Top 10 des films les plus attendus de 2023

Dans un monde où le streaming de films est plus populaire que jamais, 2023 promet d’être une année riche côté ciné ! Des blockbusters à succès aux films indépendants, en passant par les films d’animation et les films documentaires, les cinéphiles auront le plaisir de découvrir toute une gamme de films. Découvrez notre Top 10 des films pour 2023 qui promettent d’être aussi passionnants que divertissants.

Chaque année les grands studios hollywoodiens, les producteurs indépendants et les réalisateurs se surpassent pour offrir à leurs publics des films de haute qualité. 2023 ne fait pas exception à la règle et nous réserve des heures de divertissement. De plus, avec des longs métrages qui sortiront dans une variété de genres et de thèmes, les fans de science-fiction comme les adeptes de comédies romantiques, d’aventures et de films d’horreur pourront trouver leur compte.

Vous attendez avec impatience les suites de vos films préférés et les nombreuses nouvelles productions à venir ? Voici un aperçu des 10 films à ne surtout pas manquer pour 2023 et préparez-vous à vivre une expérience cinématographique inoubliable.

Spider-Man : Seul Contre Tous

Sortie en salles : 31 mai 2023

Parmi les 10 films les plus attendus en 2023, on retrouve Spider-Man : Across the Spider-Verse. Il s’agit du spin-off du film d’animation primé aux Oscars en 2018, Spider-Man : New Generation. Co-créé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, ce nouvel opus met comme toujours en vedette Miles Morales un adolescent afro-américain de Brooklyn qui découvre qu’il est l’un des nombreux héros dans une version alternative de l’univers Marvel.

Alors qu’il tente toujours de maîtriser ses pouvoirs, Miles est catapulté à travers le Multivers, où il retrouve Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-héros qui s’est donnée pour mission d’en protéger l’existence. Ensemble, ils vont faire face au méchant le plus puissant qu’ils n’aient jamais affronté jusqu’ici.

En cours de route, il apprend également ce que signifie réellement être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus. On se donne rendez-vous le 31 mai 2023 pour une aventure dantesque dans le Spider-Verse dans les salles de cinéma.

Super Mario Bros, le film

Sortie en salles : 29 mars 2023

À la fin mars 2023 sort un des films adaptés de jeux vidéo les plus attendus. Nous pourrons nous plonger dans les aventures de Mario et de ses amis dans les salles de cinéma. Si vous cherchez un film amusant à regarder, on ne peut que vous recommander ce long-métrage signé Illuminations. Et plus particulièrement si vous êtes un grand fan du célèbre plombier moustachu italo-japonais.

Explosion de références du Route Arc-en-Ciel de Mario Kart, pouvoir Tanuki de Mario et ses débuts dans Donkey Kong, ce film se déroule dans le royaume des champions. Sur la demande expresse de la princesse Peach, les deux frères jumeaux Mario et Luigi vont devoir faire face à la menace de Bowser, le méchant emblématique de la saga.

Dune : Partie 2

Sortie en salles : 1er novembre

Suite tant attendue de Dune, l’adaptation cinématographique du chef-d’œuvre du roman éponyme de Frank Herbert de 1965, Dune 2 nous promet comme le premier opus une salve de suspenses, d’actions et d’intrigues.

Ce deuxième volet suit le périple mythique de Paul Atreides (Timothée Chalamet) dont la famille accepte le contrôle de la planète désertique Arrakis aussi connue sous le nom de Dune. Alors qu’il s’unit avec Chani (Zendaya) et les guerriers Fremen, Paul sera confronté au cours de son aventure à un choix difficile entre l’amour et l’avenir de l’univers.

Malgré ses doutes et ses peurs, il devra coûte que coûte empêcher un destin funeste que lui seul peut prédire. Et cela, tout en prenant sa revanche sur les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Mais il faudra attendre la fin 2023 pour retrouver ce film tant attendu.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Sortie en salles : 28 juin

Si le quatrième volet a déçu les fans, Indiana Jones, est retour dans un des films les plus attendus de 2023 ! Dans cet ultime volet, Indy doit trouver le légendaire Cadran de la destinée pour sauver le monde d’un terrible destin.

En cours de route, il fera équipe avec de vieux amis et de nouveaux alliés, y compris sa filleule Helena, incarnée par l’excellente Phoebe Waller-Bridge. À l’affiche, on retrouve également Mads Mikkelsen dans le rôle de l’antagoniste. Alors, Indy pourra-t-il empêcher nazis d’utiliser le cadran pour détruire toute vie sur Terre ? La réponse ce 28 juin prochain dans les salles de cinéma.

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3

Sortie en salles : 3 mai

Les Gardiens de la Galaxie sont de retour pour une nouvelle aventure intergalactique. Un des films de la phase 5 de Marvel les plus attendus, sortie est prévue le 3 mai 2023. Dans ce dernier volet, le dernier volet de la trilogie signée James Gunn dans le Marvel Cinematic Universe, on retrouve Chris Pratt, Dave Bautista et Vin Diesel dans la peau de nos héros hétéroclite : Star-Lord, Drax et Groot.

Après les évènements d’Avengers : Endgame, notre bande de marginaux favoris n’ont pas le temps de se reposer. En effet, alors que Peter Quill alias Star-Lord pleure toujours la perte de Gamora, sacrifiée sur la planète Dormir par Thanos, il devra rassembler son équipe pour défendre l’univers une nouvelle fois contre Ayesha, la prêtresse des Souverains et sa création surpuissante Adam Warlock. Nos gardiens vont également tomber nez à nez avec le Maître de l’évolution, le créateur de Rocket, qui veut à tout prix récupérer son œuvre.

En cas d’échec, cette mission pourrait bien signer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Pour patienter, redécouvrez les autres films Marvel.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1

Sortie en salles : 12 juillet

Très attendus par les fans après une énième report en raison de la pandémie de la Covid-19, le septième volet de la franchise Mission : Impossible sera disponible sur le grand écran le 12 juillet de cette année.

Dans ce nouvel opus, on retrouve une nouvelle fois Tom Cruise dans son rôle d’Ethan Hunt. Le film verra également le retour de Rebecca Ferguson dans le rôle d’Ilsa Faust et de Ving Rhames dans le rôle de Luther Stickell. Avec son casting étoilé, son intrigue bourrée d’action et les cascades toujours plus démentes de Tom Cruise, une chose est sûre Mission : Impossible 7 a tout pour devenir le nouveau blockbuster de cet été.

Intitulé Dead Reckoning – Partie 1, ce long métrage va nous emmener aux quatre coins du monde. Ceci, avec un Tom Cruise qui nous promet des scènes époustouflantes sur le toit d’un train, un saut à moto du haut d’une falaise et une petite session de base jump. Autant d’actions qui nous font déjà trépigner d’impatience.

John Wick 4

Sortie en salles : 22 mars

Keanu Reeves nous donne rendez-vous ce 22 mars dans les salles de cinéma pour le quatrième volet de John Wick. Et il est rejoint par les membres de la distribution Ian McShane dans le rôle de Winston et Lance Reddick en roi Bowery ainsi que de nouveaux venus dans la franchise Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Rina Sawayama. Si vous êtes un fan de films d’action, alors c’est un film que vous ne voudrez pas manquer.

Pour ce nouveau chapitre, Baba Yaga, alias John Wick, va faire un périple de New York à Osaka en passant par Paris et Berlin pour mener une lutte sans merci contre la Grande Table qui a mis sa tête à prix. Avec des ennemis de tous côtés, John doit utiliser toutes ses compétences pour survivre. Notre héros vengeur devra également affronter les tueurs les plus dangereux de cette impitoyable organisation criminelle.

Mis en scène par Chad Stahelski, John Wick 4 nous promet comme toujours des bastons comme on les aime ainsi qu’un manège à sensations fortes alimenté par l’adrénaline.

Fast X

Sortie en salles : 5 avril

On fait ronronner le moteur une nouvelle fois ! La première partie de l’ultime volet de la saga motorisée Fast & Furious va faire vrombir les salles de cinéma le 5 avril 2023. Sans aucun doute le film le plus attendu par les fans de la franchise, ce long-métrage à gros budget est mis en scène par Louis Leterrier. Il s’agit du réalisateur français qui a repris la main après le départ de Justin Lin.

Et pour un avant-dernier final digne de ce nom, cette suite nous réserve un casting de haute volée. On retrouve notamment à l’affiche Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Helen Mirren ou encore Rita Moreno. Sans oublier les acteurs que nous connaissons déjà.

L’histoire suit les aventures de Dominic Toretto après son affrontement avec Cipher, une organisation terroriste. Au programme: magouilles, quête de justice, amour et amitiés.

Aquaman et le Royaume Perdu

Sortie en salles : décembre 2023

Maintes fois repoussé à cause la Covid-19 et le scandale d’Amber Heard, Aquaman et le royaume perdu sera enfin disponible dans les salles en décembre de cette année. Toujours basé sur le célèbre personnage de DC Comics, ce nouvel opus met en vedette Jason Momoa dans son rôle du roi d’Atlantis.

Cette fois-ci, le héros musclé, tatoué et déjanté devra faire face à de nouveaux ennemis. Ils seront bien plus coriace et terrifiants que son demi-frère. En effet, dans cette suite, Aquaman doit empêcher Black Manta de conquérir l’Atlantide. Ce dernier tente de libérer une arme ancienne qui pourrait détruire le monde.

La réception critique des premières images du film a été très positive. Il faut dire que le film a tout ce que les fans ont adoré dans le premier volet. Pour ne citer que les séquences d’action incroyables, des visuels magnifiques, d’excellent jeu d’acteur de Jason Momoa.

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu

Sortie en salles : 1er février

Une décennie après le dernier opus en date signé Laurent Tirard et Guillaume Canet, Astérix et Obélix sont de retour dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci les deux invicibles gaulois accompagné de leur fidèle compagnon Idéfix devront se rendre dans l’Empire du Milieu (Chine). Leur mission ? Sauver l’impératrice des griffes du redoutable Deng Tsin Qin.

Nos deux inséparables amis dont la réputation est connue jusqu’à Shanghai se mettent ainsi en route accompagnée de la princesse Fu Yi vers un Empire du Milieu vers lequel un Jules César vaniteux et assoiffé de conquête se dirige également avec sa puissante troupe.

Imaginée par Philippe Mechelen et Julien Hervé, co-scénaristes des Tuche, et Guillaume Canet, ce nouveau chapitre de l’aventure d’Astérix et Obélix met également en vedette une poignée de guests issus d’horizons très variés. De José Garcia à Orelsan en passant par Angèle et Mathieu Chedid ou encore… Zlatan Ibrahimovic, ce nouvel opus d’Astérix et Obélix nous promet d’être aussi divertissant que passionnant. Rendez-vous le 1er février pour cette histoire totalement inédite en salle de cinéma et en 2025 sur Netflix.