Le Diable s’habille en Prada 2 : le défilé s’annonce avec de nouveaux personnages !

La rédaction de Runway va de nouveau trembler ! Miranda Priley aiguise ses talons pour un retour fracassant dans Le Diable s’habille en Prada 2, et elle ne vient pas seule. Alors que le projet d’une suite fait rage, la rumeur enfle : de nouveaux personnages haut en couleur pourraient faire leur entrée dans le défilé.

Jeunes ambitieux, rivaux inattendus, anciennes connaissances… Préparez vos plus belles paires de lunettes, le Devil’s comeback s’annonce plus fashion et piquant que jamais !

Un retour vingt ans après : la méchante rédactrice en chef a-t-elle perdu sa pointe ?

Gants blancs, manteaux de fourrure et répliques cinglantes : ils sont de retour. Le premier trailer complet de Le Diable s’habille enhttps://technplay.com/le-diable-s-habille-en-prada-suite/ Prada 2 vient de débarquer, claquant ses talons sur nos écrans comme un rappel à l’ordre. Vingt ans après le triomphe du film culte de 2006, l’intégralité du quatuor iconique – Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci – est de retour pour une nouvelle ronde dans les couloirs glacés de la mode. Les clics de talons résonnent toujours, mais le monde, lui, a changé.

Que sont devenus nos héros (et antagonistes) ?

Le temps a fait son œuvre, mais les hiérarchies ont surtout évolué. Miranda Priestly (Meryl Streep) est toujours à la barre du Runway, avec le fidèle Nigel (Stanley Tucci) en premier lieutenant. La vraie surprise vient d’Andrea « Andy » Sachs (Anne Hathaway), désormais rédactrice en chef des pages culturelles du magazine. Quant à Emily Charlton (Emily Blunt), elle a troqué ses fiches de rendez-vous pour un vrai pouvoir : elle est devenue une cadre dirigeante d’un groupe de luxe, flanquée de ses own deux assistants. Les élèves ont grandi, et les rapports de force s’en trouvent singulièrement bousculés.

La mode est-elle toujours un champ de bataille ?

À en juger par les salves du trailer, l’esprit de combat est intact. Dès les premières secondes, les piques fusent avec la même précision chirurgicale. « Regardez ce que T.J. Maxx a traîné ici », lance Nigel à l’arrivée d’Andy. Miranda, elle, feint l’ignorance suprême : « Qui est-ce ? Vous la connaissez ? Moi, je la connais ? » Emily, avec son sourire de chat satisfait, balance : « Tu as changé. Vraiment. Tu as bien plus d’assurance. Tu as gardé ces sourcils, en revanche, n’est-ce pas ? » L’humour dévastateur et le regard assassin sont plus que jamais de mise.

Pourquoi un retour maintenant, en 2026 ?

Le film ne se contente pas d’une simple réunion nostalgique. Le scénario, toujours adapté de l’univers de Lauren Weisberger, s’empare des bouleversements de l’ère numérique. L’intrigue suit Miranda Priestly aux prises avec le déclin inexorable de la presse magazine papier. Le cruel paradoxe ? Pour sauver Runway, elle a désormais besoin des budgets publicitaires d’Emily, devenue une haute exécutive dans le luxe. Le combat ne se joue plus entre une boss toxique et une stagiaire idéaliste, mais entre deux femmes de pouvoir dont les destins sont inextricablement liés par un monde en mutation.

Qui sont les nouvelles têtes dans ce jeu d’échecs ?

La distribution s’enrichit de visages prestigieux pour illustrer ce nouveau paysage. Kenneth Branagh incarne le nouveau petit ami de Miranda, tandis que des stars comme Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak et Pauline Chalamet rejoignent la distribution. Et pour une pincée de folie glamour, Lady Gaga fera même une apparition caméo. Tous évolueront dans le cadre somptueux d’un voyage d’affaires qui mènera la bande de New York à Milan et au lac de Côme.

Le trailer, dévoilé lors des Grammys, a déjà été vu plus de 4,5 millions de fois, prouvant l’immense attente qui entoure ce retour. Le Diable s’habille en Prada 2 promet de mêler la satire mordante qui a fait son succès à une réflexion sur le pouvoir, l’évolution des carrières et la survie dans un secteur en pleine tempête. Préparez vos sacs et vos meilleures répliques : la suite entre en piste le 1er mai 2026.

