Des moutons qui enquêtent sur la mort de Hugh Jackman ? ce film est LA surprise de 2026

L’idée est tellement folle qu’elle mérite qu’on s’y attarde : un film où des moutons mènent l’enquête sur la mort mystérieuse de Hugh Jackman dans The Sheep Detectives. Ça aurait pu être un sketch de cinq minutes, mais c’est un long-métrage entier qui frôle le génie absurde.

Armés d’un humour pince-sans-rire et d’une animation étonnamment soignée, ces ovins détectives nous embarquent dans une aventure décalée qui ne ressemble à rien de connu. Personne ne l’avait vu venir, et pourtant, c’est la vraie pépite de 2026. Oubliez tout ce que vous savez sur les films policiers.

Un film au succès critique fulgurant

The Sheep Detectives sort en salles le 8 mai avec un casting prestigieux. Par ailleurs, Hugh Jackman partage l’affiche avec Nicholas Braun et Molly Gordon. De plus, ce film familial mêle acteurs réels et voix de doublage. Ainsi, l’histoire suit un troupeau enquêtant sur la mort de leur berger. Dès lors, présenté au CinemaCon 2025, il fut d’abord pris pour une plaisanterie. Pourtant, il obtient désormais 95 % sur Rotten Tomatoes. Finalement, il devient le long-métrage le mieux noté de Hugh Jackman.

En effet, le berger George Hardy lit des romans policiers à ses moutons. Par ailleurs, il ignore totalement que ces derniers comprennent chaque mot. Ainsi, quand on le retrouve mort dans des circonstances troubles, le troupeau décide d’agir. Dès lors, les ovins quittent leur pré pour la première fois. De plus, ils découvrent vite que le monde humain n’a rien d’un conte. En conséquence, ces limiers en herbe déploient des trésors de malice. Finalement, cette enquête pousse le film familial vers un récit drôle et touchant.

‘THE SHEEP DETECTIVES’ is now one of the highest rated wide-release films of 2026 with 97% on Rotten Tomatoes.



The film follows a flock of sheep who must solve the mysterious murder of their shepherd. pic.twitter.com/4KV42An6jr — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 28, 2026

L’enquête humaine piétine-t-elle face au flair animal ?

Cependant, l’extrait exclusif montre l’enquête officielle menée par Tim Derry. En effet, le détective interroge Rebecca Hampstead, une Américaine arrivée en ville le jour du drame. Par ailleurs, ses questions dévient vite vers sa vie privée. Ainsi, les habitants accumulent les soupirs exaspérés. Heureusement, Beth remarque un détail échappant à tous. En effet, la jeune femme tripote nerveusement son bracelet. De ce fait, cette discrète agitation révèle le début du mystère. De ce fait, cette séquence souligne pourquoi les moutons doivent prendre les sabots.

Un casting cinq étoiles pour une aventure à hauteur de sabot

De plus, la distribution vocale et physique réunit des talents reconnus. En effet, Hugh Jackman incarne le berger passionné par les polars. Par ailleurs, Nicholas Braun joue le détective dépassé par les événements. Ensuite, Molly Gordon interprète l’étrangère aux gestes nerveux. De surcroît, Hong Chau prête sa présence à la perspicace Beth. Ainsi, chaque acteur apporte une touche d’humour et de cœur au récit. Par conséquent, ce film estival s’impose comme un rendez-vous familial incontournable.

Pourquoi ce polar décalé séduit-il autant les spectateurs ?

Désormais, les amateurs plébiscitent un récit à la fois neuf et original. En effet, l’œuvre adapte le roman de Leonie Swann avec une fidélité saluée. Par ailleurs, la bande-annonce moquée au CinemaCon a cédé la place à un triomphe critique. Ainsi, le long-métrage atteint 95 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes. De plus, le public réclame des whodunit aussi inventifs que décalés. Finalement, The Sheep Detectives s’érige en polar le plus rafraîchissant de 2026.

Quel détail crucial trahit Rebecca Hampstead ?

Enfin, l’extrait partagé par Collider révèle un indice précieux. En effet, Beth observe le manège du bracelet de Rebecca. Par ailleurs, ce geste nerveux contredit ses réponses polies. Ainsi, le petit bijou pourrait bien cacher la clé du mystère. De plus, cette piste prouve que les humains passent à côté de l’essentiel. Dès lors, la logique animale devient indispensable pour résoudre l’affaire. Finalement, cette scène donne un avant-goût savoureux du film à découvrir le 8 mai.

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