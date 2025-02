Les cartes graphiques GeForce RTX 5070 Ti sont maintenant à la disposition des créateurs de contenu

Oyez oyez développeurs, gamers et amateurs de cartes graphiques, le géant de la Tech Nvidia vient récemment de déployer la dernière GeForce RTX 5070 Ti, voici un élément qui boostera votre matériel !

Les créateurs de contenus connaissent déjà sans doute la version antérieure de ce modèle. Mais là, Nvidia a apporté quelques changements qui s’adaptent très bien à l’usage de l’IA.

Caractéristiques des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Officiellement, afin de faire de superbes rendues en utilisant l’IA et la technologie de Nvidia, les cartes graphiques GeForce RTX 5070 Ti sont sur le marché et prêtes à l’emploi. Si vous êtes architecte, animateur ou designer professionnel, il est dit que ce matériel est fait pour vous.

Sans en faire la publicité, les GPU GeForce RTX 5070 Ti intègrent la cinquième génération de Tensor Cores. Ils sont basés sur l’architecture NVIDIA Blackwell. Et il est dit qu’avec la prise en charge de FP4, les besoins en VRAM des utilisateurs de ce matériel sont réduits.

En effet, l’IA prend une place de plus en plus grande dans la vie des développeurs. Et le fait de pouvoir accélérer les workflows d’édition vidéo est bien vu. D’autant plus que si cela réduit les temps d’exportation de 8 fois par rapport aux GPU à encodeur unique ces cartes graphiques envoient du lourd.

https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1890038221314077048

Du matériel pour un rendu de très haute qualité

Ensuite, il s’avère que la fréquence d’images obtenue en jeu est optimisée grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Puis, les logiciels professionnels dans le domaine de la 3D bénéficieront de la technologie DLSS 4. Elle permet d’obtenir la nouvelle fonction Multi Frame Generation.

Elle consiste à multiplier par trois le nombre d’images dans un rendu 3D. Cela permet aux animateurs de détailler subtilement une scène. Elle présentera des taux d’images multipliés et un contenu 3D exceptionnel. C’est le cas même avec des tailles de fichiers énormes. On a 60 images par seconde et plus.

Sinon, afin de bénéficier des toutes nouvelles fonctionnalités des cartes graphiques série GeForce RTX 50, il est fortement recommander d’installer l’application Nvidia sur votre ordinateur. En effet, cette plateforme vous notifiera de toutes les mises à jour à faire et des améliorations graphiques des GPU Nvidia disponibles.

Une technologie de pointe nécessitant moins de ressource pour les IA très avancées

Par la suite, le modèle FLUX.1 [dev] de Black Forest Lab qui permet de générer des images est moins gourmand en ressources avec FP4. Et le GPU GeForce RTX 5070 Ti nécessite justement moins de mémoire vidéo. Il ne lui faut que 10 Go de VRAM. Comparé à 23 Go de VRAM en FP16, ces cartes graphiques sont donc un bien meilleur deal, si l’on peut dire les choses ainsi.

Le FP4 est une méthode qui permet de compresser des fichiers. En réduisant la taille des modèles de ces données en questions, il est possible d’avoir une qualité générative d’image supérieure. En somme, avec les GPU de la série GeForce RTX 50 la contrainte en mémoire vidéo n’existe plus.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn