La RTX 5070 passe à 12 Go sur PC portable ! Nvidia lâche la nouvelle configuration en douce

Les amateurs de jeux vidéo nomades ont de quoi se réjouir. Nvidia vient d’opérer un ajustement discret mais significatif sur sa gamme de PC portables gaming : la RTX 5070 passe désormais à 12 Go de mémoire vive dédiée.

Cette augmentation, glissée sans tambour ni trompette dans les spécifications, change considérablement la donne pour ceux qui souhaitent faire tourner les titres récents dans de bonnes conditions. Plus besoin de viser le très haut de gamme pour profiter d’une expérience fluide en déplacement. Une belle surprise pour les joueurs attentifs.

Pourquoi Nvidia a-t-elle officialisé la RTX 5070 12 Go dans l’ombre d’un pilote ?

Tout d’abord, Nvidia a discrètement officialisé la GeForce RTX 5070 12 Go dans une simple mise à jour de pilote Game Ready. En effet, les constructeurs Lenovo et MSI avaient furtivement mentionné cette déclinaison en mars 2026 avant d’en effacer toute référence. Par ailleurs, la confirmation tombe alors qu’avril 2026 s’achève, dissipant les rumeurs les plus tenaces. De plus, ce nouveau SKU vise à maximiser la disponibilité de mémoire GDDR7 grâce à un pool de puces de 24 Gb. Finalement, la société a justifié ce lancement par une forte demande et une offre de mémoire restreinte.

Ensuite, la nouvelle GeForce RTX 5070 12 Go embarque des modules GDDR7 de 3 Go contre 2 Go pour la version classique de 8 Go. Ainsi, le GPU pour ordinateur portable atteint 12 Go de mémoire vidéo, se rapprochant dangereusement de la RTX 5070 Ti. En outre, Nvidia précise que cette configuration à 12 Go coexistera avec l’actuelle version à 8 Go. Par conséquent, les partenaires accèdent à un réservoir de mémoire supplémentaire pour diversifier l’offre. Cependant, la marque reste muette sur le nombre de cœurs CUDA et la fréquence exacte de la puce.

Quel sera l’impact tarifaire de cette mémoire supplémentaire ?

Par ailleurs, XMG prévient que cette carte graphique coûtera presque aussi cher qu’une RTX 5070 Ti. En effet, l’Acer Predator Helios Neo 16S, équipé d’une 5070 Ti, se négocie actuellement à 1 899 $ sur Amazon. De surcroît, cette proximité tarifaire pourrait troubler les joueurs en quête du meilleur rapport qualité-prix. Cependant, la dotation en VRAM plus généreuse intéressera les créateurs de contenu exigeants. Finalement, les performances réelles en jeu restent à évaluer, car les spécifications techniques détaillées n’ont pas encore été partagées par Nvidia.

Une arrivée programmée pour juin 2026 dans les PC portables gaming

D’abord, XMG annonce que les premières unités de la RTX 5070 12 Go seront expédiées vers juin 2026. Ainsi, les portables Apex 16 Max et Apex 17 de la firme allemande inaugureront la puce. Ensuite, MSI a officiellement listé le Crosshair 16 Max EX E2WGXK comme modèle compatible. Par ailleurs, Lenovo a prévu d’intégrer la carte graphique dans les Legion Pro 5 16ADR10 et 16IRX10. Enfin, les ordinateurs portables de jeu plus abordables LOQ 15IRX10 et LOQ 17IRX10 en seront également équipés, élargissant ainsi l’offre.

Une stratégie d’approvisionnement pour contourner la pénurie de mémoire

Pour conclure, Nvidia cherche à maximiser l’utilisation des puces mémoire GDDR7 de 24 Gb. En effet, la firme explique que l’offre de mémoire reste limitée face à une demande soutenue. En conséquence, cette version à 12 Go préserve la disponibilité des modules de 16 Gb pour d’autres gammes. De plus, elle coexiste avec la RTX 5070 8 Go pour offrir un choix plus vaste. Finalement, cette décision souligne la complexité des chaînes d’approvisionnement et promet une segmentation plus fine sur le marché des ordinateurs portables gaming.

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