Vous pensez que Cyberpunk 2077 est beau ? Ce mod PC gratuit va chauffer votre carte graphique

Un mod gratuit transforme Cyberpunk 2077 en une claque visuelle dépassant les standards de 2026. Cette prouesse technique fait déjà de l’ombre au futur Cyberpunk 2.

Night City a marqué l’histoire dès 2020 avec son esthétique néon unique. En 2026, ce mod gratuit pour Cyberpunk 2077 repousse les limites du réalisme. Digital Dreams livre une version plus cinématographique que Blade Runner 2049.

La clé de cette transformation visuelle, c’est BeyondallLimits 3.3, le mod gratuit au cœur de la démonstration de Digital Dreams. Combiné à un pipeline de rendu poussé à l’extrême, ce mod gratuit extrait de Cyberpunk 2077 un haut niveau de photoréalisme. C’est un niveau que CD Projekt RED n’avait pas anticipé à la sortie du jeu.

On obtient alors un 4K natif et 150 images par seconde. Puis, des visuels qui ressemblent davantage à une production cinématographique qu’à un jeu vidéo. Tous les détails sont extrêmement précis, que ce soit les reflets sur l’asphalte mouillé ou la propagation des néons sur les surfaces humides. C’est du ray tracing poussé à un stade que peu de configurations peuvent revendiquer.

Quel hardware pour faire tourner le mod gratuit de Cyberpunk 2077 ?

Digital Dreams tourne sur une configuration construite autour d’une RTX 5090 couplée à un processeur AMD 9800X3D. C’est probablement l’une des machines gaming les plus puissantes en circulation en 2026. Sans ce niveau de hardware, reproduire fidèlement les performances affichées dans la vidéo relève du fantasme.

Le mod gratuit BeyondallLimits 3.3 pour Cyberpunk 2077 est par ailleurs accessible à tous. Toutefois, l’exploiter à plein régime en 4K 150FPS demande un certain investissement matériel. Pour les configurations milieu de gamme, vous devrez faire des compromis. La bonne nouvelle, c’est que même en dessous des réglages maximaux, le gain visuel reste significatif. En tout cas, il l’est par rapport à une installation standard de Cyberpunk 2077.

Que montre concrètement la vidéo dans les rues de Night City ?

On suit V parcourant les rues de Night City sous la pluie. La vidéo montre aussi des affrontements au monocâble contre des membres de gangs. La traversée de Konpeki Plaza prend en outre une toute autre dimension avec le mod gratuit de Cyberpunk 2077. Les lampadaires découpent la nuit et les enseignes projettent leurs reflets sur un sol trempé. Le bruit du moteur résonne dans un environnement qui respire.

Bref, Night City n’a jamais semblé aussi vivante ni aussi cinématographique. C’est la démonstration que le jeu de CD Projekt RED reste une base créative encore inexploitée. Et ce, même six ans après sa sortie.

Mod gratuit Cyberpunk 2077 vs Cyberpunk 2 : qui a l’avantage visuel ?

Cyberpunk 2, le sequel attendu de CD Projekt RED, n’a pas encore montré de gameplay significatif. En attendant, BeyondallLimits 3.3 redéfinit ce que Cyberpunk 2077 peut produire visuellement en 2026. Un mod gratuit développé par la communauté atteint ce niveau de photoréalisme sur une base vieille de six ans. Le sequel subit donc une énorme pression, on verra s’il sera à la hauteur des attentes.

Night City s’est imposée comme l’un des meilleurs environnements de l’histoire du jeu vidéo. Les fans méritent de la voir sublimée. Pour l’instant, c’est un YouTuber et un mod gratuit qui portent cette ambition pour Cybepunk 2077. Pas le studio.

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