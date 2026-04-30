Le Diable s’habille en Prada 3 : le casting rêve déjà d’une suite et a des idées très précises

À peine la sortie du deuxième volet se profile-t-elle que les discussions autour d’un Diable s’habille en Prada 3 vont bon train. Meryl Streep, Emily Blunt et Anne Hathaway ne cachent pas leur enthousiasme à l’idée d’enfiler à nouveau les tenues griffées du Runway.

Mieux, les comédiens ont déjà des idées très précises sur ce que devrait devenir cette hypothétique suite. Miranda Priestly à la retraite ? Andy à la tête d’un magazine concurrent ? Les pistes évoquées sont aussi amusantes que prometteuses. Une chose est sûre : l’envie est là, et le public aussi.

Le Diable s’habille en Prada 3 déjà dans toutes les têtes avant la sortie du second volet ?

Alors que la très attendue suite Le Diable s’habille en Prada 2 n’est pas encore sortie en salles, le casting rêve déjà d’un troisième film. Par ailleurs, ce futur opus réunit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci deux décennies après le phénomène pop culture original. En effet, l’adaptation du roman de Lauren Weisberger a marqué les esprits par ses répliques cultes et son énorme box-office. Désormais, une nouvelle génération d’interprètes s’avance et laisse entrevoir des ambitions narratives inédites. Ainsi, la promotion du deuxième film se transforme rapidement en conversation sur l’avenir de la franchise.

Faudra-t-il patienter jusqu’en 2046 pour retrouver la rédaction de Runway ?

De manière ironique, Caleb Hearon a évoqué l’année 2046 en référence aux vingt ans ayant séparé les deux premiers longs-métrages. Cependant, Simone Ashley a balayé cette échéance d’une phrase ferme. De son côté, l’actrice affirme avec conviction qu’il ne s’écoulera pas deux décennies avant de voir un nouveau chapitre. En outre, cette boutade renvoie aux défis de calendrier de production bien connus dans l’industrie. Pourtant, les jeunes recrues du film ressentent visiblement un élan collectif fort. Par conséquent, elles imaginent beaucoup moins d’attente pour une éventuelle conclusion de cette arc narrative.

Aujourd'hui, tenue iconique exigée. 👠



Le Diable s’habille en Prada 2, actuellement au cinéma.#LeDiableshabilleenPrada2 pic.twitter.com/pnuX0Un4dw — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) April 29, 2026

Qui prendrait les rênes du magazine dans un troisième volet ?

Dès lors, la question de la direction du magazine Runway s’impose comme un enjeu central. Caleb Hearon espère que les trois nouveaux venus se partageront les commandes. Simultanément, Helen J. Shen milite pour qu’Amari, la première assistante de Miranda Priestly, occupe le poste suprême. Par ailleurs, Simone Ashley, l’interprète même d’Amari, juge cette promotion inéluctable. Finalement, le trio se verrait bien réinventer la publication sous une houlette collégiale. Ainsi, le spin-off potentiel pourrait déplacer le curseur vers une nouvelle garde ambitieuse et résolument moderne.

La nouvelle garde privilégie-t-elle avant tout l’alchimie du plateau ?

Plus que les spéculations scénaristiques, Helen J. Shen met l’accent sur l’ambiance unique du tournage. De fait, elle explique vouloir simplement retrouver ses camarades sur un plateau de cinéma. Par conséquent, la complicité entre Caleb Hearon, Simone Ashley et elle-même nourrit leur envie de prolonger l’aventure. En effet, la jeune actrice savoure chaque instant de la promotion du film avec le reste de la distribution. Cette alchimie du casting semble donc constituer le véritable moteur de leurs espoirs de retrouvailles. En outre, leur enthousiasme collectif déteint déjà sur les discussions autour du futur.

Un succès planétaire qui légitime les ambitions d’une suite

Finalement, cet appétit pour un troisième film s’appuie sur un héritage colossal. Le premier volet, véritable phénomène culturel, a généré 326 millions de dollars pour un budget dérisoire de 35 millions. De plus, il affiche un score Certified Fresh de 75 pour cent sur Rotten Tomatoes. Par ailleurs, des répliques comme « Florals? For spring? Groundbreaking » infusent encore la culture populaire. Dès lors, l’arrivée prochaine du deuxième opus ravive logiquement l’imagination. Ainsi, entre clins d’œil aux classiques et nouveaux visages, la franchise démontre qu’elle n’a pas fini d’influencer l’air du temps.

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