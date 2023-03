Keanu Reeves : Les 5 meilleurs rôles de l’acteur mythique

Keanu Reeves est incontestablement l’un des acteurs les plus populaires du moment. On revient sur ses 5 meilleurs rôles de sa très longue carrière.

La récente sortie de John Wick: Chapitre 4 – parmi les films les plus attendus de 2023 – permet de voir à quel point Keanu Reeves est un acteur populaire et adulé. Celui-ci est une des personnalités incontournables de la culture populaire. Sa nature tendre et sa générosité sont souvent mises en avant, malgré sa discrétion sur sa vie personnelle. Bourré de talent, l’acteur mythique aura particulièrement marqué le cinéma d’action.

John Wick: Chapitre 4 est actuellement à l’affiche dans les salles françaises.

5. Au bout de la nuit (2008)

Tom Ludlow, l’inspecteur de police alcoolique à la dérive

L’acteur canadien renfile le costume de policier 14 ans après Speed. Mais celui-ci n’incarne pas ici un flic vertueux comme dans son film avec Sandra Bullock. Au bout de la nuit est une réalisation de David Ayer avec James Ellroy à l’écriture. Reeves y joue Tom Ludlow, un inspecteur de la police de Los Angeles à la dérive à cause de son alcoolisme. Ses méthodes ne sont pas orthodoxes. Le personnage n’a aucune pitié pour les criminels et n’hésite pas à les abattre. Il modifie ou fabrique des preuves pour dissimuler ses écarts de conduite. L’inspecteur Ludlow n’a pas un quotidien tranquille. Mais les choses se compliquent pour lui quand les affaires internes s’intéressent à son dossier.

4. Constantine (2005)

John Constantine, l’exorciste au fusil à pompe

Constantine – réalisé par Francis Lawrence et écrit par Kevin Brodbin – n’est pas fidèle à la bande dessinée dont il s’inspire. En revanche, tout le monde s’accorde pour dire que le choix de Keanu Reeves pour jouer John Constantine était le bon. L’acteur incarne à merveille l’occultiste et exorciste au fusil à pompe de l’univers DC. Malgré son cancer du poumon en phase terminale, le personnage continue de fumer. Le film est ainsi parsemé de séquences où Reeves simule remarquablement de violentes et longues toux. À noter qu’une suite est actuellement en développement.

3. Speed (1994)

Jack Traven, l’officier téméraire du SWAT

Speed – réalisé par Jan de Bont avec Graham Yost à l’écriture – est certainement l’un des meilleurs films d’action des années 90. L’acteur canadien y incarne le téméraire Jack Traven qui est un officier du SWAT de Los Angeles spécialisé dans le déminage. Un ancien policier devenu terroriste piège un bus avec ses passagers. Le véhicule ne doit pas rouler en dessous des 80 km à l’heure. Jack embarque dans le bus sans hésitation pour sauver tout le monde. Le démineur sympathise avec Annie Porter, le personnage de Sandra Bullock. Les deux acteurs forment un duo remarquable à l’écran.

2. La saga John Wick (2014 à 2023)

John Wick, celui qu’il ne fallait pas sortir de sa retraite

La saga John Wick est une lettre d’amour au cinéma d’action. Le succès de la série de films repose d’abord la vision de son réalisateur Chad Stahelski avec qui Keanu Reeves s’entend très bien. Il y a ensuite la formidable écriture de Derek Kolstad, créateur du personnage de John Wick et de son univers d’assassins. John est un ancien tueur à gage ayant quitté le milieu de la pègre pour l’amour d’une femme. Cette dernière meurt d’une maladie incurable, John se morfond dans le chagrin. Quand des cambrioleurs font irruption chez lui pour voler sa Boss 429 Mustang de 1969 et tuer le chiot laissé par sa femme, monsieur Wick s’engouffre dans une spirale de violence.

L’acteur canadien parle peu dans les quatre chapitres de John Wick. En revanche, il y réalise toutes ses cascades. La saga est riche en scènes d’action remarquablement chorégraphiées. Reeves montre toute sa splendeur en incarnant le personnage.

1. Le meilleure rôle de Keanu Reeves dans la saga The Matrix (1999 à 2021)

Thomas Anderson alias Neo, l’élu de la prophétie

The Matrix – avec les sœurs Wachowski à la réalisation et à l’écriture – a révolutionné le cinéma d’action et la science-fiction lors de sa sortie en 1999. Dans un futur post-apocalyptique, les humains ne sont qu’une source d’énergie pour les machines qui sont les nouveaux maîtres de la planète. Celles-ci cultivent les humains et les maintiennent dans un sommeil profond grâce à la matrice. Cette dernière est un monde virtuel ressemblant à notre époque. Keanu Reeves est le pirate informatique Thomas Anderson dans ce monde virtuel. Sa rencontre avec Morpheus change radicalement son existence. Le hacker se libère de la matrice et devient Neo, l’élu qui sauvera l’humanité des machines.

Neo est le rôle le plus emblématique de Keanu Reeves. Ce dernier a incarné le personnage dans les trois films de la franchise. L’acteur canadien a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Son rôle dans la saga The Matrix est indéniablement le plus populaire.