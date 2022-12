Marvel Phase 5 : tous les films et séries de la prochaine étape du MCU

Quels sont les prochains films et séries qui sortiront dans les mois à venir dans Marvel Phase 5 ? Ant-Man, Blade, Les Gardiens de la Galaxie, Captain America, Spider Man…les dates à retenir dans ce qui suit !

Après plusieurs mois de patience, voilà que les amateurs des séries et films signés Marvel vont être récompensés ! L’année 2023 s’annonce très mouvementé avec la sortie officielle de la phase 5 du MCU. Si la phase 4 n’a pas fait l’unanimité avec des critiques mitigées, la phase 5 promet bien de nombreuses surprises. En effet, les séries et les films Marvel semblent cette fois offrir un peu plus de cohérence.

Dans cet article, nous allons vous présenter les prochains films et séries qui sortiront bientôt avec leur dates de sortie respectifs. Et comme vous êtes des fans incontestés de l’univers Marvel, tout comme nous, nous allons vous dévoiler des détails croustillants sur cette nouvelle phase. Bonne lecture !

Marvel Phase 5 : tous les films et séries qui sortiront bientôt

Dans ce qui suit, nous allons vous présenter la sortie officielle des séries et films de la phase 5 du MCU. Ces dates correspondent aux sorties officielles en France, sauf changement de dernière minute :

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (15 février 2023)

What If…? saison 2 (début 2023)

Secret Invasion (début 2023)

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 (3 mai 2023)

Echo (été 2023)

Loki saison 2 (été 2023)

The Marvels (26 juillet 2023)

Ironheart (automne 2023)

X-Men ‘97 (automne 2023)

Agatha: Coven of Chaos (automne 2023)

Daredevil: Born Again (printemps 2024)

Captain America: New World Order (mai 2024)

Thunderbolts (juillet 2024)

Blade (6 septembre 2024)

Deadpool 3 (8 novembre 2024)

Spider-Man: Freshman Year (2024)

Marvel Zombies (pas de date de sortie officielle)

Armor Wars (pas de date de sortie officielle)

Marvel : Les films de la phase 5

Voici tous les films annoncés de la phase 5 de Marvel, que vous pourrez retrouver exclusivement au cinéma en 2023 et 2024.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Date de sortie : 15 février 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est le premier de notre liste tout simplement parce que le film sortira en février 2023. C’est aussi un excellent choix pour donner le coup d’envoi de la phase 5 de Marvel. On doit cette réalisation à Peyton Reed, qui est à son troisième œuvre pour le MCU. Notre talentueux réalisateur mettra en avant un Ant-Man dans toute sa splendeur, à la fois sombre et inquiétant.

Nous retrouverons dans le casting Paul Rudd dans la peau de Scott Lang/Ant-Man, mais aussi Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne. Michael Douglas jouera Hank Pym, Michelle Pfeiffer dans la peau de Janey van Dyne et Kathryn Newton en tant que Cassie Lang. Nick Fury fera son apparition dans le film tout comme Randall Park et David Dastmalchian.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Date de sortie : 3 mai 2023

James Gunn nous fera l’honneur d’un dernier volet pour Les Gardiens de la Galaxie. Après cette dernière sortie, les Gardiens de Disney+ prendront des vacances ! On comprendra que Dave Bautista ne reviendra pas dans le rôle de Drax. Mauvaises surprises pour les fans de ces supers héros, certains personnages mourront dans ce troisième opus.

Pour ce qui est des acteurs, Will Poulter jouera Warlock. Chukwudi Iwuji interprètera le méchant High Evolutionary et Maria Bakalova reprendra son rôle. Daniela Melchior et Nico Santos font également partie du casting, mais leurs rôles n’ont pas été annoncés.

The Marvels

Date de sortie : 26 juillet 2023

The Marvels réunira Captain Marvel avec Photon et Ms Marvel pour la première fois. Ce film réalisé par Nia DaCosta verra une équipe exclusivement féminine de super-héros, une première en matière de comics puisqu’il réunira sur grand écran les héros féminines pour la première fois. Malheureusement, Endgame ne sera pas de la partie.

Carol Danvers sera dans la peau de Captain Marvel si Zawe Ashton jouera la méchante du film. Nous reverrons Park Seo-joon dans la peau d’un personnage qu’on ne connait pas encore. The Marvels est une suite logique du film Captain Marvel, WandaVision et bien évidemment Ms. Marvel.

Captain America : New World Order

Date de sortie : mai 2024

Comment Sam Wilson s’est retrouvé dans la peau de Captain America ? Si vous vous êtes posé cette question, alors la sortie du prochain volet sera pour bientôt comme l’a annoncé les Studios Marvel. Afin de vous donner un avant-goût de ce que ce sera le film, Malcolm Spellman a signé le scénario tandis qu’un Julius Onah, au top de sa forme a pris en main la réalisation. Pour ce qui est de l’intrigue, le seul mot qu’on peut vous souffler c’est qu’il s’agira d’un film de type « underdog ».

Thunderbolts

Date de sortie : juillet 2024

Présenté comme un film anti-héros à la manière des Avengers, le film Thunderbolts de Marvel Phase 5 sera signé Paper Towns et Jake Schreier. Pour ce qui est des acteurs, Bucky Barnes/Soldat de l’hiver sera joué par Sebastien Stan, Yelena Belova incarné par Florence Pugh, Red Guardian est David Harbour, US Agent sera Wyatt Russell, Ghost sera tenu par Hannah John-Kamen. D’autres acteurs dont Olga Kurylenko et Julia Louis-Dreyfus viendront agrandir le rang du casting.

Anthony Mackie n’a pas exclu une possible apparition du Captain America dans le film, tandis que le général Thaddeus « Thunderbolt » Ross, incarné par Harrison Ford, devrait être de la partie. Le baron Helmut Zemo pourrait aussi faire son apparition mais la production ne l’a pas confirmé.

Nous ne savons pas exactement de quoi le film parlera, sauf qu’il y aura beaucoup d’actions teintées par une bonne dose d’humour ! Le tournage pourrait commencer en juin 2023, mais les initiés du MCU savent déjà que le scénario est en cours de réécriture, de sorte que cette date de début pourrait être repoussée.

Blade

Date de sortie : 6 septembre 2024

Après son succès dans Eternals, Blade a droit à son propre film solo dans le MCU. Sauf que le tournage du film avait été marqué par de multiples problèmes, repoussant sa date de sortie. Quoi qu’il en soit, Blade sera dans la phase 5 de Marvel.

Mahershala Ali jouera le rôle du chasseur de vampires tout comme Delroy Lindo qui a rejoint le casting. Milan Ray et Joshua Mikel de The Walking Dead feront également partie de l’aventure. Par indiscrétion, nous avons appris que dans ce film, Blade pourrait s’associer au Chevalier Noir de Kit Harington, tandis que la star de Moon Knight, Oscar Isaac, souhaite également faire équipe avec le justicier.

Le producteur de Moon Knight, Grant Curtis, a déclaré à nos confrères de chez TechRadar que Blade pourrait apparaître dans toutes les productions MCU. Il est à noter que le scénario a été réécrit, ce qui nous laisse peu de marge en matière d’intrigues.

Deadpool 3

Date de sortie : 8 novembre 2024

Nous savions déjà que Deadpool 3 fera partie du Marvel Phase 5. Cependant, le film est officiellement en cours de développement et, heureusement, Hugh Jackman reprendra le rôle emblématique de Wolverine, même pour une dernière tournée. Le réalisateur Shawn Levy a annoncé que Wolverine aura également un rôle important à jouer dans ce dernier opus.

Stefan Kapicic a apparemment révélé qu’il sera de retour dans le rôle de Colossus tandis que Zazie Beetz pourrait reprendre le rôle de Domino. Les critiques de Marvel ont annoncés que Shatterstar de Deadpool 2 ainsi que les anciens coéquipiers de X-Men et le Gambit seront au cœur des intrigues. La question qui reste toutefois en suspens c’est : « est-ce que Deadpool 3 clôturera la phase 5 ou annonce l’ouverture de la phase 6 déjà en marche ? »

Spider-Man 4

Jugé « improbable » pour l’instant, un quatrième film Spider-Man pourra faire partie de la phase 5 de Marvel. Il faudra toutefois attendre sa sortie en juillet 2024. La patience est donc de mise pour les fans de l’homme araignée !

Bien que Marvel et Sony n’aient pas encore annoncé officiellement ces rumeurs, il se peut que Tom Holland et Zendaya rejouent leur rôle respectif, notamment celui de Peter Parker et MJ. Les débuts en live-action de Miles Morales, un autre opus de Spider-Man, pourraient également faire partie de l’intrigue. Ce qui est sûr, c’est que le réalisateur des trois premiers films de Spider-Man, Jon Watts, ne sera pas de l’aventure.

Marvel : les séries de la phase 5

Voici toutes les séries de la phase 5 de Marvel que l’on connaît à ce jour. À retrouver en exclusivité sur Disney Plus (suivez notre sélection des nouveautés du mois sur Disney Plus pour ne rien rater).

Secret Invasion

Diffusion : Printemps 2023

Tout comme dans Captain Marvel, l’intrigue dans Secret Invasion se concentrera davantage sur les Skrulls. Vous retrouverez Ben Mendelsh dans le rôle de Talos et Samuel L. Jackson dans celui de Nick Fury. Les deux acteurs seront les principaux personnages de la série.

Il faut croire qu’une sortie croisée sera au rendez-vous en début d’année avec Secret Invasion et Ant-Man et la Guêpe. Une bonne nouvelle donc pour les fans de Nick Fury. Ces derniers découvriront davantage la vie du héros, une fois son costume enlevé.

Les amateurs de glauque seront également servis comme nous avons pu le voir dans le premier teaser de la série los de la D23 Expo 2022. Si Kyle Bradstreet (Mr Robot) a écrit la série, un autre scénariste a été engagé pour améliorer les scripts. Son identité reste toutefois secrète avant la sortie officielle de la série.

What if… ? saison 2

Diffusion : début 2023

What If… ? saison 2 fera partie du programme de la phase 5 de Marvel. Elle sortira dans le courant de 2023 bien qu’une date officielle n’a pas été révélée. Quoi qu’il en soit, l’intrigue fera le bonheur des fans de metaverse et d’univers parallèle. Toutefois, on peut vous affirmer que la saison 2 sera différente de son prédécesseur comme l’affirme Brad Winderbaum, directeur de Marvel.

Elizabeth Olsen prêtera sa voix dans l’anime en interprétant le rôle de Scarlet Witch. Nous retrouverons également Cate Blanchett dans un épisode de Thor : Ragnarok dans le rôle d’Hela. Parmi les autres entrées, citons le team-up Gamora/Iron Man, qui n’a pas été exploité dans la saison 1. Il y aura également un épisode sur Marvel 1602 avec une saison 3 à la clé.

Loki saison 2

Diffusion : été 2023

La saison 2 de Loki sortira au deuxième trimestre de 2023. Selon le réalisateur, le tournage de cette suite se terminera à la mi-octobre. Tom Hiddleston reprendra son rôle de Loki, tout comme Owen Wilson, Sophia Di Martino et Gugu Mbatha-Raw qui reprendront le rôle de l’agent Mobius, Sylvie et Revanna Renslayer.

Le scénariste principal de la première saison, Michael Waldron tiendra le rôle du producteur exécutif. Vous retrouverez également Eric Martin, Moon Knight, Aaron Moorhead et Justin Benson en tant que co-réalisateurs.

Lors de la D23 Expo 2022, Kevin Feige a révélé que la saison 2 de Loki était directement associée aux trois phases de la saga du multivers. Un bref teaser a également été montré aux personnes qui ont assisté à la présentation. Fans d’épouvante, vous serez servi avec ce film !

Echo

Diffusion : été 2023

Après avoir joué un second rôle dans Hawkeye, nous allons retrouver Maya Lopez alias Echo dans sa propre série. Produit par Sydney Freeland (Navajo) et Catriona McKenzie (Gunaikurnai), cette série mettra en avant les talents d’Alaqua Cox, l’actrice qui s’est glissé dans la peau de notre super héroïne.

Nous retrouverons Zach McClarnon, le père de Lopez ainsi que Wilson Fisk et Matt Murdock dans cette série. D’autres acteurs connus viendront également agrandir le rang du casting bien que leurs rôles n’ont pas encore été dévoilés.

Tout ce que nous pouvons vous dire c’est que le tournage s’est achevé en 2022, ce qui nous garantira une sortie vers 2023. Toutefois, en raison d’un léger retard lors du tournage, il est fort probable que la date de sortie officielle soit changée.

Ironheart

Diffusion : automne 2023

Ironheart de Disney+ sera adapté en film et fera partie de la phase 5 de Marvel. Il mettra en scène Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams. L’acteur a fait ses débuts en live-action dans Black Panther : Wakanda Forever. Il faut reconnaître que cet ouvrage est une suite logique de Black Panther 2. La réalisation sera piloté par Ryan Coogler et le tournage prendra fin dans le courant de novembre 2024.

Anthony Ramos sera dans la peau de Parker Robbins, alias The Hood. Le Nick Fury joué par Samuel L Jackson pourrait faire une autre apparition dans le MCU. Entre-temps, de sérieuses rumeurs laissent entendre que Sacha Baron sera dans la peau de Mephisto, un méchant de WandaVision dont on avait déjà entendu parler dans Ironheart.

X-Men 97

Diffusion : automne 2023

X-Men 97 est une reprise du classique des années 1990, X-Men : The Animated Series. Le film reprendra les événements après le dernier épisode de la série originale des années 90. Beau DeMayo est le scénariste en chef, tandis que JB Ballard se chargera de la coordination du scénario. Pour la bande originale, les frères Newton s’occuperont de la composition.

Pour faire honneur au premier ouvrage, la plupart des voix originales de la série ont signé pour reprendre leurs rôles emblématiques. Dans X-Men 97, Magneto sera apparemment le nouveau leader de l’équipe. Acun détail n’a fuité sur l’intrigue. On sait tout simplement que Sunspot, Nightcrawler, Cable et Bishop seront de la partie. En attendant le coup d’envoi de la phase 5 du MCU, découvrez notre catalogue des films et séries Marvel déjà disponibles à la télévision.

Agatha : Coven of Chaos

Diffusion : hiver 2023

Agatha : Coven of Chaos reprendra l’histoire là où elle s’était arrêté ! En effet, nous verrons Kathryn Hahn dans la peau de la sorcière WandaVision. La série comprendra 9 épisodes et le tournage a débuté en novembre 2022.

La plupart des acteurs ont déjà tourné dans un œuvre de MCU, ce qui leur a permis de glisser facilement dans la peau des personnages. Des supers vilains seront de la partie, ce qui donnera plus de saveur à l’intrigue. Vous retrouverez Plaza, Wiccan et Sacha dans les épisodes.

Les scénaristes de WandaVision, dont Peter Cameron, Cameron Squires et Laura Donney ont écrits les scénarios, en compagnie de Megan McDonnell dans The Marvels. Mary Livanos, quant à elle se chargera de la production assistée par Jac Schaeffer. Une réputation qui n’est plus à faire, garantissant le succès de la série !

Daredevil : Born Again

Diffusion : 2024

Daredevil, l’homme sans peur va enfin avoir droit à une série télévisée du MCU. Elle comportera 18 épisodes et les premiers tournages commenceront en 2023 et se termineront en décembre de la même année. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprendront leurs rôles respectifs si d’autres noms n’aient pas encore été divulgués pour rejoindre le casting.

Tout ce que nous savons c’est que d’autres acteurs jouant dans Daredevil sur Netflix pourront intégrer l’équipe MCU. Selon les rumeurs, Bullseye, le méchant de la saison 3 pourra refaire surface dans cette suite. Aucune confirmation n’a encore été faite sur ce sujet jusqu’à présent. Et comme les bonnes nouvelles fusent de partout pour Marvel phase 5, White Tiger (alias Ava Ayala), un super-héros de Puerta Rican, pourrait également faire ses débuts en live-action.

Spider-Man : Freshman Year

Diffusion: 2024

La série Spider-Man : Freshman Year sortira en 2024 toutefois, elle nous promet de nouvelles aventures avec Peter Parker. Cette série relate la vie de l’homme araignée durant ses années d’université et ses premiers pas dans la peau du super-héros.

Comme la série n’est pas canonique propre à l’œuvre original, Tom Holland ne prêtera pas sa voix au personnage principal. Toutefois, le casting regroupera Charlie Cox et Matt Murdock, ce qui peut brouiller les pistes !

On peut croire qu’une deuxième saison, intitulée Spider-Man : Sophomore Year, serait en cours de développement. Par contre, les mesures de réduction des coûts semblent indiquer que les deux projets risquent d’être annulés. Les mois à venir les confirmeront !

Marvel Zombies

Diffusion : non communiquée

Marvel Zombies est une suite logique du cinquième épisode de la série What If… ? saison 1. Cette fiction marquera certainement l’univers du MCU en 2024 en étant la première production entièrement classée R de Marvel. Son créateur, Zeb Wells avait affirmé que la série comprendra 4 épisodes.

Les super-héros se sont faits zombifier. La menace est réelle ce qui nécessite leur union pour stopper cette malédiction. Les nouveaux héros du MCU seront mis en avant à l’instar de Shang-Chi, Ms Marvel, Kate Bishop, et Yelena Belova et Red Guardian de Black Widow. Fans d’humanoïde, vous serez en extase devant la version zombie des Eternals, ces hybrides humains-robots !

Les Films et séries TV de la phase 6 de Marvel

Bien que ce guide servait à introduire tous les films et séries TV de la phase 5 du MCU, nous allons tout de même vous présenter les premiers titres de la phase 6, à savoir :

Les Quatre Fantastiques (14 février 2025)

Armor Wars (date de sortie non communiquée)

Avengers : La Dynastie Kang (2 mai 2025)

Avengers : Guerres secrètes (1er mai 2026)

Mais en attendant, nous vous souhaitons un bon visionnage de la phase 5. N’oubliez pas de nous faire part de vos retours et critiques sur ces films et séries !