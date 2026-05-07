De si remarquables créatures avec Lewis Pullman : un excellent film pour la fête des mères

La fête des mères approche et vous cherchez un film qui sorte des sempiternelles comédies romantiques ? De si remarquables créatures, le film porté par le toujours impeccable Lewis Pullman, pourrait bien être la perle rare de 2026.

Loin des clichés faciles, ce long-métrage mêle drame intime et instants de grâce pour parler de liens familiaux, de résilience et de ces êtres qui changent le cours d’une vie. Touchant sans être larmoyant, il offre un moment de cinéma parfait à partager en famille. Une belle idée pour prendre le temps de célébrer autrement.

De si remarquables créatures : l’adaptation du roman phénomène débarque en mai sur Netflix

Le film Netflix De si remarquables créatures réunit Lewis Pullman et Alfred Molina pour une sortie prévue le 8 mai 2026. Par ailleurs, cette production originale adapte le roman bestseller de Shelby Van Pelt, resté 64 semaines sur la liste du New York Times. De plus, la réalisation est signée Olivia Newman, qui cosigne le scénario avec John Wittington. Ainsi, l’histoire suit Tova, une septuagénaire incarnée par Sally Field, qui travaille dans un aquarium. En conséquence, elle tisse des liens avec Marcellus, une pieuvre géante du Pacifique douée de parole, et Cameron, un jeune agent d’entretien.

Pourquoi le roman « De si remarquables créatures » a-t-il conquis tant de lecteurs ?

D’abord, le récit mélange fiction littéraire, réalisme magique et mystère, ce qui empêche de le ranger dans une seule case. Ensuite, la prose simple et poétique explore des thèmes profonds comme le deuil, le vieillissement et l’abandon, sans jamais peser. Par ailleurs, Marcellus la pieuvre possède une sagesse quasi omnisciente, capable de lire des empreintes ou de retracer une lignée par la pensée. Cependant, les réponses aux énigmes restent prévisibles, car le mystère s’adresse davantage aux personnages qu’au lecteur. Enfin, le bouche-à-oreille et les recommandations des libraires ont transformé ce titre en véritable phénomène international.

Un casting étoilé pour incarner des âmes brisées en quête de réparation

Sally Field fait son retour à l’écran dans le rôle de Tova, une femme qui pleure la disparition de son fils. Parallèlement, Lewis Pullman prête ses traits à Cameron, un trentenaire hanté par l’absence d’un père dont il ignore tout. De plus, Alfred Molina insuffle sa voix à Marcellus, un octopus captif qui a perdu sa liberté. En conséquence, ces trois solitudes mettent en commun leurs fêlures pour aider Cameron à retrouver son géniteur. Ainsi, le film tisse une fable sur la famille et la recherche de sa place, soutenue par une distribution impeccable qui compte aussi Colm Meaney et Joan Chen.

Lewis Pullman et Alfred Molina, des super-héros Marvel à une complicité inattendue

Lewis Pullman s’est fait connaître mondialement en incarnant Sentry dans Thunderbolts* du MCU, tandis qu’Alfred Molina reste célèbre pour son Docteur Octopus dans Spider-Man 2 et No Way Home. Toutefois, les deux acteurs délaissent les costumes pour une partition tout en retenue. En effet, Pullman compose un Cameron vulnérable, nommé aux côtés de son aîné lors de la minisérie Lessons in Chemistry. De son côté, Molina déploie son talent vocal, déjà acclamé dans Blood of Zeus ou Frozen 2, pour faire de Marcellus un personnage bourru et attachant. Par ailleurs, l’acteur enchaîne avec la série The Boroughs le 21 mai.

Le réalisme magique s’invite naturellement grâce à Marcellus, capable d’ouvrir des serrures et de s’adresser au public. Pourtant, l’intrigue reste ancrée dans un aquarium modeste et les blessures intimes des protagonistes. Ainsi, la traque du père de Cameron avance par indices ténus, prévisibles pour le spectateur, mais bouleversants pour les héros. Par ailleurs, Olivia Newman, à qui l’on doit Where the Crawdads Sing, maîtrise cette alliance de nature et d’émotion. Enfin, la pieuvre devient un catalyseur qui révèle des vérités humaines sans jamais trahir l’authenticité de la souffrance.

Pourquoi la version audio du roman amplifie-t-elle l’expérience avant le film ?

L’audiolivre De si remarquables créatures emploie deux narrateurs : Marin Island pour Tova et Cameron, et Michael Urie pour Marcellus. Or, ce dernier restitue parfaitement le caractère hautain et bougon du céphalopode. En effet, cette lecture à deux voix clarifie la distinction entre dialogues et prose, tout en rendant chaque personnage immédiatement identifiable. De plus, l’audio a largement contribué au succès du livre, disponible aussi en braille, grands caractères et 24 langues. Par conséquent, avant de découvrir le film Netflix, plonger dans cette version sonore promet une immersion précieuse, quel que soit le support choisi.

Une sortie événement qui marque le printemps des films originaux Netflix

Avec une première le 8 mai, De si remarquables créatures devient le principal lancement de mai sur la plateforme. Par ailleurs, la présence de vétérans comme Sally Field, actrice depuis 1962 et récompensée pour Norma Rae, garantit une interprétation habitée. De plus, la production d’Anonymous Content et Night Owl Stories mise sur un récit à la fois mystique et ancré, où l’amour entre espèces différentes répare les cœurs. Ainsi, le long-métrage s’annonce comme un moment de cinéma sincère, idéal pour les amateurs d’adaptation littéraire et de tranches de vie lumineuses.

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