LaCinetek rejoint Prime Video Channels pour offrir des grands classiques du cinéma

LaCinetek, la plateforme dédiée aux grands classiques du cinéma, fait son entrée sur Prime Video Channels. Ce partenariat permet aux membres Amazon Prime en France de découvrir des films emblématiques qui ont marqué l'histoire du cinéma.

Un catalogue de prestige accessible aux abonnés

Dès aujourd'hui, les abonnés peuvent explorer la vaste collection de LaCinetek pour un tarif mensuel de 4,99 euros. Cette intégration offre une occasion unique de plonger dans des œuvres cinématographiques qui continuent d'influencer le monde du cinéma moderne.

Des films cultes à portée de main

Les membres Amazon Prime ont désormais accès à une sélection de films qui traversent différents genres et époques. Cela reflète la diversité et la richesse du cinéma mondial. Parmi les films disponibles, on retrouve des œuvres de réalisateurs renommés tels que Lars von Trier et Bong Joon-ho.

Ces films ne sont pas seulement des divertissements mais aussi des pièces artistiques offrant des réflexions profondes sur la condition humaine et la société.

Prime video affirme sa position pour les cinéphiles

L'ajout de LaCinetek confirme la place de Prime Video en tant que destination de choix pour les cinéphiles en France. Cette expansion montre l'engagement de Prime Video à fournir un contenu varié et de qualité qui répond aux goûts diversifiés de ses utilisateurs.

Une sélection curatée par des cinéastes de renom

En plus de son catalogue impressionnant, LaCinetek se distingue par sa sélection de films recommandés par des cinéastes de renommée internationale. Cette approche curatoriale permet aux abonnés de Prime Video de découvrir des films à travers les yeux des plus grands réalisateurs. Cela enrichit par conséquent, leur expérience cinématographique.

Films marquants disponibles sur LaCinetek

Melancholia de Lars von Trier ;

Les Choses de la vie de Claude Sautet ;

Blood Simple de Ethan Coen ;

Mother de Bong Joo-ho ;

Amour et Amnésie de Peter Segal ;

Paranoid Park de Gus Van Sant ;

Journal Intime de Nanni Moretti ;

Hana-Bi de Takeshi Kitano ;

L'Effrontée de Claude Miller ;

Intendant Sansho de Kenji Mizoguchi ;

Et bien d'autres…

L'arrivée de LaCinetek sur Prime Video Channels est une invitation à redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Cette initiative promet de captiver tous les cinéphiles et de nourrir leur passion pour le septième art. Le but étant de rendre l'accès à ces œuvres classiques plus facile que jamais.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

