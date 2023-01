Tous les films de Spider-Man classés du pire au meilleur

Découvrez le classement des films de Spider-Man, du pire au meilleur dans ce top. Attachez vos ceintures, l’homme araignée n’a pas fini de vous surprendre !

Vous adorez l’Homme-Araignée et ses multiples aventures pour arracher le monde des griffes des méchants ? Après le top des acteurs Spider-Man, ce classement vous permettra de revivre chaque aventure tout en découvrant les tops et les flops de la franchise. On ne peut rien vous dire, à part que No Way Home sera dans notre classement des films de Spiderman, alors poursuivez votre lecture !

11. Spider-Man 3 (2007)

Spider-Man 3 sortie en 2007 est certainement le pire film de l’homme araignée que nous n’ayons jamais vu. Les critiques n’étaient pas tendre à sa sortie, tout simplement parce que le film ressemble à un bizarre « remake » des autres classiques de la franchise. Sauf qu’au film du temps, d’autres mèmes ont évolué autour du film, le rendant beaucoup plus intéressant aujourd’hui. Et oui, si vous comparez le visionnage de 2007 à 2021, vous comprendrez sûrement que Spider-Man 3 offre un infini plaisir et une découverte inouïe.

10. Venom (2018)

Héros par procuration, Venom, le symbiote aux dents tranchantes a aussi droit à son propre film. Il nous permet de comprendre comment cette autre espèce venue de l’espace s’est emparée du corps d’Eddie Brock. Le symbiote veut « dévorer » les méchants pour que la vie sur Terre reste paisible, nous nous en doutons ! Captivant direz-vous ? Tout le monde ne partage pas le même avis, raison pour laquelle le film se retrouve en bas de notre classement.

9. Venom : Let There Be Carnage (2021)

Bien meilleur que son prédécesseur, Venom : Let There Be Carnage peut se catégorisé de succès. Il surpasse l’original non seulement sur le plan action mais aussi au niveau de l’histoire avec une touche drôle. L’intrigue convainc plus les téléspectateurs, ce qui lui apporte un peu plus de crédit. Dans ce second opus, Venom devient un antihéros surnommé « le protecteur mortel ». Alors, si vous avez apprécié le premier film, il est certain que vous allez adorer ce deuxième. Par contre, si Venom ne vous a pas captivé, ce second opus saura certainement vous captiver !

8. The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Dans The Amazing Spider-Man : Le destin d’un héros, Peter Parker va enquêter sur sa vie. La disparition de ses parents sera au centre de son enquête mais c’est aussi le moment où il va poser des questions sur sa vie en tant qu’humain. Sauf que le film n’a pas séduit le public. Le jeu d’acteur est jugé mauvais. Qui plus est, certains parlent d’un copier-coller d’une série B. Quoi qu’il en soit, le scénar nous permet de comprendre mieux l’histoire de Spider-Man dans son ensemble.

7. Spider-Man : Far From Home (2019)

Avant que le monde des supers héros ne devienne un véritable blip, Spider-Man : Far From Home nous permet de revenir au cœur de l’histoire. Certains fans du film avouent que la romance et la maladresse entre Peter et Mary Jane apporte une note de nostalgie au film. Sauf que le reste du film est plus flash.

L’entrée de Jake Gyllenhaal dans la franchise a permis d’apporter un nouveau souffle au film. La relation de Peter avec ses amis, la base même de l’intrigue, permet d’apporter une touche humaine au film. D’un côté, notre super héros doit gérer ses sentiments, et de l’autre, il doit faire face à un méchant désireux de détruire le monde.

6. The Amazing Spider-Man (2012)

C’est un peu injuste de dire que The Amazing Spider-Man est un film médiocre. Le bien nommé Marc Webb, qui a réalisé (500) jours ensemble a fait en sorte que le premier tiers de ce film ressemble à un petit film indépendant. Les petits détails apportent une note de douceur à ce film.

Le choix de la BO, les mouvements de skateboard de Parker qui ressemble davantage à celui d’une araignée mais aussi la scène de torse nu sexy apportent du pep’s au film. Par contre, son côté glauque est déprimant. Le jeu d’acteur est trop forcé au goût de certains spectateurs. Toutefois, l’acteur Andrew Garfield aura une seconde chance dans le MCU.

5. Spider-Man (2002)

Même si vous souffrez d’arachnophobie, vous apprécierez certainement le premier film de Spider-Man. Vous découvrirez dans ce film des supers vilains mais aussi un super héros fougueux prêt à tout pour protéger l’humanité. Ne ratez pas de voyager du début jusqu’à la fin du film. Les critiques affirment que Sam Raimi a su équilibrer le ridicule et le sérieux. Les réalisateurs de films de supers héros modernes devraient en prendre de la graine. Quoi qu’il en soit, les performances de JK Simmons et de Willem Dafoe vous garantiront une évasion bien méritée en regardant ce film !

4. Spider-Man : Homecoming (2017)

Il est difficile de s’enthousiasmer pour un autre reboot. Mais lorsque Spider-Man Homecoming est arrivé, il était clair que le visionner en vaudrait certainement la peine. En contournant l’histoire d’origine bien connue du personnage, la franchise a bénéficié d’un nouveau lancement qui a mieux servi le développement de Peter Parker.

Cela a également assuré une base plus solide pour la suite. Peter, Mary Jane et Ned ont glissé parfaitement dans la peau de leur personnage : de parfaits lycéens excentriques. Et même si l’angoisse fait partie de l’ADN de Spider-Man, Tom Holland a offert un Peter Parker plus léger, presque irritant et plein d’entrain. Il ressemble tellement à ce petit frère vigoureux et plein d’énergie qu’on ne peut s’empêcher d’aimer !

3. SpiderMan : No Way Home (2021)

Le graal de la franchise Spiderman ! Après tout le battage médiatique, la bande annonce qui a battu tous les records, les rumeurs de retour des méchants, SpiderMan : No Way Home n’est pas en tête de des meilleurs films de Peter Parker. Disons simplement qu’il offre une satisfaction inouïe au moment du visionnage.

C’est le sacre et l’aboutissement de deux décennies de films Spiderman. Le film est à la hauteur de ses fans en matière de satisfaction. L’intrigue est remarquablement claire à condition d’être un fan de la saga bien-sûr ! Comme Tom Holland est à peu près le père de Peter Parker, il a décidé de lui apporter un certain niveau de maturité dans ce film.

2. Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 2 est un œuvre caricatural de la bande dessinée Spider-Man No More. Il reprend les mêmes scénarios tout en naviguant sur le succès du premier film. Le film s’enorgueillit également de son méchant, le Docteur Octopus d’Alfred Molina. La scène de la salle d’opération est un classique de Sam Raimi et reste totalement effrayante même des années plus tard.

Le combat du Docteur Octopus et Spider-Man dans le train offre un réel plaisir visuel. C’est certainement pour cette raison que le No Why Home l’a fait revenir dans son intrigue. Outre le film, Spiderman 2 a aussi conquis le monde des gamers avec un jeu vidéo à son effigie.

1. Spider-Man : New Generation (2018)

Les fans de supers héros et de Comics vous le diront, Into the Spider-Verse est certainement le meilleur film de Spider-Man. Et comme si cela n’est pas suffisant, c’est aussi le meilleur film de super héros jamais égalé jusqu’à ce jour ! Le rythme effréné, les effets visuels, le scénario serré, la caractérisation, tous sont parfaits. Into The Spider-Verse contourne les tropes et crée un monde si dense en détails qu’il mérite de multiples visionnages.

On ne se lasse jamais de ce film, même après un énième visionnage ! Tout simplement parce qu’il a été le précurseur de l’esthétique visuelle. Des techniques révolutionnaires ont permis d’obtenir des images variables, totalement à l’opposé des autres films d’animation produits sur le marché à cette époque. Le pari a réussi, Spider-Man : Into the Spider-Verse est un franc succès touchant la perfection !