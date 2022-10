Black Panther 2 : Marvel dévoile l’intrigue prévue avant la mort de Chadwick Boseman

Le réalisateur Ryan Coogle avait déjà une histoire très différente pour Black Panther 2 avant le décès prématuré de la star Chadwick Boseman.

Black Panther est prévu sortir d’ici peu et le public se demande ce qu’il en sera de son scénario. Le décès de sa pièce maîtresse : Chadwik Boseman, a en effet tout bouleversé.

Ce que le décès de Chadwick implique pour Black Panther

Le décès du héros de Black Panther, Chadwick Boseman, a surpris tout le monde. La star de Da Five Bloods et de Ma Rainey’s Black Bottom a en effet gardé secret le diagnostic de son cancer du côlon. Quand il meurt à l’âge de 43 ans, ses collègues de chez Marvel apprennent la nouvelle avec le reste du monde. L’héros du premier film et qui devait être l’héros de Black Panther 2, Chadwick Boseman, s’en est allé « brusquement ».

Ryan Coogler faisait partie de ces personnes désemparées. Il avait déjà coécrit un scénario pour la suite Black Panther : Wakanda Forever. T’Challa était le centre de ce scénario. Le scénario et celui du premier film devaient rester rester assez proche. Ce film Marvel à gros budget apportait tout le spectacle attendu. Il porte sur l’histoire d’un riche homme comprenant son privilège et sa responsabilité envers les autres. La souffrance de son cousin N’Jada, l’exemple donné par des femmes comme Nakia et Okoye, T’Challa a rejeté l’isolationnisme de ses prédécesseurs. T’Challa a alors partagé les progrès du Wakanda avec le monde entier.

Or, une intrigue aussi complexe nécessite un acteur donnant autant que Boseman qui a réussi à tenir le rôle principal de Black Panther. Il a même su mettre en lumière les talents des autres acteurs. La perte de cette pièce maîtresse, a tout bouleversé. Coogler et ses collaborateurs ont donc décidé d’embrasser la tristesse causée par la perte de cet acteur.

Black Panther : Wakanda Forever traite du pays fictif faisant face à une invasion de la nation sous-marine de Talocan. Un héros adolescent Ironheart et une nouvelle Black Panther feront aussi leur apparition. Wakanda Forever, le Black Panther 2 reflète donc la mort de Chadwick Boseman, mais pas celle de Black Panther. C’est là tout l’enjeu de cette suite selon Nyong’o. L’équipe veut laisser T’Challa reposer en paix. La vie réelle nourrira l’histoire des films.

Quoi qu’il en soit, nous serons fixés lors de la sortie en salles de Wakanda Forever, prévue pour ce 9 novembre. Pour savoir quels films du MCU regarder sur Disney Plus pour vous préparer, suivez notre guide des films Marvel.