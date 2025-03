Au-delà des manettes : CD Projekt Red rêve de films épiques sur Witcher et Cyberpunk !

CD Projekt Red souhaite étendre ses franchises à des films et séries, avec l’ambition de s’imposer comme un leader de la pop culture mondiale.

Le studio derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 ne veut apparemment plus se limiter aux jeux-vidéos. Il souhaite maintenant devenir un des géants de la pop culture mondiale. Pour y parvenir, CD Projekt Red envisage alors d’étendre ses franchises à d’autres médias, dont des films et des séries TV.

Une stratégie trans-média assumée

Les co-CEOs de CD Projekt, Michal Nowakowski et Adam Badowski se sont exprimés sur le sujet avec la plus grande clarté. Ils ont dit vouloir devenir un créateur mondial de pop culture et de divertissement, avec le jeu vidéo en tant que centre. Films, séries live-action, nouvelles adaptations animées… tout est sur la table. Idris Elba a d’ailleurs manifesté son intérêt pour un film Cyberpunk aux côtés de Keanu Reeves. Pour rappel, il joue un rôle important dans l’extension Phantom Liberty.

De nombreux éléments ont déclenché cette idée de CD Projekt Red à produire des films et des séries. L’énorme succès de Cyberpunk : Edgerunners en fait partie. L’anime a reçu une note de 100% sur Rotten Tomatoes et 8,3 sur IMDb. Il a donc prouvé que l’univers Cyberpunk pouvait captiver bien au-delà du jeu vidéo. En réaction, le studio a confirmé son intention de produire d’autres projets animés. « Attendez-vous à voir plus d’animations de notre part, c’est tout ce que je peux dire pour l’instant », a déclaré Nowakowski.

The Witcher 4 et des projets de films par CD Projekt Red

Parallèlement, le développement de The Witcher 4 (nom de code Polaris) s’accélère. Premier opus d’une nouvelle trilogie, il vise à prolonger l’héritage de The Witcher 3. Il explorera également de nouvelles directions narratives. Une nouvelle adaptation TV ou un film pourrait-il accompagner ce lancement ? Après le succès de la série Netflix, cette option semble plus que plausible.

En tout cas, CD Projekt Red a tout pour poser des bases solides pour ses ambitions trans-médias qui incluent films et séries TV. Citons notamment Cyberpunk 2077 qui dépasse les 30 millions de copies vendues et un Witcher 4 en chantier. Réussira-t-il là où d’autres studios de jeux vidéo ont échoué ? Quoi qu’il en soit, entre animes, films potentiels et nouvelles productions AAA, le futur de The Witcher et Cyberpunk s’annonce plus grand que jamais.

