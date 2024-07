Un nouveau record au Box-Office : « Moi, Moche et Méchant 4 » dépasse toutes les attentes

La franchise « Moi, moche et méchant » a maintenant dépassé « Shrek » en nombre de premières places. Elle est devenue la série animée avec le plus de films numéro un. Ce record impressionnant a été atteint avec la sortie de « Moi, moche et méchant 4 ». Ce film a captivé le public et établi un nouveau record en détrônant « Shrek » et ses suites.

« Moi, moche et méchant 4 » a été lancé mercredi et est en bonne voie pour récolter 120 millions de dollars. Ce montant serait atteint pendant sa période de lancement prolongée de cinq jours, selon Deadline. Cette performance le place au sommet du box-office et continue la tradition de succès de la franchise depuis le début.

Le succès de la franchise est grandement dû au spin-off « Les Minions » et à sa suite. En outre, ces films ont su capitaliser sur la popularité des comiques petits personnages jaunes. Ils ont grandement contribué au chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars obtenu par « Les Minions » en 2015.

Succès international remarquable

La série a rencontré un succès particulier sur le marché international. Les discours absurdes et les gags visuels des Minions ont franchi les barrières linguistiques. Cette universalité de l'humour permet à la franchise de plaire globalement, sans nécessiter de dialogue compréhensible pour être appréciée.

Selon The Wrap, « Moi, moche et méchant 4 » devrait continuer cette tendance positive avec des recettes mondiales estimées à 225 millions de dollars d'ici dimanche. Aux États-Unis, le film devrait engranger environ 72,4 millions de dollars durant les trois premiers jours du week-end d'ouverture.

Avec ces performances remarquables, « Moi, moche et méchant 4 » démontre que la franchise ne montre aucun signe de ralentissement. Elle continue de captiver le public mondial, de repousser les limites du succès au box-office pour un film d'animation et de s'imposer comme une force dominante dans l‘industrie du divertissement.

