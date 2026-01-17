Gamers, mauvaise nouvelle ! La RTX 5070 Ti entre en arrêt de production et voici ce qui suivra

C’est un coup de froid pour les PC gamers. NVIDIA mettrait déjà un arrêt à la production de la RTX 5070 Ti, à peine commercialisée. Panique sur les étagères ? Pas encore.

Cette décision anticipe probablement l’arrivée imminente d’un remplaçant encore plus vorace. La course au pixel n’attend jamais. Mais, mieux vaut prévenir que guérir! S’il y a une pénurie qui s’annonce, voici ce que vous devez savoir.

La RTX 5070 Ti entre en arrêt de production et voici ce qui suivra

Une annonce qui fait froid dans le dos pour les assembleurs. La chaîne YouTube Hardware Unboxed rapporte que ASUS aurait cessé la production de ses cartes graphiques RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti 16 Go. La raison ? La fameuse pénurie de mémoire, qui frappe de plein fouet l’industrie et rend la fabrication de ces modèles à 16 Go trop coûteuse.

Selon la chaîne, ASUS Pressroom aurait explicitement déclaré que la 5070 Ti était en « pénurie d’approvisionnement » et l’aurait placée en statut « fin de vie ». Une décision radicale qui pourrait annoncer une tempête sur le marché.

Les cartes ont-elles déjà disparu des rayons ?

Les retours des détaillants, du moins en Australie, vont dans le même sens : la RTX 5070 Ti ne serait plus disponible à l’achat auprès des partenaires et des distributeurs, et cette situation devrait durer au moins tout le premier trimestre. Le sort de la RTX 5060 Ti 16 Go semble tout aussi scellé.

ASUS ne prévoyant plus de la produire, les gamers risquent d’avoir des soucis. Par exemple, le youtubeur Hardware Unboxed estime même que le retour de ces deux modèles plus tard dans l’année est très improbable. Une clarification publiée ensuite précise néanmoins que c’est bien la gamme ASUS de ces modèles (comme les séries Prime et TUF Gaming) qui est en fin de vie, et non les références NVIDIA en tant que telles.

Qui est responsable de cette pénurie : NVIDIA ou ASUS ?

Le flou artistique règne. Un porte-parole de NVIDIA a déclaré à Engadget que la demande pour les GPU GeForce était forte et que l’approvisionnement en mémoire était contraint, mais a affirmé que la société continuait d’expédier toutes ses références. De son côté, ASUS a publié un démenti officiel cinglant suite aux rapports initiaux, affirmant que les informations étaient incomplètes.

Le constructeur assure que les modèles n’ont pas été discontinués et qu’il n’a aucun plan pour arrêter de les vendre. Les problèmes d’approvisionnement seraient dus aux contraintes sur la mémoire et n’affecteraient que temporairement les cycles de production.

Pourquoi les barettes et les disques deviennent-ils des produits de luxe ?

La racine du problème est bien connue : l’explosion de l’IA. Les data centers dévorent des quantités astronomiques de mémoire à haut débit (HBM). Cela pousse les fabricants comme Micron à réorienter massivement leurs lignes de production vers ces clients industriels. Par contre, c’est au détriment des composants grand public.

Cette tension sur le marché fait flamber les prix des barrettes RAM, des SSD et, bien sûr, des cartes graphiques dotées de mémoire généreuse. En décembre, Micron a même annoncé qu’il mettait fin à sa marque grand public Crucial pour se concentrer exclusivement sur l’industrie de l’IA.

Que peuvent espérer les joueurs dans cette situation ?

La communication officielle d’ASUS tente de rassurer : la marque continue de soutenir ces deux modèles et travaille avec ses partenaires pour stabiliser l’approvisionnement dès que les conditions s’amélioreront. Cependant, entre la déclaration initiale d’un partenaire PR et le démenti officiel, la confusion reste totale. Une chose est sûre : dans le climat économique actuel, les cartes avec 16 Go de mémoire resteront des produits rares et chers.

Les gamers devront peut-être se tourner vers des modèles moins gourmands en VRAM ou s’armer de patience – une denrée tout aussi rare qu’une 5070 Ti en ce moment. L’ère de l’abondance pour les composants PC semble, temporairement, révolue.

