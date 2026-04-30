La BA de « Verity » avec Anne Hathaway est un cauchemar éveillé : qu’est-ce que le film annonce ?

Exit les romances de Colleen Hoover, venez admirer Anne Hathaway en Verity Crawford. La bande-annonce du thriller psychologique est là, et c’est un cauchemar éveillé fascinant.

It Ends With Us, Regretting You, Reminders of Him ont confirmé l’emprise de Colleen Hoover sur le grand écran. Verity, avec Anne Hathaway, est la quatrième adaptation qui confirmera une fois de plus son expertise. Mais dès les premières secondes de sa bande-annonce, Amazon MGM Studios nous montre qu’on change de registre.

De quoi parle ce thriller psychologique signé Colleen Hoover ?

Verity Crawford est une auteure célèbre, incapable d’achever sa populaire série de romans. Son mari, Jeremy Crawford, fait alors appel à une autre écrivaine pour compléter les manuscrits à sa place. Celle-ci se nomme Lowen Ashleigh et son interprète est Dakota Johnson. La star de Cinquante Nuances de Grey apparaît effectivement aux côtés d’Anne Hathaway dans Verity.

Malheureusement, ce processus fait rapidement basculer Lowen dans quelque chose de bien plus sombre. La nature réelle de l’état psychologique de Verity, et l’emprise qu’elle exerce sur Lowen, est le mystère central du film. Le roman de Colleen Hoover, publié en 2018, est un best-seller mondial. C’est la preuve qu’Hoover maîtrise aussi bien le thriller que la romance, même si ce registre surprend encore ses propres lecteurs.

Que révèle le trailer de Verity sur la performance d’Anne Hathaway ?

Anne Hathaway n’a besoin que de quelques secondes pour installer une présence glaciale et magnétique à la fois. Pour une actrice dont l’image publique reste habituellement associée à des rôles plus lumineux, ce n’est pas rien. Ce virage vers le thriller psychologique pur confirme une liberté de jeu qu’elle explore pleinement en 2026.

Anne Hathaway as Verity Crawford in Verity



Anne's versatility and adaptation to different genres and different character needs to be studied. 2026 we're going to have Anne play an editor, witchy popstar, Penelope Greek mythology, psychological sensual thriller and a veteran pic.twitter.com/h4hj3hlj3K — Anne Hathalegend (@AnneHathabae) April 27, 2026

La bande-annonce de Verity avec Anne Hathaway s’ouvre en fait sur Lowen qui traverse une maison la nuit. Elle aperçoit Verity, apparemment endormie, et Jeremy devant la télévision. Lowen s’approche de Jeremy, une intimité physique s’installe. Tout-à-coup, Jeremy se transforme en Verity, qui attrape la tête de Lowen et lui mord la lèvre jusqu’au sang.

Qu’est-ce qui distingue cette adaptation des précédentes par Hoover ?

Ce film s’éloigne des précédentes adaptations en ne mettant pas la romance au cœur du récit. Ces œuvres avaient les émotions comme moteur narratif et une certaine douceur malgré les drames. Verity, dans lequel joue Anne Hathaway, brise ce contrat implicite avec le public. Au lieu de romance et de réconfort, on a un thriller psychologique sombre. Puis, des visions cauchemardesques et un manuscrit qui contient des révélations troublantes.

Le trailer du film ne laisse aucun doute sur ce changement de ton. C’est une décision courageuse pour Amazon MGM Studios. Ce dernier mise sur la réputation de Hoover tout en proposant quelque chose que ses fans n’ont jamais vu venir. Le pari est risqué, et c’est précisément ce qui le rend excitant.

Tout ce qu’on sait sur le film Verity avec Anne Hathaway

Verity sort en salles le 2 octobre 2026. Il sera donc le dernier film d’une année chargée pour l’actrice. Anne Hathaway enchaîne également Mother Mary et The Devil Wears Prada 2 le 1er mai. Puis, The Odyssey le 17 juillet et The End of Oak Street le 14 août.

Derrière la caméra, Michael Showalter (aux commandes de The Idea of You avec Hathaway) signe sa mise en scène. Le scénario est, par ailleurs, l’œuvre de Nick Antosca, connu pour Hannibal et la mini-série Candy. Josh Hartnett incarne Jeremy Crawford tandis qu’Ismael Cruz Cordova joue Corey, l’agent et ex-amant de Lowen. Brady Wagner joue quant à lui leur fils Crew, et la podcasteuse Alex Cooper apparaît dans son propre rôle.

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