflète dans le prix du téléphone. Les prix commencent à 1799 euros pour le modèle 256 Go, vous devrez donc vous demander si la taille plus grande et la fonctionnalité de pliage en valent la peine. Heureusement, le téléphone est sorti depuis quelques mois maintenant, donc vous pouvez en prendre un tout neuf pour aussi peu que 1499 euros.

Google Pixel 6 Pro : un smartphone Android offrant plus que du gaming

Au départ, vous ne penseriez pas qu’un appareil Google se retrouverait dans une liste des meilleurs smartphones gaming. Pourtant, cette société a tenu ses promesses avec le Pixel 6 Pro. Doté d’un excellent écran et de performances surprenantes de la nouvelle puce Tensor, le Pixel 6 Pro représente le téléphone gaming par excellence.

Mais ce n’est pas tout. Cet appareil excelle également dans son rôle de téléphone normal. Il pourrait manquer de certaines des fonctionnalités fantaisistes que d’autres téléphones de jeu ont, mais il arbore les meilleures caméras.

La seule critique à formuler à l’encontre du Pixel 6 Pro concerne l’autonomie décevante de la batterie. Bien que la batterie soit certainement assez grande pour tenir des heures, le téléphone, pour une raison quelconque, a donné un résultat médiocre lors du test d’autonomie. Mais pour une utilisation normale, le téléphone tient parfaitement la route, même avec des jeux intenses et le Xbox Game Pass.