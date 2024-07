« Le Diable s’habille en Prada » : Ne ratez pas la suite iconique avec le retour de Miranda

Une suite du film culte « Le Diable s'habille en Prada » est en préparation. La scénariste originale Aline Brosh McKenna est de retour. Le producteur du film de 2006 est également impliqué.

Les fans du film culte « Le Diable s'habille en Prada » peuvent se réjouir. Une suite est en préparation et promet de raviver la magie du monde de la mode new-yorkaise. Les rumeurs ont enflé après que Puck News et The Hollywood Reporter aient confirmé que Aline Brosh McKenna, scénariste du film original, est de retour pour écrire cette nouvelle histoire.

Avec le soutien de la productrice du film initial, une équipe talentueuse se rassemble pour donner vie à une suite tant attendue.

Le retour des acteurs principaux

Les spéculations vont bon train concernant le retour des acteurs principaux. Meryl Streep et Emily Blunt sont mentionnées comme potentielles candidates pour reprendre leurs rôles emblématiques. Cependant, Anne Hathaway n'a pas encore confirmé sa participation. Cela suscite encore plus d'excitation et de suspense parmi les fans.

De plus, David Frankel, le réalisateur du film original, est en discussions pour diriger cette suite, ce qui pourrait assurer une continuité stylistique et narrative appréciée par les spectateurs.

Inspiration des romans de Lauren Weisberger

Le film original est basé sur le roman à succès de Lauren Weisberger, publié en 2003. Ce livre a depuis donné naissance à deux suites littéraires. Ces dernières explorent davantage les intrigues du monde impitoyable de la mode à New York.

Bien que les détails sur le scénario de la suite cinématographique soient encore rares, les fans se demandent si elle suivra les traces des romans ou offrira une histoire inédite mais fidèle à l'esprit de l'original.

Un scénario en développement

La suite de « Le Diable s'habille en Prada » est attendue pour aborder les défis contemporains de l'industrie de l'édition et de la mode. Miranda Priestly, toujours à la tête de Runway, se trouve confrontée à un déclin de son magazine emblématique.

Dans un revirement ironique du destin, elle dépend désormais de l'assistance de son ancienne protégée tourmentée, Emily, maintenant une puissante figure dans le monde du marketing de luxe. En outre, cette dynamique promet des conflits fascinants et des retournements de situation captivants.

Un succès inoubliable

En 2006, « Le Diable s'habille en Prada » a été bien plus qu'un simple succès au box-office. Avec des recettes dépassant les 326 millions de dollars à l'échelle mondiale, le film a été salué pour ses performances et son esthétique.

Meryl Streep a reçu une nomination aux Oscars pour sa performance inoubliable en tant que Miranda Priestly, tandis que les costumes élaborés ont valu à Patricia Field une reconnaissance prestigieuse. L'impact culturel du film continue de résonner aujourd'hui, notamment à travers une adaptation musicale attendue sur les scènes théâtrales.

Une adaptation musicale de « Le Diable s'habille en Prada », avec Vanessa Williams dans le rôle de Miranda, suscite déjà l'intérêt des fans. Les premières représentations ont débuté avec enthousiasme et le spectacle est prévu pour une sortie officielle en octobre. Cette adaptation théâtrale promet de raviver l'esprit du film original tout en apportant une nouvelle dimension à l'histoire emblématique de Miranda et d'Andy.

Une production de Disney

Après l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney en 2019, la suite de « Le Diable s'habille en Prada » sera produite sous la bannière de ce géant du divertissement. La stratégie de Disney de capitaliser sur ses franchises bien-aimées et l'engouement continu pour le monde sophistiqué de « Le Diable s'habille en Prada » font de cette suite une décision commerciale stratégique et attendue.

Malgré toutes ces informations excitantes, une question demeure : quand la suite de « Le Diable s'habille en Prada » sera-t-elle finalement disponible pour le grand public ?

À ce jour, aucune date de sortie n'a été confirmée. Ce qui laisse les fans en haleine et prêts à découvrir le prochain chapitre de cette saga emblématique de la mode et du cinéma. Restez connectés pour toutes les mises à jour et préparez-vous à plonger à nouveau dans l'univers inoubliable de « Le Diable s'habille en Prada ».

