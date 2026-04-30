L’acteur de Daredevil lâche une bombe sur le film Clair Obscur, et les fans du RPG vont adorer

Le casting du film Clair Obscur vire au feuilleton. Charlie Cox veut revenir, Glen Powell est pressenti et Robert Pattinson pourrait aussi faire l’affaire.

Clair Obscur: Expedition 33 a été l’une des plus grandes surprises RPG de 2025 et son succès a été immédiat. Le film Clair Obscur a d’ailleurs été annoncé avant même la sortie large du jeu en avril 2025. Dans une interview avec Radio Times Gaming, Charlie Cox (voix originale de Gustave) a mis le feu aux poudres.

Que dit Charlie Cox sur son retour dans le film Clair Obscur ?

Cox confirme avoir « entendu des rumeurs » et se dit sincèrement intéressé par le retour dans la peau de Gustave. Ce fût sa réponse lorsqu’il s’est fait interroger sur sa possible implication dans l’adaptation. Toutefois, il reconnaît aussitôt la réalité du marché. Glen Powell serait sur les rangs, et « les investisseurs préféreraient probablement Glen ».

Cox envisage alors plusieurs scénarios avec un humour désarmant. Un rôle secondaire, une apparition éclair, ou même se faire « gommer » dès les premières minutes du film Clair Obscur. Sa proposition la plus folle serait que Robert Pattinson joue Gustave à l’écran. Cox assure ensuite la voix, et on recrée ainsi l’exact Gustave du jeu. Un fantasme de fan, formulé par l’acteur lui-même.

Glen Powell vs Charlie Cox, le casting qui divise déjà les fans

Pour les studios, Glen Powell représente une valeur sûre. Depuis Top Gun: Maverick, il enchaîne les succès commerciaux. Parmi eux, Anyone But You qui a généré 220 millions de dollars worldwide sur un budget modeste.

Pour les investisseurs du film Clair Obscur, son nom est donc une garantie d’audience grand public. Sauf que la communauté gaming a ses propres codes. The Last of Us a prouvé qu’une adaptation peut très bien conquérir les deux publics, fans et néophytes. La seule condition, c’est d’avoir le bon casting et une production soignée.

D’une part, Cox incarne la fidélité au matériau source. D’autre part, Powell incarne la stratégie blockbuster. Le film devra donc choisir ou trouver une voie qui réconcilie les deux.

Robert Pattinson sera-t-il vraiment dans le film Clair Obscur ?

Cox plaisantait concernant Pattinson, mais la suggestion mérite tout de même qu’on s’y attarde. La star de Batman ressemble physiquement à Gustave, selon Cox. Et son profil d’acteur en 2026 est loin d’être négligeable. De fait, The Drama, son film A24, vient de franchir les 85 millions d’euros au box-office mondial. Nous avons donc la preuve qu’il peut porter un film en dehors des franchises mainstream.

Charlie Cox wants Robert Pattinson to play Gustave in the live-action Clair Obscur movie, but Charlie Cox will still do the voice. (via @GamesRadar) pic.twitter.com/G9TCwrM1FP — IGN (@IGN) April 26, 2026

Pattinson apporterait ainsi une crédibilité artistique au long-métrage sans sacrifier l’attractivité commerciale. C’est une piste improbable pour le film Clair Obscur. Cela dit, avec les récentes adaptations qui ont été trop lisses, un casting aussi audacieux pourrait faire toute la différence.

Fidélité au RPG ou logique blockbuster, le dilemme de Sandfall

Le public gaming sera conquis si Cox reprend Gustave. Ou du moins si le film honore l’univers de Sandfall Interactive. Quant au public général, il répondra au nom sur l’affiche. Until Dawn a prouvé qu’un casting sans éclat plombe une adaptation, même avec un matériau solide.

L’adaptation a l’avantage d’un jeu RPG narrativement riche et d’une communauté déjà mobilisée. Mais aussi, d’un acteur principal qui veut sincèrement être là. Le reste dépend de Sandfall Interactive et des studios. On verra s’ils réussiront à profiter de cette longueur d’avance pour le film Clair Obscur.

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